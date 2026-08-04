Consejos y tips para principiantes de Beast of Reincarnation: guía para empezar a jugar

Aunque no es tan complicado como algunos de los juegos «tipo souls» en los que se inspira, Beast of Reincarnation puede llegar a ser bastante difícil al comienzo y si no sabemos qué estamos haciendo. Es por eso que les preparamos esta guía con tips y consejos enfocado a quienes van a empezar a jugar este título de Game Freak.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Beast of Reincarnation. Seguir

También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este título.

‘Parry’ a todo

A diferencia de otros juegos similares en los que evadir siempre es una táctica válida, tratar de esquivar siempre los ataques de los enemigos va a resultar en tragedia debido a la falta de «frames» de invencibilidad y a la capacidad de los enemigos de seguirnos a donde estemos.

Es por eso que es importante aprender a hacer parry a los ataques desde que enfrentamos el primer enemigo. Afortunadamente, la «ventana» de oportunidad para hacer estos parry (bloquear justo antes de recibir un ataque) es mucho más generosa de lo usual.

Además de evitar daño, todas las espadas tienen ventajas pasivas que se activan al realizar esta acción y es la forma en que aumentamos las cargas para realizar las habilidades de Kuu. En resumen, hacer parry es la acción primordial en Beast of Reincarnation y deben aprender a hacerlo bien para seguir adelante.

Ah, claro. Los ataques enemigos que tienen un destello rojo son los único a los que no se les puede hacer parry, pero a diferencia de los ataques normales estos si se pueden evadir fácilmente con una esquiva.

A pesar de todo, sí se puede esquivar

Los parries pueden ser clave para avanzar, pero no se puede negar que esquivar es una comodidad que extrañamos al comienzo de Beast of Reincarnation. Afortunadamente, hay una forma de conseguir la habilidad de «rodar» para alejarnos por un instante de los enfrentamientos y repocisionarnos.

Esta habilidad se encuentra en el árbol de habilidades bajo la rama de Tiro Rastreador.

Qué habilidades y mejoras de atributos comprar al comienzo del juego

Hablando del árbol de habilidades, al comienzo del juego es fácil verse abrumados por la cantidad de opciones que tenemos para subir de nivel tanto con Emma como con Kuu, así que vamos a darles algunas recomendaciones.

En el caso de Emma, preferimos las habilidades de sobrecarga de entrelazado, la cual sube de nivel al aumentar su Fuerza. Inicialmente vale la pena aumentar los efectos de recuperación y expandir la barra de entrelazado un par de niveles y si definitivamente les hace mucha falta rodar, comiencen a subir la rama de Tiro Rastreador.

En el caso de Kuu, recomendamos empezar subiendo su Floración para ganar más poder con sus habilidades.

Abusen de las habilidades de Kuu

Nuestro compañero canino Kuu es una de nuestras mayores ventajas a la hora de combatir en Beast of Reincarnation. Debemos adaptarnos rápidamente a los combos con la siguiente secuencia: hacer parry a varios ataques para subir la barra de Kuu, hacer un combo con Emma y rematar llamando a Kuu para que use una de sus habilidades. Si además usamos habilidades que levantan a los enemigos por los cielos, podemos continuar el combo de Emma fácilmente.

No olviden equipar a Kuu con los ‘mods’ que aprendan para conseguir aún más ventajas (un mod por habilidad). La de curar a Emma cuando sus habilidades conectan es especialmente útil al comienzo de la aventura.

Emma sigilosa

Aunque los combates directos y los parries son las mecánicas principales, podemos deshacernos fácilmente de algunos enemigos con ataque sigilosos llegando agachados por su espalda, escondiéndonos agachados entre las flores o usando las ramas que Emma puede crear para caerles de sorpresa desde el áire.

En zonas con más de un enemigo, asegúrense de aprovechar las ventajas del sigilo con el más poderoso entre ellos para acabar con éste más rápido.

Apunten y planifiquen

Cuando apuntamos a un enemigo antes de que nos detecte, podemos ver cuál es su debilidad elemental o de estado. Esto nos permite equiparnos con las armas, flechas, saetas y habilidades de Kuu que aprovechen esa debilidad antes de empezar el combate.

Tristemente, esto no se puede hacer contra los jefes. Si quieren aprovechar la debilidad de estos y llegaron con el equipo equivocado, pueden dejarse eliminar para despertar en el campamento y ahora sí equiparnos de acuerdo al conocimiento que ganamos. Sin embargo, esto no es tan necesario. Incluso si no aprovechamos las debilidades elementales, las espadas y disparos causan el daño suficiente si están mejoradas.

¡A comer!

Hay dos tipos de comida en Beast of Reincarnation. Primero está la que comemos en medio de la partida. Tomamos ingredientes que sueltan los enemigos o encontramos explorando y podemos comerlos así para subir la barra de hambre de Emma y Kuu (si la barra está llena, mejor es la curación automática). Pero si esperamos a llegar con los ingredientes a un campamento, estos mejorarán y la llenarán más.

Los ingredientes que no gastemos de esta forma y que tengamos cuando volvemos al Caminante de limpieza, serán usados por Haruka —junto a los productos que sembremos y huevos que pongan nuestras gallinas— en las recetas que encontremos. La cocina de Haruka aumentará ciertos atributos de Emma y Kuu hasta la próxima visita, pero no es un aumento considerable por el que deban preocuparse mucho al menos hasta más adelante.

Dejen la curación en manos (patas) de Kuu

Cuando encontremos manuales de objetos curativos, no olviden hacer que Kuu los aprenda (podemos ponerlo a aprender habilidades cuando estamos en el Caminante de Limpieza) y luego equiparselos. De esa forma usará pociones curativas en Emma automáticamente cuando sea lastimada.

Estas pociones son limitadas, pero se recargan automáticamente al visitar un campamento. Más adelante encontramos manuales para curaciones de Kuu que restauran aún más salud.

¡Exploren todo!

Aunque Beast of Reincarnation tienen unos mapas lineales y otros más abiertos, de todos modos vale mucho la pena explorar todas sus esquinas. Kuu marcará los objetos cercanos en el mapa y eso es muy útil para encontrar manuales de habilidades para el perro, tipos de flechas y saetas elementales para Emma y santuarios (cada 10 santuarios que encontremos nos dará un estimulante curativo más).

Encontrar esta clase de objetos nos da mucha ventaja a la hora de enfrentar el resto del juego.

Esperamos que esta pequeña guía con consejos y tips para Beast of Reincarnation les haya ayudado con las primeras horas de juego.

Beast of Reincarnation está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.