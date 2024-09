Guía Black Myth: Wukong – Todos los jefes opcionales y secretos del Capítulo 4

Tras visitar los bellos bosques del capítulo 1, los evocadores desiertos del capítulo 2 y las impactantes montañas heladas del capítulo 3, bien nos hace caer en un asqueroso agujero lleno de bichos. En esta guía vamos a explorar el hueco enmarañado para decirles dónde se esconden todos los jefes opcionales y secretos del capítulo 4 de Black Myth: Wukong.

Como en las guías anteriores, dividimos los jefes de Black Myth: Wukong en tres tipos: obligatorios, opcionales y secretos. Los obligatorios son los que tenemos que derrotar para avanzar en la trama, los opcionales son los que están en el camino principal o en rutas secundarias, pero no están bien escondidos y podemos ignorarlos. Los jefes secretos son aquellos que requieren acciones especiales de nuestra parte para ser desbloqueados y que se encuentran en áreas secretas.

Jefes obligatorios

No vamos a dedicar mucho tiempo a estos enemigos, pues todos los jugadores van a tener que enfrentarlos obligatoriamente durante su paso por el juego. Son los siguientes:

Segunda hermana

Kuai ciempiés

Mano derecha de Buda

Zhu Bajie

Zhu Bajie (2)

Araña violeta

Maestro daoísta de los 100 ojos

Jefes opcionales

Vamos a listarlos en el orden en que se pueden encontrar la primera vez que visitamos el capítulo. Sin embargo, no es obligatorio enfrentarlos en ese orden.

Daoista mano sucia

No parece la gran cosa en este primer encuentro y no nos deja recompensas, pero tenemos que derrotarlo si queremos encontrar uno de los jefes secretos de esta guía del capítulo 4 de Black Myth: Wukong.

Si avanzamos por la parte de arriba del nivel partiendo desde el altar de Parte superior del hueco, llegaremos a este punto en que podemos dejarnos caer para llegar rápidamente a la parte de abajo de la caverna.

Seguimos avanzando hasta llegar al altar del Estanque del Jade Quebrado. Seguimos por el camino que esta lleno de capullos hasta que llegamos a uno más grande que los demás en frente de una cabaña. Lo destruimos para liberar al jefe.

Larvamor anciano

Una vez lleguemos al altar Hueco enmarañado – Puente del verdor, cruzamos el puente y seguimos por el camino de la izquierda hasta la entrada que tiene dos lámparas parlantes. Tras la corta secuencia de video podemos entrar allí, tomar los tesoros y adentrarnos más para enfrentar el jefe.

No es un combate difícil. Al derrotarlo conseguiremos varios objetos, incluyendo el Larvamor prototípico.

Baw-Li-Guhh-Baw

No podía faltar uno de los jefes opcionales rana en el capítulo 4 de Black Myth: Wukong y a continuación les daremos una guía para encontrarle. Al llegar al altar del Hueco enmarañado – Parte inferior del hueco nos devolvemos atravesando los capullos y avanzamos hasta la apertura en la pared que se ve en la segunda imagen.

Interactuamos con ella para cruzarla y si seguimos hacia la derecha llegaremos a un Punto de meditación. El camino hacia el jefe es por la izquierda. Tengan cuidado con el enemigo volador que ronda por allí.

Al derrotarle recibiremos varios materiales, incluyendo un renacuajo y la Mano derecha de buda.

Escarabajo comandante

Avanzamos desde el altar del Bosque de la ferocidad por el camino principal hacia el templo. En la ruta, a mano derecha, veremos a un grupo de daoistas entrenando bajo la mirada del Escarabajo comandante.

El combate comenzará si nos acercamos.

Recomendamos usar las copias de protagonista para enfrentarlo. Una vez derrotado, obtendremos el Espíritu del escarabajo comandante.

Mujer Seta

Justo antes de llegar al Altar del Templo de la Flor Amarilla – Corte de la iluminación, volteamos a la derecha como siguiendo el camino hacia la segunda pelea con el Daoísta Mano Sucia. Pero en lugar de girar hacia la cueva, seguimos hacia la derecha en dirección hacia una cabaña.

Allí encontramos varias setas cabeza de serpiente en el piso. Al tratar de tomar la que muestra la imagen, se revelará como la Mujer Seta y comenzará la pelea.

Al derrotarla, conseguiremos el Espíritu de Mujer Seta y varios materiales.

Daoísta mano sucia (2)

Al llegar a este punto en que se encuentra la enorme roca, seguimos el camino de la derecha. Avanzamos hasta encontrar la entrada a una cueva.

En su interior enfrentaremos al Daoista Mano Sucia nuevamente. Tras derrotarlo, abrirá el camino al área secreta Montaña de las nubes moradas.

Inspector Supremo

Aunque no es demasiado secreto, este es uno de los jefes opcionales «perdibles» del capítulo 4 de Black Myth: Wukong. Tenemos que encontrarlo y derrotarlo antes de luchar contra el Maestro daoista de los mil ojos o si no ya no podremos enfrentarlo.

Para encontrar al Inspector supremo tenemos que arrancar los cuatro talismanes en los templos que están repartidos por el capítulo. Vamos a darles su ubicación.

Desde el altar del Puente del Verdor, subimos a dónde se encuentran las casas (donde obtenemos el espíritu del Príncipe escorpio) y subimos por el camino principal.

En el pequeño estanque que está al lado del altar de Acantilado del Olvido.

Está en Alivio del Loong Caído. Tenemos que ir al extremo de la cueva para encontrarlo.

Una vez nos acerquemos al final del capítulo y nos encontremos en el Altar del Templo de la Flor Amarilla – Corte de la iluminación, seguimos por la puerta que va a unas escaleras (primera imagen).

Al arrancar este último talismán. Aparecerá el jefe. Intenten derrotarlo, pero no crean que pueden hacerlo todavía. El combate se interrumpirá a la mitad, pero recibiremos una recompensa más adelante por intentarlo.

Jefes secretos

Aunque no está en un área secreta, el primero de los jefes secretos de esta guía del capítulo 4 de Black Myth: Wukong cuenta como uno y es importante derrotarlo si queremos sacar el final verdadero del juego.

Loong Amarillo

Para que este jefe aparezca es necesario completar tres requisitos:

Si hicimos las tres cosas, el Loong amarillo aparecerá en la caseta que se encuentra cerca al altar de Hueco enmarañado – Alivio del Loong caído.

Tengan cuidado y aumenten lo más que puedan su resistencia a la electricidad. Este no es un jefe fácil.

El Señor Escorpión

Para llegar al área secreta en la que se encuentran la mayoría de jefes secretos del capítulo 4 de Black Myth: Wukong, primero tienen que encontrar y derrotar al jefe opcional Daoísta Mano Sucia como les indicamos al comienzo de esta guía. Eso permitirá que aparezca en la Entrada del Templo de la flor amarilla.

Al llegar a este punto en que se encuentra la enorme roca, seguimos el camino de la derecha. Avanzamos hasta encontrar la entrada a una cueva.

En su interior enfrentaremos al Daoista Mano Sucia nuevamente. Tras derrotarlo, abrirá el camino al área secreta Montaña de las nubes moradas.

Avanzamos por el bosque por su único camino para hablar con la serpiente. Continuamos hasta encontrar el desvío indicado en la imagen (justo después del Altar del Valle del Florecimiento) y seguimos hacia la derecha.

Continuamos por ese camino hasta llegar a otro Altar (Montaña de las nubes moradas – Linde de la morada de la deidad) y subimos la montaña para encontrar al Señor Escorpión sobre una cabaña. Nos advertirá de no acercarnos más, pero si lo desobedecemos y rompemos alguno de los objetos del área, comenzará la pelea.

Tengan cuidado porque esta es una de las peleas más difíciles del juego hasta el momento. Si quieren pelear contra el Señor Escorpion en Black Myth: Wukong, deben hacerlo antes de comenzar la pelea con el jefe secreto El Velo del Crepúsculo. De otro modo, se volverá inaccesible.

Daoísta Mi

Seguimos hasta el altar del Valle del Florecimiento en la zona secreta Montaña de las Nubes Moradas (ver anterior jefe), pero en lugar de girar a la derecha, volteamos a la izquierda y continuamos derecho hasta la Aldea de los Pétalos caídos.

En la entrada nos encontraremos con un NPC que nos pide eliminar a sus compañeros que han sido víctimas de una maldición. Tenemos que recorrer el área eliminando a los enemigos daoístas hasta que uno de ellos suelte el objeto Granizo violeta.

Una vez lo tengamos, regresamos con el NPC y tras hablar con él comenzará una pelea de dos fases.

Si lo derrotamos conseguimos un nuevo conjuro de transformación.

El Velo del crepúsculo

Si continuamos desde la entrada de la Aldea de los Pétalos caídos por la ruta principal, llegaremos al Pico Nube de Nido donde enfrentaremos a este poderoso jefe en dos fases.

Si no hemos derrotado al Señor Escorpión antes de llegar aquí, nos ayudará durante la primera fase, pero ya no podremos pelear contra él en Linde de la morada de la deidad y si morimos, no nos ayudará en consecuentes intentos.

Si logramos derrotar a El Velo del Crepúsculo, obtendremos un útil artefacto.

Esperamos que esta guía para encontrar todos los jefes opcionales y secretos del Capítulo 4 de Black Myth: Wukong les haya resultado útil.