Guía Castlevania: Belmont’s Curse – Dónde están todas las Reliquias

Las Reliquias son uno de los coleccionables más útiles de Castlevania: Belmont’s Curse porque agregan interesantes habilidades pasivas y hay 45 en total. En esta guía les diremos cómo encontrarlas todas en los mapas del juego. ESTA GUÍA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN

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También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.

Llave de la Cripta

Restaura por completo la salud y el maná de Rose cuando abre un cofre.

Calles de Paris – Choza de la Vidente: Entramos al edificio que indica el mapa y llegamos hasta el cofre en su interior.

Gema crepuscular

Después de usar un hechizo, Rose inflige un 30% más de daño durante 3 s.

Calles de París – Drenaje central de la cloaca: Al llegar a este lugar por la derecha, damos la vuelta por abajo y volvemos para poder abrir el cofre.

Ojo abisal

Rose inflige un 35% más de daño a los enemigos controlados.

Después de derrotar a Juana de Arco, regresoamos al Cementerio sagrado de los inocentes – Entrada al cementerio y desde el punto que indica la primera foto podemos deslizarnos usando el poder de luz para alcanzar el punto de agarre y balancearnos hacia la derecha hasta alcanzar el cofre.

Reliquia #4

En construcción

Pluma de cuervo

Rose inflige un 25% más de daño cuando está en el aire.

Cementerio sagrado de los inocentes – Fosa común: subimos por donde indican las fotos y seguimos hacia la izquierda de la estatua.

Allí encontramos una arena de combate. Tras eliminar a los enemigos y destruir el sarcófago, continuamos hacia la izquierda y encontraremos el cofre con la reliquia.

Amuleto de muerte

Durante 3s, Rose inflige un 25% más de daño después de matar un enemigo.

Catacumbas de París – Mandíbulas del limbo: Tras llegar a la zona principal de las catacumbas (con la calavera gigante de fondo) seguimos hacía la izquierda y damos la vuelta por la parte inferior para llegar a la parte de arriba donde nos espera el cofre.

Colmillo de Obsidiana

Rose inflige un 45% más de daño durante 3s después de traspasar la guardia enemiga.

Calles de París – Nivel de la Guardia: Cuando estamos bajando por esta zona después de derrotar a Juana de Arco, usamos su poder para navegar entre las plataformas de la izquierda.

Velo Sombrío

La defensa de Rose aumenta un 33% cuando su salud está por debajo del 33%.

Calles de París – Distrito quemado: Con la habilidad de luz que obtenemos de Juana de Arco podemos finalmente llegar a esta parte donde hay un cofre.

Gotas de luto

Matar enemigos aumenta la velocidad de movimiento de Rose en un 35% durante 7s.

Catacumbas de París – Camino del Abismo: Tras llegar al área donde está el elevador, seguimos hacia la derecha y avanzamos hasta el extremo superior derecho superando el reto de plataformas para encontrar la reliquia.

Susurro del Espectro

Rose inflige un 30% de daño adicional si tiene menos del 20% de salud

Catacumbas de París – Entrada de las catacumbas: Entramos a este cuarto por la parte izquierda y podemos tomar el cofre.

Reliquia #11

Garra de Ébano

Traspasar la guardia del enemigo lo aturde durante un 50% más de tiempo.

Catacumbas de París – Garganta del infierno: Tan pronto bajamos a esta zona, nos balanceamos a la izquierda y subimos donde está el punto de agarre. A la derecha está el cofre.

Nudo de bruja

Las pociones de sanación le devuelven toda la salud a Rose.

Superando el reto de plataformas del extremo izquierdo del Salón Principal – Salón oeste

Colgante fantasmal

Las trampas infligen un 75% menos de daño a Rose.

Salón principal – Taller abandonado: Usamos el retrato para impulsarnos hacia arriba y llegar a la zona que esconde el cofre.

Runa siniestra

Rose inflige un 40% más de daño cuando golpea a un enemigo que tiene toda la salud.

En la parte de arriba de Torre del Reloj – Hueco de acceso oriental vamos al lado derecho de la trampa y subimos a la habitación de arriba. Cruzamos al lado izquierdo y encontramos un cofre.

Lágrima de Medianoche

Rose sufre menos daño a medida que su maná disminuye (hasta un 50% menos cuando no tiene maná).

Biblioteca – Estanterías de retórica: Activamos las luces como se ve en la primera imagen y usamos la luz que aparece para alcanzar la parte superior de la habitación. Superamos el reto de plataformas y alcanzamos el cofre.

Ficha Sombría

Al bloquear un ataque, Rose consigue 5 puntos de maná.

Después de derrotar a Carmilla en la Biblioteca y conseguir la Carrera aérea podemos alcanzar este punto del Salón Principal – Crematorio y llegar a otra Reliquia.

Moneda Maldita

Rose inflige un 30% más de daño durante 3 s después de bloquear un ataque enemigo.

Después de derrotar a Carmilla en la Biblioteca y conseguir la Carrera aérea podemos alcanzar este punto del Salón Principal – Bodega. Rompemos la pared de la izquierda como se ve en la foto, derrotamos a los enemigos y nos balanceamos a la parte superior derecha para llegar a otra Reliquia.

Reliquia #19

En construcción.

Reliquia #20

En construcción.

Reliquia #21

En construcción.

Reliquia #22

En construcción.

Reliquia #23

En construcción.

Fragmento de fantasma

Rose recupera un 10% adicional de Maná al matar enemigos.

Después de derrotar a Talos en la Torre del Reloj y obtener la habilidad Pisotón, podemos volver a Biblioteca – Armario de la curiosidad para romper el piso aquí.

Activamos la palanca de la izquierda y regresamos hacia la derecha evitando o derrotando a los enemigos para abrir el cofre.

Reliquia #25

En construcción.

Marca del liche

Lanzar un hechizo menos de 1,5 s después del anterior reduce su coste en un 40%

Biblioteca – Estanterías de retórica: En esta habitación avanzamos por la parte de abajo y encontramos una zona secreta hacia la derecha. Usamos las luces para rebotar hasta lo alto y alcanzar el cofre.

Espina pálida

Rose recibe un 60 % menos de daño de frente, pero 100% más por la espalda.

En Cementerio Sagrado de los Inocentes – Fuentes Termales podemos alcanzar esta esquina después de obtener el poder de carrera aérea de Carmilla.

Superamos el reto de plataformas de la nueva habitación y al final nos espera un cofre con otra de las Reliquias de esta guía de Castlevania: Belmont’s Curse.

Reliquia #28

En construcción.

Reliquia #29

En construcción.

Reliquia #30

En construcción.

Reliquia #31

En construcción.

Reliquia #32

En construcción.

Reliquia #33

En construcción.

Ojo emocionante

Un ojo lleno de emoción sigue tu mirada. Una reliquia negra que espera reunirse con sus parientes.

Después de derrotar a Talos en la Torre del Reloj y obtener la habilidad Pisotón, podemos volver a Calles de París – Calle de los Mamposteros de Tumbas y romper la roca que bloquea el acceso a esta puerta.

En el interior, avanzamos hasta la parte final (hay una zona secreta a la derecha para seguir avanzando) y encontraremos esta extraña Reliquia.

Reliquia #35

En construcción.

Reliquia #36

En construcción.

Reliquia #37

En construcción.

Reliquia #38

En construcción.

Reliquia #39

En construcción.

Reliquia #40

En construcción.

Reliquia #41

En construcción.

Reliquia #42

En construcción.

Reliquia #43

En construcción.

Reliquia #44

En construcción.

Bendición de la Familia

Si Rose recibe daño con este medallón, el ataque se bloquea y los enemigos se congelan. Esto solo puede ocurrir una vez cada 60 s.

Esta Reliquia es un bono por comprar la edición deluxe de Castlevania: Belmont’s Curse.

Esperamos que esta guía para conseguir todas las reliquias en los mapas de Castlevania: Belmont’s Curse les haya resultado útil.

Castlevania: Belmont’s Curse está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.