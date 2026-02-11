Guía Crisol: Theater of Idols – Todos los objetos del Capítulo 1 – Distrito de la Sirena: Páginas, Reliquias, Cuervos, Broches y Vinilos

Esta guía los ayudará a encontrar todos los objetos coleccionables del Capítulo 1 de Crisol: Theater of Idols —Páginas del Maremanto, Reliquias de Cuervo, Sangre Santa, Vinilos de Música, Cuervos y Broches Solari— y que están escondidos en la zona llamada Distrito de la Sirena.

Páginas del Maremanto

1 – Cuando exploramos la granja detrás de El Cuerno Albino y debemos subir una rampa, buscamos una escalera a un lado que nos permite bajar hacia una pasaje por el que debemos pasar agachados y alcanzar la primera de las Páginas del Maremanto.

2 – Cuando obtenemos la llave T y activamos el elevador que bloquea el paso hacia la tienda de armas, subimos la escalera y avanzamos por el edificio abandonado hasta llegar a este muro derruido camino a La Fortuna Esmeralda. Antes de bajar esta rampa, entramos a la habitación de la derecha y tomamos la página.

3 – En la cava de El Cuerno Albino tras solucionar el acertijo del Coctel ‘Las tres sirenas’, entre estos barriles

Reliquias de cuervo

1 – Mientras exploramos la granja detrás de El Cuerno Albino llegamos a un segundo piso donde podemos tomar un desvío para encontrar la Reliquia sobre una mesa.

2 – En el callejón adjunto a la tienda de pescado. Es la zona en la que nos persigue Dolores.

3 – En el baño de la esquina superior izquierda del segundo piso del Tablao Zafiro.

4 – Cuando vamos camino hacia La Perla Oculta, en la zona que nos persigue Dolores, hay un contenedor que podemos mover.

Al empujarlo abrimos acceso hacia otra Reliquia de cuervo.

5 – En la habitación inferior izquierda de La Perla Oculta.

6 – En el escritorio de la habitación del fondo de La Fortuna Esmeralda.

Sangre Santa

1 – Dentro de la Caja Fuerte de La Perla Secreta. En esta guía les decimos cómo resolver ese acertijo.

2 – Dentro de la Barbería Triton (camino hacia La Fortuna Esmeralda) hay una caja fuerte. Los símbolos que hay que usar para abrirla se ven en los espejos tras abrir las llaves de agua. Son Ancla – Calamar – Caracola – Coral.

La sangre está dentro de la caja fuerte.

3 – En construcción.

Vinilos de música

1 – En el tocadiscos de El Cuerno Albino. Podemos tomarlo la primera vez que entramos al lugar o cuando regresamos para resolver el acertijo del coctel.

2 – En la habitación ‘F’ de La Perla Oculta. Para llegar allí debemos subir al segundo piso y dejarnos caer por el agujero.

Cuervos

1 – Después de Cruzar el Cuerno Albino avanzamos hasta encontrar un Eco de Sangre que muestra a un hombre tratando de matar un cuervo. La primera de las jaulas está sobre él y debemos dispararle para abrirla.

2 – En la parte de atrás de la tienda de armas donde está la escopeta. La jaula está en el suelo al lado de una reja.

3 – En una esquina del balcón del Tablao Zafiro, donde nos disparan unos enemigos desde el edificio del frente.

4 – En la plaza grande donde buscamos nuestro camino a La Perla Secreta mientras nos persigue Dolores. Tengan cuidado porque al dispararle a la jaula alertamos a nuestra atormentadora.

5 – Cuando obtenemos la llave T y activamos el elevador que bloquea el paso hacia la tienda de armas, subimos la escalera y avanzamos por el edificio abandonado hasta llegar a este muro derruido. Podemos ver la jaula en el edificio del frente y dispararle.

Broches Solari

1 – Debemos absorber al miembro de los Solari que está frente a la tienda de pescado (la zona en la que nos empieza a perseguir Dolores).

Este es el broche que abre el Cofre de la Feria con el número 2.

2 – Este broche lo tiene el miembro de los Solari que bloquea el mecanismo del Tablao Zafiro. Es necesario absorberlo para continuar con la historia así que no se puede perder.

Este es el broche que abre el Cofre de la Feria con el número 3.

3 – Después de obtener la cizalla para abrir puertas cerradas con cadena y volver a la tienda de La Plañidera, seguimos el camino hacia el oeste hasta el elevador, luego al norte y entramos a la puerta de la izquierda. Bajamos las escaleras y encontramos el cadáver sin cabeza de un Solari.

Al absorberlo obtenemos el broche que abre el Cofre de la Feria con el número 4.

4 – Cuando tengamos las Cizallas, podemos volver al Cuerno Albino y acceder a los baños del segundo piso, donde hay otro miembro de los Solari que podemos absorber para recibir su broche.

Este es el broche que abre el Cofre de la Feria con el número 5.

5 – Después de obtener la Llave T podemos activar el elevador que sirve como atajo al Tablao Zafiro y vamos a la plaza en la que ronda Dolores. Activamos el elevador que hay allí y entramos al edificio para encontrar otro Solari asesinado.

Este es el broche que abre el Cofre de la Feria con el número 6.

Esperamos que esta guía los haya ayudado a encontrar todos los objetos coleccionables del Capítulo 1 ‘Distrito de la Sirena’ de Crisol: Theater of Idols. Si notaron algo incorrecto o nos faltó algo, por favor déjennos un comentario.