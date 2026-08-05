Guía Beast of Reincarnation: Dónde están todas las pinturas de lore

En los primeros nueve mapas de Beast of Reincarnation se esconden pinturas (en realidad son bajorrelieves) que revelan detalles del lore del juego y en esta guía les vamos a decir como encontrarlas para que saquen el logro/trofeo ‘Contempla la verdad’. En las habitaciones donde están las pinturas también se encuentran las figuras de los malefactos que podemos poner como decoraciones en Bauera.

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También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este título.

Área de seguridad de Ogouchi

El el punto que marcamos en el mapa se encuentra la entrada a una caverna que contiene la primera de las pinturas de ‘lore’ del juego.

Zona de civilización antigua

Después de derrotar por primera vez al Nushi Lacerta, encontramos un mural que al otro lado del cráter que deja el enemigo al huir.

Terrazas del gran muro

Después de derrotar al Malefacto Nue por primera vez, exploramos la zona al oeste de la arena del combate y usamos un disparo a través de la reja para hacer explotar la vasija y abrir un acceso al otro lado del campamento.

Luego cruzamos desde el otro lado y caemos al agujero para encontrar otro mural.

Zona del peregrino

Al este del enorme edificio de piedra que hay en mitad del mapa hay una cueva a nivel del piso que contiene la pintura.

Zona de Matsukawa

Mientras atravesamos la cueva camino a la colonia. Tras pasar una pelea obligatoria contra varios malefactos la podemos encontrar al lado de un mural en la parte norte

Zona de la frontera Fuji

Al llegar a esta parte, nos subimos a lo alto de la estatua. Avanzamos por la cueva y al final llegamos a otro mural de lore.

Zona del gran árbol

Desde el Campamento de la Estación #2 del tranvía miramos al este y vemos un edificio en ruinas. En su interior se encuentra la pintura con pistas del lore de Beast of Reincarnation.

Zona fluvial de Inukami

En la parte noreste. Recomendamos ir por el mural después de haber derrotado al Malefacto escarlata para que el combate contra el guardían que hay allí sea más sencillo.

Zona de cráteres

Al oeste del cráter central encontramos una pequeña caverna que contiene tanto la última de las pinturas de lore como un Gólem Guardian.

Gracias a esta guía ya vieron todas las pinturas de lore de Beast of Reincarnation y sacaron el logro/trofeo.

Beast of Reincarnation está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.