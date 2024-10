Guía Blasphemous 2: Cómo sacar el tercer final (final C) en el DLC ‘Mea Culpa’

Si los dos finales del juego base no los dejaron satisfechos, no se preocupen porque hay uno más. El tercer final o final C de Blasphemous 2 está disponible para quienes adquirieron el DLC Mea Culpa y en esta guía les vamos a decir que hacer para sacarlo y de paso conseguir el logro ‘Post-Mortem’.

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra opinión de este DLC y la guía del nuevo contenido.

Cómo sacar el final C del DLC Blasphemous 2

Para poder ver este final tenemos que derrotar al jefe final con dos objetos equipados: el arma Mea Culpa y el rezo Plegaria del penitente. Vamos a decirles cómo conseguir ambos.

Cómo conseguir la espada Mea Culpa

Tras la actualización del 31 de octubre de 2024, encontrarán que cierto pasillo vertical de las Calles de los velatorios se ha expandido. Allí encontraremos dos caminos.

El de de la izquierda es una nueva ruta hacia Madre de Madres, el de la derecha nos llega a un pozo dónde escucharemos la voz de Hilaria y obtendremos la Llave de Barro, necesaria para avanzar por el nuevo contenido.

Con esta llave, que solo recibiremos si compramos el DLC, podemos abrir la puerta de la derecha y llegar a Gélido Reposo.

Cada vez que abramos una puerta con la llave de barro, está se deshará en pedazos. Eso significa que tenemos que encontrar a Hilaria para que la repare antes de seguir a la puerta siguiente. Usualmente recibiremos una pista sobre a dónde debemos ir de parte del Hermano Asterión.

Los puntos en que encontramos las puertas de barro que debemos atravesar para encontrar a Hilaria en el mapa de Blasphemous 2 tras comprar el DLC están marcadas en el siguiente mapa con estrellas rojas. La puerta que solo se abre cuando hemos encontrado a Hilaria en todas las demás ubicaciones es una estrella amarilla.

Si ya encontramos a Hilaria en todas las demás ubicaciones, no solo reparó la llave de barro sino que la convirtió en la Llave de cerámica. Con ella podemos volver a Gélido reposo y enfrentar a la jefe Sor cautiva del silencio.

Una vez derrotada, podemos avanzar hacia la derecha y hablar con Hilaria con última vez para transportarnos al sueño y encontrar a un personaje que recordamos con mucho cariño.

Después de la secuencia, viajamos al prie dieu de Santa Vigilia y seguimos el camino de la izquierdapara enfrentar al Hermano Asterión por primera vez.

Al derrotar a este jefe exclusivo del DLC obtendremos la espada Mea Culpa que necesitamos para sacar el tercer final o final C de Blasphemous 2.

Cómo conseguir el rezo Plegaria del Penitente

Después de obtener la espada Mea Culpa, seguimos avanzando hasta el final del área Santa Vigilia para derrotar a Hermano Asterión por segunda vez.

Cuando este jefe caiga, conseguiremos acceso a este cuarto.

Al entrar allí por primera vez se activará la aparición de tres nuevos enemigos en los puntos del mapa en los que encontramos las armas por primera vez. Son los siguientes:

Una vez derrotados estos tres enemigos, volvemos al cuarto en Santa Vigilia y podemos tomar el canto.

Derrota al jefe final usando la Plegaria del Penitente

Como ya dijimos al comienzo de esta guía, para sacar el tercer final o final C de Blasphemous 2 debemos derrotar de nuevo al jefe final teniendo equipadas tanto la Mea Culpa como el rezo Plegaria del Penitente.

Si lo hicimos correctamente, al derrotar al jefe se nos pedirá rematarlo usando el rezo.

Después de esto, veremos el tercer final del juego y obtendremos el logro o trofeo Post-Mortem.

Más artículos y guías sobre Blasphemous en GamerFocus

Esperamos que esta guía sobre el nuevo final agregado en el DLC Mea Culpa les haya resultado útil.