Guía Clair Obscur: Expedition 33 – Consejos para principiantes y respuestas a preguntas frecuentes

Si ya leyeron nuestra reseña de este título saben que nos encontramos ante un potencial GOTY, un juego que recomendamos absolutamente. Sin embargo, sabemos que hay muchos jugadores que no están acostumbrado a RPG como este y eso les puede causar problemas para avanzar y disfrutar la historia al comienzo del juego. Es por eso que preparamos esta guía con consejos para principiantes y respuestas a las preguntas frecuentes que pueden tener aquellos que apenas están empezando a jugar Clair Obscur: Expedition 33.

Consejos para principiantes

Esquivar antes de contraatacar

Por los comentarios que hemos encontrado, nos damos cuenta que muchos jugadores tienen problemas con el elementos de acción de los combates por turnos. Para que lo tengan claro, durante los turnos enemigos tenemos la opción de presionar los botones de esquivar para evadir los ataques enemigos o bloquearlos para contraatacar.

El espacio que tenemos para esquivar es mucho más amplio que el que nos dan para bloquear. Así que la primera vez que enfrentamos a cualquier tipo de enemigo es recomendable intentar esquivar primero sus ataques —presionando el botón antes de que la animación del ataque golpee a nuestro personaje— hasta que le «aprendamos el ritmo».

Si esquivamos en el instante preciso del ataque, aparecerá la palabra Perfecto en lugar de Esquiva. Si lo estamos haciendo así de bien, significa que tenemos la precisión necesaria para intentar bloquear el ataque en lugar de esquivarlo. Es más riesgoso, pero también mucho más efectivo. Los contraataques son los ataques más poderosos del juego y pueden acabar con los enemigos mucho más rápido de lo que logramos con ataques y habilidades normales, especialmente al comienzo del juego.

En resumen. Siempre que enfrenten a un enemigo nuevo, comiencen tratando de esquivar sus ataques un par de veces. Cuando sientan que ya entienden el ritmo en que tienen que presionar los botones, comiencen a bloquear. Recuerden que para que el contraataque surja efecto tienen que bloquear todos los golpes de una cadena de ataques.

Más adelante se introducen nuevas formas de evadir y contraatacar ataques especiales, como los ataques cromáticos y saltos, pero el juego hace un buen trabajo explicándolos.

Equipen TODOS los Pictos (sí, todos)

Cada Pictos que conseguimos tiene una Lúmina o habilidad pasiva determinada. Si lo equipamos y ganamos cuatro combates, podemos equipar la Lúmina directamente a cualquier personaje sin necesidad de equipar el Pictos.

Aclaramos que una vez aprendida, la Lúmina se puede equipar a cualquier personaje, no solo al que tenía equipado el Pictos. Hemos visto mucha confusión en los jugadores porque algunos parecen creer que cada personaje debe aprenderlas independientemente, pero no es así.

Cada personaje puede equipar hasta tres Pictos a la vez y recomendamos mucho que, sobre todo al comienzo del juego, dediquen una de estas casillas exclusivamente a equipar cada nuevo Pictos que consiguen y lo cambien por otro una vez aprendida la Lúmina. Sí, incluso aquellas que no parecen útiles en ese momento pueden resultar ser de vida o muerte más adelante y van a agradecer tenerlas aprendidas.

Esto es muy importante porque más adelante van a tener que dar importancia también a las mejoras de Fuerza, Defensa, Vitalidad y Agilidad que dan los Pictos y si necesitan equipar uno solo por activar una Lúmina que no han aprendido, van a pasar un mal rato.

No ignoren las mejoras de características que ofrecen los Pictos

Las Lúminas (pasivas) son el aspecto más llamativo de los Pictos, pero las mejoras que estos ofrecen a la Fuerza, Defensa, Vitalidad y Agilidad no deben ser subestimadas. Si de repente sienten que un personaje hace mucho menos daño que los demás o tiene la salud especialmente baja —o peor aún, está muriendo de un golpe— lo más probable no es que estén distribuyendo mal los puntos de subir nivel, sino que no tienen Pictos equipados que le suban esas características.

El aumento que pueden proveer los Pictos al daño o a la vida puede ser tan dramático que puede duplicar estas características. Es por eso que recomendamos mirar siempre esto a la hora de equipar sus personajes. Entre los consejos que damos a los jugadores de Clair Obscur: Expedition 33 es que siempre tengan al menos un Pictos que mejore la salud en cada personaje.

Distribuir los puntos al subir de nivel

Cada vez que un personaje sube de nivel, nos dan tres puntos que podemos distribuir entre sus diferentes características: Vitalidad (más puntos de vida), Fuerza (más daño), Agilidad (más turnos), Defensa (recibe menos daño) y Suerte (probabilidad de causar daño crítico).

Inicialmente, es mejor distribuirlos de forma equitativa, dando prioridad a la Vitalidad, Fuerza y Defensa con ocasionales aumentos a Suerte y Agilidad para que no se queden muy atrás.

Al llegar al acto 2 es bueno empezar a enfocarse también en Agilidad o los enemigos pueden comenzar a abrumarnos con demasiados turnos seguidos. Pero si son muy buenos con los contraataques, eso no necesariamente es un problema. Personalmente no nos gusta mucho confiarnos de la probabilidad de críticos así que no le dimos mucha importancia a este, pero hay Lúminas y habilidades que sacan mucho provecho de estos y es posible crear un ‘build’ enfocado en ellos.

Es verdad que hay armas que se potencian con aumentos específicos a ciertas características al estilo ‘Souls’. Es tentador poner todos los puntos en estos aspectos, pero eso los puede perjudicar cuando cambien de arma. A menos que estén en el ‘endgame’ y ya se hayan decidido por un arma para usar en el resto del juego, no vale la pena enfocar las mejoras de esta manera.

En cualquier caso, los objetos que permiten resetear los puntos y reasignarlos a gusto son relativamente comunes, así que no deben preocuparse por «construir mal» el personaje.

Puntos débiles

Un número notable de enemigos en Clair Obscur: Expedition 33 tiene núcleos, puntos brillantes o herramientas con puntos llamativos. Otros son capaces de invocar burbujas, sombreros o esferas de energía que flotan sobre ellos y nuestro consejo es SIEMPRE dispararles.

En el caso de los puntos débiles, dispararles puede causarles un daño masivo (a veces se requieren varios disparos), explotar y causar daño a todos los enemigos o incluso deshabilitar sus movimientos más peligrosos.

Más adelante encontraremos enemigos que pueden curarse o crear escudos si destruimos las esferas que crean, pero incluso en estos casos es recomendable destruirlos para evitar que hagan ataques especiales. También hay enemigos capaces de controlar a nuestros personajes o causarles una plaga que reduce su salud máxima. En algunos de estos casos puede aparecer un punto débil ( a veces bastante escondido) que deshace los efectos si le disparamos.

Cómo distribuir los puntos de Lúmina

Equitativamente. Es recomendable que todos los personajes, incluso los que menos usamos —recuerden que quienes no estén en el equipo quedan de reserva en caso de que los tres miembros del equipo original mueran—, puedan tener una capacidad similar de Lúminas para que podamos sacarles provecho.

¡Explora!

Cada vez que tengan acceso a una nueva sección del mapa de Clair Obscur: Expedition 33 o consigan una nueva habilidad de Esquie (nadar, atravesar arrecifes, volar), dediquen tiempo a mirar todos los nuevos lugares que pueden visitar. Además de encontrar objetos de mejora que les ayudará a estar mejor preparado para los combates cada vez más difíciles, pueden conseguir nuevos atuendos, música para el campamento o descubrir cosas sorprendentes sobre el ‘lore’.

Tomen nota de las ubicaciones de Nevrones cromáticos

Los enemigos con la palabra «cromático» en el nombre suelen ser muy difíciles y, por regla general, es mejor ignorarlos cuando los vemos por primera vez y volver más adelante para pelear con ellos cuanto tengamos más nivel.

Vale la pena derrotarlos porque dan muy buenas recompensas (armas u objetos únicos en algunos casos), pero hay un problema. Hay bastantes de ellos y el juego no marca dónde están. Si encuentran uno y deciden esperar para enfrentarlo, tomen nota de dónde le vieron.

Blindaje

Si siguen sufriendo mucho daño en los combates mientras aprenden el ritmo de las esquivas y contraataques, les recomendamos activar y equipar tan pronto puedan la habilidad de Blindaje de Maelle. Activada correctamente, aumenta enormemente la resistencia de los tres miembros del equipo por varios turnos.

Más adelante podemos aprender una habilidad de Sciel que además de blindaje, le da potenciación y aceleración a todo el equipo. También la recomendamos mucho.

Respuestas a preguntas frecuentes

¿Qué pasa si entro a los niveles del mapa que dicen ¡Peligro!?

Esos niveles tienen enemigos que están muy por encima del nivel de los personaje y pueden acabar con ellos muy fácilmente. Sin embargo, eso no significa necesariamente que no puedan entrar y sacarle provecho a lo que hay allí.

Los jugadores hábiles pueden entrar a estos niveles y conseguir los objetos que hay en ellos mientras evitan a los enemigos o si son muy buenos contrarrestando y esquivando, pueden incluso derrotarlos (aunque les tomaría mucho tiempo). Algunos de estos niveles como la Foresta Roja o la Fuente no tienen realmente ningún peligro si toman las decisiones correctas al hablar con los nevrones que hay allí.

En cualquier caso, si entran y son eliminados, pueden volver a salir sin ninguna penalización.

¿Cómo destruyo las ‘raíces’ que bloquean algunos caminos?

Esas raíces se llaman Pinchos de pintura. Para poderlos destruir necesitamos la habilidad Ruptura de Pintura que obtenemos tras encontrar al menos cuatro gestrales perdidos y hablando luego con Sastro en el campamento. Revisten nuestra guía de gestrales perdidos (en construcción).

Al destruir la mayoría de estos pinchos obtenemos Puntos de Lúmina o Croma, pero algunos pocos revelan grandes sorpresas.

¿Cómo puedo volar con Esquie?

La habilidad de volar con Esquie que se muestra en algunos de los tráileres del juego se obtiene como parte de la historia, muy cerca del final del juego. De hecho, nos la dan ya cuando podemos ir a enfrentar al jefe final.

A pesar de que llegue tan tarde, hay mucho que podemos explorar cuando conseguimos esta habilidad. Alcanzamos nuevos niveles, jefes y objetos escondidos que aportan muchas horas más de juego.

¿Dónde consigo la habilidad de bucear de Esquie?

Esta es una habilidad completamente opcional que permite sacar tesoros como Puntos de Lúmina de Croma de los lugares brillantes en el agua del mapa. Para obtenerla hay que llevar la relación con Esquie al nivel 6. Esto se logra hablando con el y eligiendo la opción de pasar tiempo a su lado en el campamento.

Tengan en cuenta que los últimos niveles de su relación solo se pueden obtener cerca del final del juego, después de conseguir la habilidad de volar.

¿Para que sirve la ‘llave vieja’ que me dan en la Feria de Lumiere?

Esa llave abre una puerta más adelante en un nivel que se llama Vieja Lumiere, en el acto II del juego. Es algo completamente opcional.

En el nivel ‘Visages’, ¿debo ir directamente con el jefe o es mejor explorar el resto del nivel?

Si quieren un buen reto, vayan directamente contra el jefe. Si exploran el resto del nivel primero, podrán hacer ciertas actividades que harán que el combate sea mucho más sencillo.

Otros artículos y guías sobre Clair Obscur: Expedition 33

Reseña

Todos los discos de música

Todos los diarios de expediciones (en construcción)

Todos los Gestrales perdidos y misiones de Nevrones (en construcción)

Explicamos los temas y la historia de Clair Obscur: Expedition 33 (en construcción)

Esperamos que esta guía de consejos y respuestas a preguntas frecuentes de Clair Obscur: Expedition 33 les haya resultado útil. Si tienen alguna pregunta que no respondemos aquí, déjennos un comentario y la actualizaremos para ayudarlos.