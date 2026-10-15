Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todas las Reliquias

Las Reliquias son uno de los coleccionables más útiles de Castlevania: Belmont’s Curse porque agregan interesantes habilidades pasivas y hay 45 en total. En esta guía les diremos cómo encontrarlas todas en los mapas del juego. ESTA GUÍA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN
- Llave de la Cripta
- Gema crepuscular
- Ojo abisal
- Reliquia #4
- Pluma de cuervo
- Amuleto de muerte
- Colmillo de Obsidiana
- Velo Sombrío
- Gotas de luto
- Susurro del Espectro
- Reliquia #11
- Garra de Ébano
- Nudo de bruja
- Colgante fantasmal
- Runa siniestra
- Lágrima de Medianoche
- Ficha Sombría
- Moneda Maldita
- Reliquia #19
- Reliquia #20
- Reliquia #21
- Reliquia #22
- Reliquia #23
- Fragmento de fantasma
- Reliquia #25
- Marca del liche
- Espina pálida
- Reliquia #28
- Reliquia #29
- Reliquia #30
- Reliquia #31
- Reliquia #32
- Reliquia #33
- Ojo emocionante
- Reliquia #35
- Reliquia #36
- Reliquia #37
- Reliquia #38
- Reliquia #39
- Reliquia #40
- Reliquia #41
- Reliquia #42
- Reliquia #43
- Reliquia #44
- Bendición de la Familia
- Más sobre Castlevania en GamerFocus
También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.
Llave de la Cripta
Restaura por completo la salud y el maná de Rose cuando abre un cofre.
Calles de Paris – Choza de la Vidente: Entramos al edificio que indica el mapa y llegamos hasta el cofre en su interior.
Gema crepuscular
Después de usar un hechizo, Rose inflige un 30% más de daño durante 3 s.
Calles de París – Drenaje central de la cloaca: Al llegar a este lugar por la derecha, damos la vuelta por abajo y volvemos para poder abrir el cofre.
Ojo abisal
Rose inflige un 35% más de daño a los enemigos controlados.
Después de derrotar a Juana de Arco, regresoamos al Cementerio sagrado de los inocentes – Entrada al cementerio y desde el punto que indica la primera foto podemos deslizarnos usando el poder de luz para alcanzar el punto de agarre y balancearnos hacia la derecha hasta alcanzar el cofre.
Reliquia #4
En construcción
Pluma de cuervo
Rose inflige un 25% más de daño cuando está en el aire.
Cementerio sagrado de los inocentes – Fosa común: subimos por donde indican las fotos y seguimos hacia la izquierda de la estatua.
Allí encontramos una arena de combate. Tras eliminar a los enemigos y destruir el sarcófago, continuamos hacia la izquierda y encontraremos el cofre con la reliquia.
Amuleto de muerte
Durante 3s, Rose inflige un 25% más de daño después de matar un enemigo.
Catacumbas de París – Mandíbulas del limbo: Tras llegar a la zona principal de las catacumbas (con la calavera gigante de fondo) seguimos hacía la izquierda y damos la vuelta por la parte inferior para llegar a la parte de arriba donde nos espera el cofre.
Colmillo de Obsidiana
Rose inflige un 45% más de daño durante 3s después de traspasar la guardia enemiga.
Calles de París – Nivel de la Guardia: Cuando estamos bajando por esta zona después de derrotar a Juana de Arco, usamos su poder para navegar entre las plataformas de la izquierda.
Velo Sombrío
La defensa de Rose aumenta un 33% cuando su salud está por debajo del 33%.
Calles de París – Distrito quemado: Con la habilidad de luz que obtenemos de Juana de Arco podemos finalmente llegar a esta parte donde hay un cofre.
Gotas de luto
Matar enemigos aumenta la velocidad de movimiento de Rose en un 35% durante 7s.
Catacumbas de París – Camino del Abismo: Tras llegar al área donde está el elevador, seguimos hacia la derecha y avanzamos hasta el extremo superior derecho superando el reto de plataformas para encontrar la reliquia.
Susurro del Espectro
Rose inflige un 30% de daño adicional si tiene menos del 20% de salud
Catacumbas de París – Entrada de las catacumbas: Entramos a este cuarto por la parte izquierda y podemos tomar el cofre.
Reliquia #11
Garra de Ébano
Traspasar la guardia del enemigo lo aturde durante un 50% más de tiempo.
Catacumbas de París – Garganta del infierno: Tan pronto bajamos a esta zona, nos balanceamos a la izquierda y subimos donde está el punto de agarre. A la derecha está el cofre.
Nudo de bruja
Las pociones de sanación le devuelven toda la salud a Rose.
Superando el reto de plataformas del extremo izquierdo del Salón Principal – Salón oeste
Colgante fantasmal
Las trampas infligen un 75% menos de daño a Rose.
Salón principal – Taller abandonado: Usamos el retrato para impulsarnos hacia arriba y llegar a la zona que esconde el cofre.
Runa siniestra
Rose inflige un 40% más de daño cuando golpea a un enemigo que tiene toda la salud.
En la parte de arriba de Torre del Reloj – Hueco de acceso oriental vamos al lado derecho de la trampa y subimos a la habitación de arriba. Cruzamos al lado izquierdo y encontramos un cofre.
Lágrima de Medianoche
Rose sufre menos daño a medida que su maná disminuye (hasta un 50% menos cuando no tiene maná).
Biblioteca – Estanterías de retórica: Activamos las luces como se ve en la primera imagen y usamos la luz que aparece para alcanzar la parte superior de la habitación. Superamos el reto de plataformas y alcanzamos el cofre.
Ficha Sombría
Al bloquear un ataque, Rose consigue 5 puntos de maná.
Después de derrotar a Carmilla en la Biblioteca y conseguir la Carrera aérea podemos alcanzar este punto del Salón Principal – Crematorio y llegar a otra Reliquia.
Moneda Maldita
Rose inflige un 30% más de daño durante 3 s después de bloquear un ataque enemigo.
Después de derrotar a Carmilla en la Biblioteca y conseguir la Carrera aérea podemos alcanzar este punto del Salón Principal – Bodega. Rompemos la pared de la izquierda como se ve en la foto, derrotamos a los enemigos y nos balanceamos a la parte superior derecha para llegar a otra Reliquia.
Reliquia #19
En construcción.
Reliquia #20
En construcción.
Reliquia #21
En construcción.
Reliquia #22
En construcción.
Reliquia #23
En construcción.
Fragmento de fantasma
Rose recupera un 10% adicional de Maná al matar enemigos.
Después de derrotar a Talos en la Torre del Reloj y obtener la habilidad Pisotón, podemos volver a Biblioteca – Armario de la curiosidad para romper el piso aquí.
Activamos la palanca de la izquierda y regresamos hacia la derecha evitando o derrotando a los enemigos para abrir el cofre.
Reliquia #25
En construcción.
Marca del liche
Lanzar un hechizo menos de 1,5 s después del anterior reduce su coste en un 40%
Biblioteca – Estanterías de retórica: En esta habitación avanzamos por la parte de abajo y encontramos una zona secreta hacia la derecha. Usamos las luces para rebotar hasta lo alto y alcanzar el cofre.
Espina pálida
Rose recibe un 60 % menos de daño de frente, pero 100% más por la espalda.
En Cementerio Sagrado de los Inocentes – Fuentes Termales podemos alcanzar esta esquina después de obtener el poder de carrera aérea de Carmilla.
Superamos el reto de plataformas de la nueva habitación y al final nos espera un cofre con otra de las Reliquias de esta guía de Castlevania: Belmont’s Curse.
Reliquia #28
En construcción.
Reliquia #29
En construcción.
Reliquia #30
En construcción.
Reliquia #31
En construcción.
Reliquia #32
En construcción.
Reliquia #33
En construcción.
Ojo emocionante
Un ojo lleno de emoción sigue tu mirada. Una reliquia negra que espera reunirse con sus parientes.
Después de derrotar a Talos en la Torre del Reloj y obtener la habilidad Pisotón, podemos volver a Calles de París – Calle de los Mamposteros de Tumbas y romper la roca que bloquea el acceso a esta puerta.
En el interior, avanzamos hasta la parte final (hay una zona secreta a la derecha para seguir avanzando) y encontraremos esta extraña Reliquia.
Reliquia #35
En construcción.
Reliquia #36
En construcción.
Reliquia #37
En construcción.
Reliquia #38
En construcción.
Reliquia #39
En construcción.
Reliquia #40
En construcción.
Reliquia #41
En construcción.
Reliquia #42
En construcción.
Reliquia #43
En construcción.
Reliquia #44
En construcción.
Bendición de la Familia
Si Rose recibe daño con este medallón, el ataque se bloquea y los enemigos se congelan. Esto solo puede ocurrir una vez cada 60 s.
Esta Reliquia es un bono por comprar la edición deluxe de Castlevania: Belmont’s Curse.
Esperamos que esta guía para conseguir todas las reliquias en los mapas de Castlevania: Belmont’s Curse les haya resultado útil.
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Castlevania: Belmont’s Curse está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.