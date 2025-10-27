Plantas Vs. Zombies Trasplantado: guía para desbloquear el escenario de China

Cómo les comentamos en nuestra reseña de Plantas Vs. Zombies Trasplantado, la remasterización del clásico de PopCap Games es la versión definitiva. Ya que cuenta con muchas de las adiciones que con cada entrega fueron agregando al título. Una de estas adiciones es la gran muralla china. Este nivel secreto debutó en mayo de 2012 en el juego Plants vs. Zombies: Great Wall Edition (conocida en iOS como China Edition). Con esta edición fueron agregados nuevos diseños de zombis y ajustes menores de jugabilidad.

¿Cómo desbloquear la gran muralla china en Plantas Vs. Zombies Trasplantado?

Algunos aún desconocen que el contenido de Great Wall Edition se encuentra en Plantas Vs. Zombies Trasplantado y que es posible acceder a él desde que iniciamos el juego por primera vez. Afortunadamente, en esta guía les diremos los sencillos pasos que deben hacer para poder acceder a la gran muralla china en Plantas Vs. Zombies Trasplantado.

Pasos para desbloquear la gran muralla china:

Debes ir a la sección “logros” ubicada en la esquina inferior izquierda del menú principal de Plantas Vs. Zombies Trasplantado. Una vez dentro de esta sección debes bajar el cursor hasta abajo, hasta encontrar a un grupo de zombis con vestimenta tradicional China y dar click sobre ellos para habilitar el botón que desbloquea la gran muralla china.

Pueden ver cómo desbloquear este contenido en el vídeo que dejamos a continuación:

Y listo ya pueden disfrutar este contenido que se encontraba perdido en el tiempo y que muchos no conocían. Eso sí, les recomendamos que lo hagan cuando ya tengan la mayoría de cartas desbloqueadas. Ya que, la dificultad de este nivel secreto es más elevada que el de la campaña normal.

Guía de Plantas Vs. Zombies Trasplantado hecha con una copia digital para Xbox Series del juego provista por Electronic Arts Latinoamérica.