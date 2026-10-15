Videojuegos

Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todas las Reliquias

Las Reliquias son el mejor amigo de una cazavampiros.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 10 min

Las Reliquias son uno de los coleccionables más útiles de Castlevania: Belmont’s Curse porque agregan interesantes habilidades pasivas y hay 45 en total. En esta guía les diremos cómo encontrarlas todas en los mapas del juego. ESTA GUÍA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN

Contenido:

También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.

- Publicidad -

Llave de la Cripta

Restaura por completo la salud y el maná de Rose cuando abre un cofre.

Calles de Paris – Choza de la Vidente: Entramos al edificio que indica el mapa y llegamos hasta el cofre en su interior.

Gema crepuscular

Después de usar un hechizo, Rose inflige un 30% más de daño durante 3 s.

Calles de París – Drenaje central de la cloaca: Al llegar a este lugar por la derecha, damos la vuelta por abajo y volvemos para poder abrir el cofre.

Ojo abisal

Rose inflige un 35% más de daño a los enemigos controlados.

Después de derrotar a Juana de Arco, regresoamos al Cementerio sagrado de los inocentes – Entrada al cementerio y desde el punto que indica la primera foto podemos deslizarnos usando el poder de luz para alcanzar el punto de agarre y balancearnos hacia la derecha hasta alcanzar el cofre.

Reliquia #4

En construcción

Pluma de cuervo

Rose inflige un 25% más de daño cuando está en el aire.

Cementerio sagrado de los inocentes – Fosa común: subimos por donde indican las fotos y seguimos hacia la izquierda de la estatua.

Allí encontramos una arena de combate. Tras eliminar a los enemigos y destruir el sarcófago, continuamos hacia la izquierda y encontraremos el cofre con la reliquia.

Amuleto de muerte

Durante 3s, Rose inflige un 25% más de daño después de matar un enemigo.

Catacumbas de París – Mandíbulas del limbo: Tras llegar a la zona principal de las catacumbas (con la calavera gigante de fondo) seguimos hacía la izquierda y damos la vuelta por la parte inferior para llegar a la parte de arriba donde nos espera el cofre.

Colmillo de Obsidiana

Rose inflige un 45% más de daño durante 3s después de traspasar la guardia enemiga.

Calles de París – Nivel de la Guardia: Cuando estamos bajando por esta zona después de derrotar a Juana de Arco, usamos su poder para navegar entre las plataformas de la izquierda.

Velo Sombrío

La defensa de Rose aumenta un 33% cuando su salud está por debajo del 33%.

Calles de París – Distrito quemado: Con la habilidad de luz que obtenemos de Juana de Arco podemos finalmente llegar a esta parte donde hay un cofre.

Gotas de luto

Matar enemigos aumenta la velocidad de movimiento de Rose en un 35% durante 7s.

Catacumbas de París – Camino del Abismo: Tras llegar al área donde está el elevador, seguimos hacia la derecha y avanzamos hasta el extremo superior derecho superando el reto de plataformas para encontrar la reliquia.

Susurro del Espectro

Rose inflige un 30% de daño adicional si tiene menos del 20% de salud

Catacumbas de París – Entrada de las catacumbas: Entramos a este cuarto por la parte izquierda y podemos tomar el cofre.

Reliquia #11

Garra de Ébano

Traspasar la guardia del enemigo lo aturde durante un 50% más de tiempo.

Catacumbas de París – Garganta del infierno: Tan pronto bajamos a esta zona, nos balanceamos a la izquierda y subimos donde está el punto de agarre. A la derecha está el cofre.

Nudo de bruja

Las pociones de sanación le devuelven toda la salud a Rose.

Superando el reto de plataformas del extremo izquierdo del Salón Principal – Salón oeste

Colgante fantasmal

Las trampas infligen un 75% menos de daño a Rose.

Salón principal – Taller abandonado: Usamos el retrato para impulsarnos hacia arriba y llegar a la zona que esconde el cofre.

Runa siniestra

Rose inflige un 40% más de daño cuando golpea a un enemigo que tiene toda la salud.

En la parte de arriba de Torre del Reloj – Hueco de acceso oriental vamos al lado derecho de la trampa y subimos a la habitación de arriba. Cruzamos al lado izquierdo y encontramos un cofre.

Lágrima de Medianoche

Rose sufre menos daño a medida que su maná disminuye (hasta un 50% menos cuando no tiene maná).

Biblioteca – Estanterías de retórica: Activamos las luces como se ve en la primera imagen y usamos la luz que aparece para alcanzar la parte superior de la habitación. Superamos el reto de plataformas y alcanzamos el cofre.

Ficha Sombría

Al bloquear un ataque, Rose consigue 5 puntos de maná.

Después de derrotar a Carmilla en la Biblioteca y conseguir la Carrera aérea podemos alcanzar este punto del Salón Principal – Crematorio y llegar a otra Reliquia.

Moneda Maldita

Rose inflige un 30% más de daño durante 3 s después de bloquear un ataque enemigo.

Después de derrotar a Carmilla en la Biblioteca y conseguir la Carrera aérea podemos alcanzar este punto del Salón Principal – Bodega. Rompemos la pared de la izquierda como se ve en la foto, derrotamos a los enemigos y nos balanceamos a la parte superior derecha para llegar a otra Reliquia.

Reliquia #19

En construcción.

Reliquia #20

En construcción.

Reliquia #21

En construcción.

Reliquia #22

En construcción.

Reliquia #23

En construcción.

Fragmento de fantasma

Rose recupera un 10% adicional de Maná al matar enemigos.

Después de derrotar a Talos en la Torre del Reloj y obtener la habilidad Pisotón, podemos volver a Biblioteca – Armario de la curiosidad para romper el piso aquí.

Activamos la palanca de la izquierda y regresamos hacia la derecha evitando o derrotando a los enemigos para abrir el cofre.

Reliquia #25

En construcción.

Marca del liche

Lanzar un hechizo menos de 1,5 s después del anterior reduce su coste en un 40%

Biblioteca – Estanterías de retórica: En esta habitación avanzamos por la parte de abajo y encontramos una zona secreta hacia la derecha. Usamos las luces para rebotar hasta lo alto y alcanzar el cofre.

Espina pálida

Rose recibe un 60 % menos de daño de frente, pero 100% más por la espalda.

En Cementerio Sagrado de los Inocentes – Fuentes Termales podemos alcanzar esta esquina después de obtener el poder de carrera aérea de Carmilla.

Superamos el reto de plataformas de la nueva habitación y al final nos espera un cofre con otra de las Reliquias de esta guía de Castlevania: Belmont’s Curse.

Reliquia #28

En construcción.

Reliquia #29

En construcción.

Reliquia #30

En construcción.

Reliquia #31

En construcción.

Reliquia #32

En construcción.

Reliquia #33

En construcción.

Ojo emocionante

Un ojo lleno de emoción sigue tu mirada. Una reliquia negra que espera reunirse con sus parientes.

Después de derrotar a Talos en la Torre del Reloj y obtener la habilidad Pisotón, podemos volver a Calles de París – Calle de los Mamposteros de Tumbas y romper la roca que bloquea el acceso a esta puerta.

En el interior, avanzamos hasta la parte final (hay una zona secreta a la derecha para seguir avanzando) y encontraremos esta extraña Reliquia.

Reliquia #35

En construcción.

Reliquia #36

En construcción.

Reliquia #37

En construcción.

Reliquia #38

En construcción.

Reliquia #39

En construcción.

Reliquia #40

En construcción.

Reliquia #41

En construcción.

Reliquia #42

En construcción.

Reliquia #43

En construcción.

Reliquia #44

En construcción.

Bendición de la Familia

Si Rose recibe daño con este medallón, el ataque se bloquea y los enemigos se congelan. Esto solo puede ocurrir una vez cada 60 s.

Esta Reliquia es un bono por comprar la edición deluxe de Castlevania: Belmont’s Curse.

Esperamos que esta guía para conseguir todas las reliquias en los mapas de Castlevania: Belmont’s Curse les haya resultado útil.

Más sobre Castlevania en GamerFocus

Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todos los fragmentos de corazones (mejoras de salud y maná)
 Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todos…
Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todas las armas
 Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todas…
Así funciona el viaje rápido por el mapa de Castlevania: Belmont’s Curse
 Así funciona el viaje rápido por el mapa…
Castlevania: Belmont’s Curse – Reseña (PS5)
 Castlevania: Belmont’s Curse – Reseña (PS5)
Magnavale: Eternal Soul es otra opción de «Castlevania exploratorio clásico» más familiar a GBA y DS que el propio Belmont’s Curse
 Magnavale: Eternal Soul es otra opción de «Castlevania…
¡Castlevania inicia una horrible noche para celebrar su aniversario 40! Incluyendo el primer juego gratis para descargar
 ¡Castlevania inicia una horrible noche para celebrar su…

Castlevania: Belmont’s Curse está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.

Más de:
Castlevania: Belmont’s Curse Castlevania: Belmont’s Curse
Roblox códigos de 99 noches en el bosque (octubre 2026)
Roblox códigos de Campos de batalla de frutas [Fruit Battlegrounds] (octubre 2026)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) octubre 2026
Roblox Códigos de Ants Empire (octubre 2026)
Peak ya tiene fecha de lanzamiento en consolas y tendrá una genial edición física con un gran «regalo»
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todos los fragmentos de corazones (mejoras de salud y maná)
Siguiente artículo Warhammer 40000: Boltgun 2 – Reseña (PC)
No hay comentarios

Lo último

Warhammer 40000: Boltgun 2 – Reseña (PC)
Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todos los fragmentos de corazones (mejoras de salud y maná)
Videojuegos
Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todas las armas
Videojuegos
El tráiler de lanzamiento de GTA VI muestra nuevas escenas y un sexi momento en la ducha, pero nada de jugabilidad
Videojuegos