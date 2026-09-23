Guía Control Resonant: consejos y tips para quienes juegan por primera vez

Control Resonant es un juego muy diferente a su predecesor y debido a eso muchos fanáticos de la aventura de Jesse en la Casa Inmemorial pueden sentirse un poco perdidos en Manhattan durante sus primeras horas controlando a Dylan. Es por eso que preparamos esta guía con consejos y tips para «principiantes» del juego que les ayudarán a entender mejor el ritmo de la acción y qué deben hacer para continuar la búsqueda de la desaparecida directora de la AFC.

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¿Qué arma elegir al comienzo del juego?

Tan pronto comenzamos a jugar Control Resonant se nos pide elegir entre tres diferentes Formas del Aberrante, lo que viene a ser tres diferentes tipos de armas:

Acuchillar – Daño bajo pero rápido con alta probabilidad de crítico

– Daño bajo pero rápido con alta probabilidad de crítico Guadañar – Daño medio con muy buen arco y alcance

– Daño medio con muy buen arco y alcance Tajar – Daño medio con daño adicional desde atrás

Por supuesto, lo ideal es elegir el tipo que más se ajuste a su tipo de juego y al build que pretenden hacer. Pero inicialmente recomendamos Guadañar por encima de las otras dos. Su alcance y golpe en arco es perfecto para lidiar con grupos de varios enemigos, los cuales abundan en este título.

Más adelante podrán adquirir las otras dos si recogen suficiente Fragmentos vivientes. Pero ya que el juego no permite cambiar de arma en medio de un combate, es buena idea especializarse en una sola. Si ven que van a enfrentar a un enemigos solitario, pueden cambiar a Acuchillar antes de llamar su atención, pero Guadañar podría ser suficiente en todo caso.

¿Cuál es el mejor ataque/forma secundario para el arma?

Tras avanzar un poco en el juego, se nos pedirá que elijamos también un ataque secundario entre:

Aplastar – Ataque lento pero poderoso

– Ataque lento pero poderoso Extender – Ataque medio de largo alcance

– Ataque medio de largo alcance Taladro – Ataque debil que se puede cargar e impacta múltiples veces

La idea es seleccionar un ataque secundario que complemente la forma principal que eligieron para el Aberrante. Si están usando Acuchillar, es buena idea elegir Extender para tener más alcance y Aplastar es una buena contraparte al Tajo para poder realizar un solo ataque masivo contra enemigos solitarios.

Sin embargo, creemos que Taladrar puede ser la mejor forma secundaria. Al cargar podemos aturdir a un enemigos y eventualmente obtendermos una mejora que permite causarle daño de Flaqueo masivo con un tercer ataque cargado. Aunque les recomendamos elegir el que mejor se acomode a su estilo de juego, deben tener eso en cuenta porque el daño de Flaqueo se vuelve muy importante más adelante.

Igual que con la Forma inicial, los ataques secundarios que no hayan elegido se pueden adquirir más adelante con Fragmentos vivientes.

¿Cuál remate de combo deben elegir?

Otro tipo de ataque que debemos elegir eventualmente en Control Resonant es el tipo de remate de combo para las secuencias de ataque con la forma principal del arma. Las opciones son:

Paliza demoledora – Golpes rápidos que causan mucho flaqueo

– Golpes rápidos que causan mucho flaqueo Gancho con sobrecargas – Golpe fuerte que eleva al enemigo

– Golpe fuerte que eleva al enemigo Filo amplio – Golpe fuerte en un arco ámplio que rechaza los enemigos

– Golpe fuerte en un arco ámplio que rechaza los enemigos Filo giratorio – Giro continuo que causa daño medio

– Giro continuo que causa daño medio Escición circular – Ataque continuo que causa daño múltiple y flaqueo

– Ataque continuo que causa daño múltiple y flaqueo Órbita dividida – El arma gira alrededor de Dylan causando daño debil multiple

Igual que con el ataque secundario, debemos elegir un remate de combo que complemente la forma principal o se acomode a nuestro estilo de juego. Por ejemplo, Filo ámplio es útil para controlar grupos de enemigos si no están usando Guadañar.

Sin embargo, les recomiendo encarecidamente probar el Gancho con sobrecargas. Elevar a los enemigos nos da una genial oportunidad para continuar el combo de forma áerea y de paso evitar los ataques y enemigos a nivel del suelo.

También podemos desbloquear más adelante los remates no elegidos con Fragmentos vivientes.

¿A dónde ir y en que orden enfrentar los Resonantes?

Tras derrotar al jefe del prólogo y abrir nuestro camino hacia la Dependencia en la Central, tenemos varias opciones: buscar y eliminar a tres Resonantes y buscar sobrevivientes al ataque del Hiss en zona de evacuación. Aunque tenemos libertad para hacer estas tareas en el orden que queramos, hay un orden recomendado para tener una buena progresión de poderes y no dar saltos bruscos en la dificultad.

Resonante de la Zona de Incursión oeste – Aquí obtenemos la habilidad de caminar por las anomalías verticales y una buena habilidad para manejar grupos de enemigos. Rescate en la zona de evacuación – Tras superar esta zona conseguiremos la tarjeta de acceso de nivel 2 que nos da acceso a objetos útiles de mejora y algunas misiones opcionales. Resonante de la fábrica patronizada – Aquí conseguimos habilidades de elementos fuego que nos ayudarán contra el moho. Resonante del parque – Esta zona está invadida por el moho y no recomendamos ir allí si no tienen habilidades de fuego. Por eso la dejamos después de la fábrica.

Busquen y entren a tiendas, restaurantes, gimnasios y galerías de arte

Mientras recorremos las calles de Manhatta podemos ver tiendas llamadas Fresh Mart, lavanderías Wear’em & Wash’em, restaurantes, gimnasios y otros lugares que parecen solo fachadas de decoración, pero podemos entrar en ellos.

En casi todos estos lugares se encuentra al menos un documentos, un objeto de mejora, una misión opcional y hasta mejoras de salud. Siempre que vean uno de estos, entren a explorar o busquen una entrada alternativa si está cerrado. Siempre vale la pena.

El vendedor y el «nivel» de la zona

En cada una de las zonas del mapa —La central, zona de evacuación, zona de incursión oeste, el parque, etc.— podemos encontrar uno o más Vendedores en un camión de comida. Cuando encontramos uno, queda marcado con un símbolo de dinero en el mapa y siempre están acompañados de una caja de mejora de salud.

Si necesitamos algún objeto de mejora específico para mejorar el arma o crear un artefacto, lo más probable es que podamos comprarlo aquí junto con algunos objetos cosméticos, pero aunque lo tengan a la venta y tengamos las unidades suficiente para comprarlo, no necesariamente está disponible. Eso es porque tenemos que subir el nivel de la zona.

Para subir el nivel de cada zona tenemos que realizar misiones opcionales, derrotar enemigos pesados, buscar cajas grandes y completar otras actividades en ellas. Entre más alto el nivel, más cosas podemos comprar al vendedor.

¿Cómo consigo los materiales para mejorar las armas?

En la pantalla de mejora del Aberrante en la brecha podemos ver los objetos necesarios para cada aumento de nivel. Si vamos al Inventario o al vendedor y miramos dicho objeto, nos díran cómo conseguirlos.

Los objetos de Aberrante se encuentran usualmente en cajas en las diferentes zonas y los materiales al derrotar enemigos grandes o muy grandes del Hiss o el moho.

Usen sin pena el modo asistido

Algunos de los primeros escenarios de Control Resonant pueden resultar muy difíciles al jugarlos por primera vez cuando no tienen muchas habilidades, algunos enemigos resisten demasiado daño o pueden sentir que nunca tienen la opórtunidad de usar el Modo Dominio porque los enemigos mueren antes de poder llenar la barra de flaqueo. De hecho, creemos que el juego es un poco desbalanceado en cuando a daño causado y recibido en las primeras horas.

El modo asistido, que encuentran en la sección ‘Juego’ del menú opciones, permite ajustar esto para que se acomode a sus gustos. Nosotros encontramos que simplemente aumentando el daño y flaqueo infligido entre 15 y 25 puntos y bajando solo 10 puntos el daño recibido hace una gran diferencia en la experiencia.

Por supuesto, no tienen que tocar este menú si no quieren, pero ahí está para que lo consideren. Siempre pueden volverlo a la normalidad y no afectará el desarrollo del juego ni los logros/trofeos que consiguen.

Esperamos que esta guía de consejos y tips para las primeras horas de Control Resonant les sean útiles y puedan disfrutar más este juego.

Control Resonant está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC y Mac mediante Steam y Epic Games Store.