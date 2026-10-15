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Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todas las armas

Rose es una chica de armas tomar.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Rose, la protagonista de Castlevania: Belmont’s Curse, es habil con una gran variedad de armas y en esta guía les diremos dónde encontrarlas todas las espadas, guanteletes, mandobles, lanzas, espadas dobles y látigos para que pueda acabar con todos los bichos que pululan en París y en el castillo de Drácula. ESTA GUÍA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN.

Contenido:

También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.

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Espadas

Común – Espada larga

Empezamos con ella.

Mejorada – Espada Bastarda

En Calles de París – Cloacas del distrito de justicia rompemos la pared de la izquierda y nos deslizamos como muestran las fotos. Avanzamos hacia la izquierda en la nueva habitación hasta llegar al cofre que tiene esta arma.

Obra maestra

En construcción.

Legendaria

En construcción.

Espada y Escudo

Común

Tras derrotar a Medusa, Justo afuera de su arena.

Mejorada – Florete y Pavés

Biblioteca – Estarías condenadas – Activamos las luces como se ve en la primera foto para activar una que nos permite alcanzar la parte de arriba de la habitación, donde nos espera un reto de plataformeo y una de las armas de Castlevania: Belmont’s Curse.

Obra maestra

En construcción.

Legendaria

En construcción.

Lanzas

Común – Lanza

En el camino principal en el Cementerio sagrado de los inocentes – Puente de los inocentes.

Mejorada – Alabarda

Tras visitar la parte alta del ala oeste de la Torre del reloj, bajamos por el Hueco de Mantenimiento occidental y podemos hacer que una de las trampas rompa el piso hacia Torre del Reloj – Pendiente del Mecánico. Al bajar por el agujero encontramos el cofre con la lanza mejorada.

Obra maestra

En construcción.

Legendaria

En construcción.

Guanteletes

Básica – Cestus

En la ruta principal en Calles de París – Drenaje de la cloaca.

Mejorada – Nudillos con joyas

Usamos la puerta que se ve en la imagen en el Salón del Servicio para transportarnos de regreso al Salón Principal – Galería antigua justo encima del cuadro de Alucard. Subimos y veremos el cofre con otra arma.

Obra maestra – Puños de Talos

Tras derrotar a Talos en Torre del Reloj, salimos de la arena y rompemos la roca que vemos con la nueva habilidad Pisotón. Avanzamos a la oficina del constructor y los encontramos en la parte baja de ésta.

Legendaria

En construcción.

Espadas pesadas

Común – Espada quemada de Fierbois

La podemos tomar justo tras derrotar a Juana de Arco en la Torre de Calles de París.

Mejorada

En construcción.

Obra maestra – Durandal

Tras obtener la habilidad Carrera Aérea de Carmilla podemos regresar a Biblioteca – Armario de la Curiosidad y subir a esta zona para superar un reto de plataformas.

Al final ganaremos acceso al cuarto que tiene esta espada pesada.

Legendaria

En construcción.

Espadas dobles

Común – Par de espadas largas

En el camino principal en Catacumbas de París – Cámara de los Susurros.

Mejorada – Estoques

En el Salón Principal – Salón oeste activamos los dos dispositivos para abrir paso hacia arriba.

Subimos a la torre de vigilancia, activamos el dispositivo de la izquierda y superamos lo más rápido posible el reto de plataformas para llegar a la parte inferior del lado derecho antes de que se acabe el tiempo.

Obra maestra – Almacia y Hauteclaire

Después de derrotar a Talos en la Torre del Reloj y obtener la habilidad Pisotón, podemos volver a Cementerio sagrado de los inocentes – Entrada al cementerio y romper esta parte del piso para llegar a una nueva zona: Cripta inundada.

Tras llegar al final de esta zona podemos tomar el cofre con otra arma de rareza ‘Obra Maestra’.

Castlevania: Belmont’s Curse_20261015113901

Legendaria

En construcción.

Látigos

Común – Látigo

En el camino principal de las Catacumbas

Mejorada – Látigo de púas

Usamos los puntos de luz para alcanzar la parte de arriba de la habitación Biblioteca – Estanterías de bellas artes donde encontramos un reto de plataformeo y el cofre con esta útil arma.

Obra maestra – Lucero del Alba

Una vez derrotemos a Carmilla y tengamos la Carrera Aérea podemos alcanzar la parte izquierda de Salón Principal – Almacenes.

Superamos el reto de plataformas y cruzamos la puerta. Salimos al balcón y la izquierda y encontraremos un cofre con un poderoso látigo.

Legendaria

En construcción.

Esperamos que esta guía para conseguir todas las armas en los mapas de Castlevania: Belmont’s Curse les haya resultado útil.

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Castlevania: Belmont’s Curse está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.

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