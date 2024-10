Guía Black Myth: Wukong – Dónde están todos los jefes del Capítulo 6

Como ya derrotaron a todos los jefes del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, seguramente están muy confiados ahora que entraron a la recta final del juego, pero les espera una gran sorpresa. El capítulo 6 de Black Myth: Wukong no es como los anteriores, es un mundo abierto en el que van a necesitar la ayuda de una guía como esta incluso para encontrar a todos los jefes obligatorios, no solo a los opcionales y secretos.

A diferencia de las guías anteriores, en las que dividimos los jefes de Black Myth: Wukong en tres tipos: obligatorios, opcionales y secretos, vamos a combinar todos los jefes del capítulo. La razón es que incluso los que tenemos que derrotar para continuar con la trama están «escondidos» en la falda de la montaña y vamos a tener que indicarles dónde se encuentran.

Mapa de jefes del capítulo 6

Este no es un mapa perfecto (faltan algunos jefes), pero les puede resultar útil. Los faltantes son el Jefe Veneno 2 (al sureste de la arena del Rinoceronte), el Jefe veneno 3 (al lado de un lago en un montaña cerca a los terrenos de caza de Mantis) y la Bestia de Madera acuática (en el extremo izquierdo de la zona). Abajo encontrarán más detalles sobre cómo encontrar cada uno de ellos.

También les recomendamos dar una mirada al excelente mapa de esta zona que hizo Rock Paper Shotgun.

Todos los jefes obligatorios, opcionales y secretos del capítulo 6 de Black Myth: Wukong

Inspector supremo

Es hora de la revancha contra el jefe secreto que no pudimos derrotar en el capítulo 4. En esta ocasión es el primer jefe del capítulo y lo encontramos obligatoriamente tras avanzar después del primer altar de la falda de la montaña.

Rinoceronte de armadura dorada

Una vez tengamos acceso a la nube voladora, podemos ver que hay dos rayos que siempre caen en los mismos lugares. El más cercano al punto de inicio es el de la derecha en la primera foto, que nos guía a un campo de batalla en el que encontraremos este jefe. Antes de acercarnos, recomendamos buscar el altar Ladera de la guardia del Rinoceronte que se encuentra cerca.

Derrotar a este jefe es obligatorio para continuar hacia el final del juego.

Este jefe solo recibe daño notable en sus patas y su trasero. También podemos hacer múltiples ataques cargados contra su cuerno para que se rompa y así dejarlo vulnerable por un tiempo. Si lo derrotamos conseguiremos también la Armadura suozi de oro.

Ciervo pisanubes

Este jefe se encuentra en el punto de caída del segundo rayo, un bosque con árboles de hojas rojas al noreste del punto de inicio. Cerca se encuentra el altar Bosque de ciervos.

Derrotar a este jefe es obligatorio para continuar hacia el final del juego.

Lleven equipo y medicinas que los protejan tanto contra la congelación como contra el veneno. Cuando derrotemos al frío ciervo, se transformará, recuperará toda su salud y comenzará a lanzar veneno por todas partes.

General cola de Feng

Este no es un jefe ‘per se’, pero es listado como uno y es muy importante para avanzar así que aquí lo tienen. Este es el grillo gigante que avanza saltando por toda la ladera de la montaña del mundo abierto del capítulo 6 de Black Myth: Wukong y seguramente no necesitan una guía para verlo. Es muy grande.

Una vez lo localicemos, debemos seguirlo. Aterrizamos en su lomo y agarramos sus antenas. A partir de ese punto debemos mantener presionado el gatillo R2 para no soltarlo mientras salta y agota nuestro vigor (si se acaba el vigor que tenemos antes de que pare, tenemos que usar una medicina que lo aumente) antes de comenzar de nuevo. Cuando se detiene, tenemos que volver a hacer lo mismo, pero esta vez agotará nuestra salud. Si sobrevivimos, recibiremos una recompensa muy especial.

Superar a este jefe es obligatorio para continuar hacia el final del juego.

De nuevo, les recomendamos tener el vigor y la salud al máximo antes de comenzar esta tarea.

Mantis armada de esmeralda

El último de los jefes obligatorios aparece en el lado oeste del lago, cerca a un árbol de hojas doradas. Si aterrizamos allí, encontraremos el altar ‘Pantano de caza de Mantis’.

Para que aparezca el jefe necesitamos haber derrotado primero a los otros tres jefes obligatorios del capítulo 6 de Black Myth: Wukong:

Rinoceronte de armadura dorada

Ciervo Pisanubes

General cola de Feng

Si ya hicimos esto, encontraremos a Zhu Bajie cerca del altar. Al acercarnos, comenzará una secuencia de video que llevará al enfrentamiento contra la mantis.

Derrotar a este jefe es obligatorio para continuar hacia el final del juego.

Hijo de Piedras

Tras obtener la nube voladora por primera vez veremos un pequeño brillo verde al otro lado del lago, ese es este jefe.

Este jefe es opcional.

Este jefe no es agresivo y no nos atacará hasta que no lo hayamos golpeado un par de veces.

Jiao-Loong de las olas

Se encuentra en el lago que se encuentra justo debajo del punto en el que obtenemos la nube voladora.

Este jefe es opcional.

Al derrotarlo conseguiremos la rareza Orbe Hidrófugo, que resulta útil contra otros jefes del capítulo 6.

Jefe Veneno (1)

Este jefe se encuentra en un claro entre el Hijo de Piedras y el Ciervo Pisanubes. Para que lo encuentra fácilemte, diríjanse al árbol de hojas rojas y volteen a la izquierda como muestran las imágenes.

Este jefe es opcional.

Lleven mucha protección contra el veneno y medicinas antimiasma antes de enfrentarlo.

Jefe veneno (2)

El segundo de los jefes veneno del Capítulo 6 de Black Myth: Wukong se encuentra en los bosques de una de las laderas de la montaña. Desde el altar, subimos usando la nube y miramos hacia la derecha (como si nos fuéramos a dirigir a la Arena del Rinoceronte de armadura dorada) y vamos al lugar indicado. Allí nos acercamos a la formación rocosa para comenzar el combate.

Este jefe es opcional.

Recuerden llevar protección contra el veneno y medicinas antimiasma.

Jefe veneno (3)

¡Esperen! ¡Hay más jefes veneno! El tercero en un lago sobre una de las montañas. En la primera foto pueden ver el árbol de hojas doradas dónde está la pelea contra la mantis y pueden usarlo para guiarse.

Este jefe es opcional.

Vale la pena repetirlo: lleven protección contra el veneno y medicinas antimiasma.

Jefe veneno (4)



Si miramos hacia los árboles de hojas rojas del bosque de los ciervos, veremos el claro en que enfrentamos al último de los jefes veneno a la derecha, como muestra la primera foto.

Este jefe es opcional.

Como siempre, no olviden las medicinas antimiasma.

Bestia de madera acuática

Sobrevolamos el árbol de hojas doradas de la mantis y volteamos a la izquierda. Avanzamos hasta el lago en el fondo de la zona donde vemos algunas ondas en el agua y nos acercamos a estar para que emerja el jefe.

Este jefe es opcional.

Lang-Baw-Baw

¡Por fin! ¡El último y más difícil de los sapos del juego! Para que se guíen, en la primera imagen pueden ver los árboles de hojas rojas del bosque de los ciervos a la izquierda y en el lado opuesto está la arena de este combate.

Este jefe es opcional.

Cuando se cubra el cuerpo de roca, le haremos poco daño con ataques normales, pero pueden seguir atacándolo con ataques cargados al máximo o simplemente esperar a que se pierda su armadura.

Cuando lo derrotemos tendremos suficientes renacuajos para mejorar el Espíritu de Lang al máximo.

Shigandang gigante

Para que este jefe aparezca debemos tener las cuatro piedras Skandha. Podemos conseguir cada una en un lugar diferente de cada capítulo.

Capítulo 1: En una cabeza de Buda que se encuentra en el rio poco antes del primer jefe de Bosque de lobos – Cara de las colinas.

Capítulo 2: recogiendo los seis ojos de Buda y derrotando a Shingadang. Aquí tienen una guía con la ubicación de todos los ojos y el jefe.

Capítulo 3: Avanzamos desde el altar de Acantilado de la concentración y tan pronto llegamos al puente de madera que se ve en la primera foto, volteamos a la derecha y nos dejamos caer. Luego seguimos el único camino hasta la cabeza de Buda.

Capítulo 4: Tras salir de la cueva en el Manantial purificador, nos acercamos a la cabeza de Buda que se encuentra al otro extremo de la cantera y tomamos la Piedra Skandha.

Si tenemos las cuatro skandha, vamos al punto en que luchamos contra el Hijo de Piedra y seguimos el camino hasta ver una apertura en las montañas en el lado derecho.

Solo podemos avanzar con la nube voladora. Al final del camino encontraremos una enorme roca. Si nos acercamos, se despertará (asegúrense de estar cerca del suelo cuando esto pase o los empujará de la nube) y comenzará la pelea con el jefe más grande del juego.

Este jefe es opcional.

Jefes finales

Tranquilos, no les vamos a hacer ‘spoiler’. No pensamos revelar quiénes son los jefes finales de Black Myth: Wukong en el capítulo 6, pero sí les daremos la guía para encontrarlos.

Primero, deben haber derrotado a los siguientes jefes:

Rinoceronte de armadura dorada

Ciervo Pisanubes

General cola de Feng

Mantis armada de esmeralda

Si además quieren ver el verdadero final (el cual es una escena extra después de los créditos) deben haber derrotado a Erlang Shen y los Cuatro Dioses Terrenales en el capítulo 3, que es considerado el jefe más difícil del juego.

Ahora sí, vamos al punto en que encontramos al Hijo de piedras. Avanzamos un poco y volteamos a la izquierda para seguir hacia las cascadas. Así llegaremos a la Cueva de la cortina de agua. Continuamos el camino hasta encontrar un pilar.

¡Les deseamos mucho éxito en su combate contra los jefes finales! Esperamos que esta guía de jefes obligatorios, opcionales y secretos del Capítulo 6 de Black Myth: Wukong les haya resultado útil.