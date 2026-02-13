Guía Crisol: Theater of Idols – Todos los objetos del Capítulo 2 – Distrito del Carnero: Páginas, Reliquias, Cuervos, Broches y Vinilos

La aterradora aventura en Tormentosa continúa en las minas. Esta guía los ayudará a encontrar todos los objetos coleccionables del Distrito del Carnero en el Capítulo 2 de Crisol: Theater of Idols: todas las Páginas del Maremanto, Reliquias de Cuervo, Sangre Santa, Vinilos de Música, Cuervos y Broches Solari.

Páginas del Maremanto

1 – Al llegar a la Cabria, justo después de la tienda de la Plañidera, tomamos el camino del norte a través de un túnel y llegaremos a un contenedor que contiene la Página.

2 – De camino al Picadero, al llegar a este punto, seguimos el camino a la derecha para subir por las escaleras. En el piso de arriba encontramos la Página del Maremanto en un cofre.

3 – Saliendo de El Picadero, bajamos estas escaleras y encontramos otra de las páginas.

Reliquias de Cuervo

1 – Después de encontrar el rifle de francotirador, seguimos hacia la zona por encima de la presa hasta encontrar la moto en la que podemos afilar el cuchillo. Seguimos hacia la derecha y encontramos uno de los acertijos de fusibles.

La solución es Abajo, Arriba, Arriba, Abajo

Adentro encontramos la Reliquia de Cuervo.

En construcción. Pronto agregaremos capturas con el mapa.

2 – Todavía en la zona por encima de la Presa, vamos al almacén de Fierro Blanco Construcciones y en la esquina inferior derecha de la habitación hay un espacio por el que podemos pasar arrastrados. En la siguiente habitación hay un cofre que contiene la reliquia.

En construcción. Pronto agregaremos capturas con el mapa.

3 –Después de obtener la llave inglesa, volvemos al punto donde encontramos el Rifle de francotirador y cerramos la salida de gas.

Entramos en la oficina del director y tomamos la Reliquia que está dentro del armario.

4 – Tras atravesar la puerta B y en camino al Picadero, podemos resolver el puzle de estos fusibles para abrir camino hacia un edificio opcional que tiene una mejora y un cofre dentro del que está la Reliquia.

La solución es Arriba – Abajo – Arriba – Arriba.

5 – Dentro de un barril en camino hacia El Picadero.

6 – Después de solucionar el acertijo de la presa, regresamos a los túneles y podemos tomar esta Reliquia en el camino de salida.

Sangre Santa

1 – Después de encontrar el rifle de francotirador, seguimos hacia la zona por encima de la presa hasta encontrar la moto en la que podemos afilar el cuchillo. Seguimos hacia la derecha y encontramos uno de los acertijos de fusibles.

La solución es Abajo, Arriba, Arriba, Abajo

Adentro encontramos la Reliquia de Cuervo y la Plasmarina dentro de un cofre.

En construcción. Pronto agregaremos capturas con el mapa.

2 – Tras atravesar la puerta B y en camino al Picadero, podemos resolver el puzle de estos fusibles para abrir camino hacia un edificio opcional que tiene una mejora de salud.

La solución es Arriba – Abajo – Arriba – Arriba.

3 – Tras atravesar la puerta C y en camino a la Presa en el capítulo 2 de Crisol: Theater of Idols encontramos otro acertijo de fusibles.

La solución es Arriba – Arriba – Abajo – Arriba.

Además de la mejora de salud, allí encontramos un vinilo de música.

Vinilos de música

1 – Después de obtener la llave inglesa, volvemos al punto donde encontramos el Rifle de francotirador y cerramos la salida de gas.

Entramos en la oficina del director y tomamos el vinilo que está en el tocadiscos.

2 – Dentro de uno de los edificios de la Red Hidráulica Central, la zona en la que huimos de Dolores mientras resolvemos el acertijo de la tubería de agua.

3 – Tras atravesar la puerta C y en camino a la Presa en el capítulo 2 de Crisol: Theater of Idols encontramos otro acertijo de fusibles.

La solución es Arriba – Arriba – Abajo – Arriba.

Además de vinilo de música, encontramos allí una de las Sangres Santas o mejoras de salud de Crisol: Theater of Idols.

Broches Solari

1 – En la zona con las partes electrificadas donde nos persigue Dolores, vamos a la parte superior izquierda y empujamos el contenedor para abrir camino hacia la habitación.

En su interior encontramos a un miembro de los Solari. Lo absorbemos para obtener el broche.

Este es el broche que abre el Cofre de la Feria con el número 7.

2 – Subiendo las escaleras al entrar al Picadero, veremos unas cajas por las que podemos subir. Atravesamos el ducto de aire y llegamos al almacenamiento de carne, donde hay un cadáver de Solari,

Este es el broche que abre el Cofre de la Feria con el número 8.

3 – Después de conseguir la llave ingles y la palanca de freno, volvemos a La Cabria y podemos abrirnos acceso hacia el oeste.

En la habitación del fondo derrotamos unos enemigos y podemos acceder a otro Solari.

Este es el broche que abre el Cofre de la Feria con el número 9.

4 – Cuando llegamos a este punto de los túneles bajo la presa, seguimos el camino de la derecha. En el cuarto del final hay otro Solari que podemos absorber.

Este es el broche que abre el Cofre de la Feria con el número 10.

5 – Después de pasar por la presa y abandonar los túneles llegamos a una zona en que hablamos con mediodía. Debemos correr este contenedor para poder subir al ducto de ventilación.

En el cuarto del otro lado encontraremos otro Solari que podemos absorber.

El broche solari que encontramos en esta zona del capítulo 2 de Crisol: Theater of Idols abre el Cofre de la Feria con el número 11.

Cuervos

1 – Justo después de superar la primera zona de esta área (donde nos disparan desde lejos), volteamos a mirar al edificio del noroeste (el que tiene una enorme chimenea) y veremos la primera de las jaulas de cuervos del capítulo 2.

En construcción. Pronto agregaremos capturas con el mapa.

2 – Tras cruzar la presa. Apuntando desde el punto en el que aparece un eco de sangre hablando sobre los mineros fallecidos.

3 – En el edificio #3 de la Red Hidráulica Central, la zona en la que huimos de Dolores mientras resolvemos el acertijo de la tubería de agua. Subimos hasta la baranda y buscamos la jaula que está hacia abajo.

4 – Justo en la entrada de El Picadero, volteamos a mirar hacia el edificio de atrás y veremos la jaula.

5 – Después de pasar por la presa y abandonar los túneles, salimos a la superficie y escucharemos uno de los cuervos. Miramos hacia arriba y veremos la jaula pegada del techo.

Esperamos que esta guía los haya ayudado a encontrar todos los objetos coleccionables del Capítulo 2 ‘Distrito del Carnero’ de Crisol: Theater of Idols. Si notaron algo incorrecto o nos faltó algo, por favor déjennos un comentario.