Dónde y cuándo aparecen los clones de Homero en el mapa de Los Simpson en Fortnite

La tercera semana de la temporada de Los Simpson en trae una nueva y muy loca mecánica: ¡Rosquillas rellenas de clones de Homero! Si necesitan localizar estos clones de Homero Simpson en el mapa de Fortnite para completar algunas de las nuevas misiones de historia o semanales, esta guía les ayudará.

Aunque hay unos pocos clones que aparecen ocasionalmente en los puntos de interés y sus alrededores, una rosquilla rellena de estos oponentes aparece al mismo tiempo que cada nuevo círculo de tormenta. La aparición de esta no es 100% segura en el primer círculo, pero sí existe una alta probabilidad de que lo haga y parece que su aparición en segura en las tormentas siguientes. Cuando se cree un nuevo círculo, pueden revisar el mapa y verán su ubicación marcada con el rostro de Homero.

Si nos acercamos, veremos una enorme rosquilla en el cielo (es posible que ya hayan algunos clones merodeando por allí. Si la destruimos, liberaremos una docena de clones que atacarán a todos los jugadores alrededor, pero también liberarán objetos entre los que se pueden encontrar armas míticas como la Escopeta Eructo de Dragón o el Rifle de asalto agrandecido.

Queríamos incluir un mapa con la ubicación de todos los posibles puntos en que pueden aparecer las rosquillas llenas de clones de Homero en el mapa de Fortnite, pero descubrimos que no aparecen en sitios predeterminados y su ubicación es determinada completamente al azar. Lo que podemos recomendarles que que tan pronto se cree un nuevo círculo revisen el mapa para ver si apareció y luego visitar lo más rápidamente posible el lugar antes de que otro jugador se adelante.

Tengan cuidado porque también pueden aparecer fuera del círculo. No querrán que la tormenta los atrape mientras son asediados por una decena de Homeros.

Derrotar clones de Homero no solo sirve para conseguir las armas míticas de las rosquillas, es necesario para completar misiones como:

Misión semanal – Elimina los clones de Homero (15)

Misión de Historia – Etapa 2 de 9: Elimina los clones de Homero (10)

Los clones de Homero también cuentan como Oponentes en todas las misiones de Fortnite que requieran derrotar oponentes. Eso sí, no se confíen demasiado cuando los enfrenten porque son tantos que pueden abrumarlos y drenar la vida y escudo en unos instantes. Recomendamos usar armas de ráfaga y recarga rápida cuando los vayan a enfrentar.