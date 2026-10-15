Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todos los fragmentos de corazones (mejoras de salud y maná)

Mientras exploramos los mapas de Castlevania: Belmont’s Curse podemos buscar fragmentos de coraznes sabio (azules) y fragmentos de corazón valiente (rojos), los cuales aumentan nuestro maná y salud por cada cuatro que encontramos. En esta guía vamos a decirles dónde encontrarlos todos. ESTA GUÍA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN.

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También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.

Fragmentos de corazón sabio (aumento de maná máximo)

1 – Calles de París – Morgue: Entramos a este edificio y buscamos la salida rompiendo la pared donde muestra la tercera foto. Al salir encontraremos la primera parte de un aumento de maná.

2 – Cementerio sagrado de los inocentes – Claustro: Al llegar a este punto justo arriba del Espejo de la vida (punto de guardado) saltamos y rebotamos de la pared hacia la izquierda para encontrar otro fragmento de corazón azul.

3 – Cementerio sagrado de los inocentes – Baños romanos: A la vista en la zona en que indica la foto.

4 – Calles de París – Nivel de las torturas: Después de derrotar a Juana de Arco, usamos su poder para bajar por esta zona y atravezar la barrera hacia el Corazón sabio.

5 – Catacumbas de París – Cámara de los Susurros: En la habitación de la derecha en la zona donde movemos los huesos para abrirnos camino

6 – Catacumbas de París – Garganta del infierno: Tan pronto bajamos a esta zona, nos balanceamos a la izquierda y veremos el fragmento de corazón.

7 – Salón Principal – Pasillo de la entrada: Usamos el retrato para impulsarnos hacia el punto señalado por la espada en el retrato de Alucard y así abrir un camino de regreso al pasillo. Al final de este alcanzamos el fragmento azul.

8 – Salón principal – Bodega: En esta zona (a la que llegamos siguiendo la dirección de la espada de Alucard en el retrato del pasillo) avanzamos hasta llegar a este cuarto por el lado derecho y podemos alcanzar otro fragmento de aumento de maná.

9 – Biblioteca – Estanterías de bellas artes: Usamos los puntos de luz para alcanzar la parte de arriba donde encontramos una pista sobre Carmilla y otro fragmento azul.

10 – Biblioteca – Planetario: Activamos las luces como se muestra en la primera imagen y usamos la luz que aparece para alcanzar la zona superior, donde está el fragmento azul.

11 – Al llegar a este punto de la Torre del Reloj – Pendiente del mecánico justo antes del Espejo de Vida para salvar partida nos dejamos caer y llegamos a un elevador. Montamos hasta abajo y llegamos al fragmento azul.

12 – Después de derrotar a Talos en la Torre del Reloj y obtener la habilidad Pisotón, podemos ir a Biblioteca – Estanterías de Retórica y romper el piso donde indica el mapa para encontrar otro fragmento de corazón sabio.

13 – En construcción.

14 – En construcción.

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Fragmentos de corazón valiente (aumento de salud máxima)

1 – Lo vemos en el camino principal de Cementerio sagrado de los inocentes – Osario de los inocentes. Al llegar al extremo derecho o izquierdo de la habitación, usamos el látigo para subir a la parte alta y corremos usando los candelabros hasta llegar al corazón. Hay que hacerlo rápido porque los candelabros caen.

2 – Calles de París: Camino a la torre, subimos a la parte superior derecha de esta zona para encontrar otro fragmento de corazón valiente.

3 – Calles de París – Bajos de la ciudad: Después de derrotar a Juana de Arco podemos volver a esta zona y usar su poder de luz para atravezar las paredes y llegar al fragmento.

4 – Catacumbas de París – Entrada a las Catacumbas: Después de derrotar a los tres primeros jefes e ingresar a las Catacumbas, bajamos por el lado izquierdo para acceder a esta zona. Superamos el reto de plataformeo y encontramos el fragmento de salud.

5 – Catacumbas de París – Fosas de sangre: Al llegar a la parte de abajo de las Fosas de sangre, nos balanceamos como se ve en la foto para alcanzar otro fragmento de corazón valiente.

6 – Calles de París – Corte de Justicia: Después de enfrentar a Muerte por primera vez, volvemos a las calles de París y seguimos a esta zona. Avanzamos subiendo por la parte izquierda y encontrar el fragmento.

7 – Salón principal – Arsenal: En esta zona (a la que llegamos siguiendo la dirección de la espada de Alucard en el retrato del pasillo) llegamos al lugar en el que activamos el movimiento del piso. Dejamos que la parte grande de la derecha permanezca abajo, luchamos con los enemigos y nos deslizamos hacia la derecha para encontrar otro de los fragmentos de corazón rojo que mejoran la salud en Castlevania: Belmont’s Curse.

8 – Biblioteca – Estanterías de poesía: En lugar de seguir por la puerta de la derecha, nos agarramos de la pared y saltamos para revelar una zona oculta en el techo. Nos dirijimos hacia la izquierda saltando sobre las luces y llegamos a otro fragmento rojo.

9 – Biblioteca – Vestíbulo de la biblioteca: Usamos las luces para llegar a esta parte y continuar por un camino secreto hacia la izquierda, donde hay otro fragmento de aumento de salud.

10 – Biblioteca – Planetario: En la parte superior izquierda del planetario, activamos las luces como indica la imagen para activar un punto de luz que nos permite alcanzar la parte de arriba.

11 – Torre del reloj – Escalones orientales: En la parte en que debemos evitar las sierras rodantes, nos dejamos caer por el hueco que se ve en el mapa y hacemos una carrera aérea hacia la izquierda (es necesario haber derrotado primero a Carmilla) mientras activamos Luz sagrada y nos agarramos con el látigo. Así alcanzaremos un fragmento de corazón de salud.

12 – Después de derrotar a Talos en la Torre del Reloj y obtener la habilidad Pisotón, podemos volver a Cementerio de los Inocentes – Sepulcro del Caballero y romper el piso en el punto que indica el mapa para abrir paso a una nueva área.

Ahora estamos en Cloacas antiguas. Derrotamos a los enemigos en la arena y seguimos a la izquierda para encontrar otro fragmento de salud.

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Esperamos que esta guía para conseguir todos los fragmentos de corazones azules y rojos de Castlevania: Belmont’s Curse les haya resultado útil.

Castlevania: Belmont’s Curse está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.