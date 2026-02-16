Guía Crisol: Theater of Idols – Todos los objetos del Capítulo 3 – Distrito del Ancla: Páginas, Reliquias, Cuervos, Broches y Vinilos

Vamos por el último de los Legados, el cual tiene el Padre Arroyo. Esta guía los ayudará a encontrar todos los objetos coleccionables del Distrito del Ancla en el Capítulo 3 de Crisol: Theater of Idols: todas las Páginas del Maremanto, Reliquias de Cuervo, Sangre Santa, Vinilos de Música, Cuervos y Broches Solari.

Páginas del Maremanto

1 – Después de derrotar el jefe Petreo, abrimos la puerta y volteamos a la izquierda. Escondido entre las rocas hay un cofre con la página.

2 – Después de obtener la Válvula Pulpo, volvemos al despacho que está al lado de la tumba de Dolores y abrimos la puesta que estaba sellada.

Seguimos el camino y encontramos una manivela que podemos usar para abrir una puerta en el río de abajo. Ahora debemos buscar la barca (si no está en el muelle directamente abajo, tendremos que ir hasta la zona norte del mapa a recuperarla. Navegamos con ella para cruzar la puerta que abrimos.

Llegamos a un pueblo pesquero en el norte del Distrito del Ancla.

La Página está dentro del baño de una de las casas de esta zona.

3 – De regreso a las afueras de la Torre, vamos por la barca (pueden haberla dejado en el puerto central o en la parte más norte del mapa) y navegamos hacia el sur para cruzar la caverna de la imagen.

Después de pasar por esta puerta llegamos a un puerto. Buscamos el cofre que indica la foto que contiene la página del maremanto y una reliquia de cuervo.

4 – En el piso -2 de a Torre del Juicio, camino hacia el último puzle de las balanzas, vemos la página al lado de una vidriera rota en la habitación al centro-sur del mapa.

Reliquias de cuervo

1 – En el quinto piso de la Torre del Juicio, dentro de un cofre en esta habitación.

2 – En un rincón de la cueva del tercer piso de la Torre del Juicio, cuando vamos camino hacia la tercera parte del puzle.

3 – Después de absorber el primer Almirante y antes de bajar a la arena donde está el minijefe petreo, volteamos a la izquierda y llegaremos a un cofre que contiene otra Reliquia.

4 – Después de obtener la Válvula Pulpo, volvemos a la casa que se encuentra a la izquierda de la Torre del Juicio y abrimos la puerta sellada. Al otro lado hay un puzle en el que debemos dejar todos los paneles iluminados.

Al resolverlo encontraremos un cofre con una Reliquia de Cuervo y una Plasmarina (Sangre Santa) que aumenta nuestra salud.

5 – Después de obtener la Válvula Pulpo, volvemos al despacho que está al lado de la tumba de Dolores y abrimos la puesta que estaba sellada.

Seguimos el camino y encontramos una manivela que podemos usar para abrir una puerta en el río de abajo. Ahora debemos buscar la barca (si no está en el muelle directamente abajo, tendremos que ir hasta la zona norte del mapa a recuperarla. Navegamos con ella para cruzar la puerta que abrimos.

Llegamos a un pueblo pesquero en el norte del Distrito del Ancla.

Avanzamos un poco y veremos la Reliquia sobre un pozo sellado.

6 – En el piso -5, después de terminar la segunda parte del acertijo de la balanza y obtener la ametralladores, vamos a la parte sureste de las prisiones y en una de ellas encontramos otra reliquia de cuervo.

7 – De regreso a las afueras de la Torre, vamos por la barca (pueden haberla dejado en el puerto central o en la parte más norte del mapa) y navegamos hacia el sur para cruzar la caverna de la imagen.

Después de pasar por esta puerta llegamos a un puerto. Buscamos el cofre que indica la foto que contiene la página del maremanto y una reliquia de cuervo.

Sangre Santa

1 – Después de resolver el primer acertijo del tablero del sol, en el quinto piso, vamos a la esquina superior izquierda para resolver un acertijo en el que debemos dejar todos los paneles iluminados.

Al terminar, se abrirá una puerta secreta y podemos pasar al otro lado para tomar la Sangre Santa y aumentar la salud máxima.

2 – Después de obtener la Válvula Pulpo, volvemos a la casa que se encuentra a la izquierda de la Torre del Juicio y abrimos la puerta sellada. Al otro lado hay un puzle en el que debemos dejar todos los paneles iluminados.

Al resolverlo encontraremos un cofre con una Reliquia de Cuervo y una Plasmarina (Sangre Santa) que aumenta nuestra salud.

3 – En el piso -5 de la torre del juicio encontramos otro acertijo en el que tenemos que dejar iluminado todos los paneles. Al resolverlo, se abrirá la puerta secreta y podemos tomar la Plasmarina que aumenta nuestra salud máxima.

Vinilos de música

1 – Después de obtener la Válvula Pulpo, volvemos al despacho que está al lado de la tumba de Dolores y abrimos la puesta que estaba sellada.

Seguimos el camino y encontramos un Eco de sangre del Padre Arroyo hablando con sus Almirantes. Al lado hay una ventana que podemos abrir con el cuchillo. En el interior está el Vinilo de música.

2 – Después de resolver el tercer acertijo de las balanzas, en el piso -2, vamos hasta la vidriera que vemos en las imágenes y encontraremos el tocadiscos con el vinilo puesto.

Broches Solari

1 – En el cuarto piso de la Torre del Juicio podemos encontrar un pequeño agujero por el cual meternos en una de las celdas de la parte norte.

Al final de este camino hay un soldado Solari que debemos absorber. Este es el que podemos ver desde un agujero de los pisos superiores.

Este broche abre el Cofre de la feria con el número 12.

2 – Después de obtener la Válvula Pulpo, volvemos al despacho que está al lado de la tumba de Dolores y abrimos la puesta que estaba sellada.

Seguimos el camino y encontramos una manivela que podemos usar para abrir una puerta en el río de abajo. Ahora debemos buscar la barca (si no está en el muelle directamente abajo, tendremos que ir hasta la zona norte del mapa a recuperarla. Navegamos con ella para cruzar la puerta que abrimos.

Llegamos a un pueblo pesquero en el norte del Distrito del Ancla. Avanzamos hasta el final de esta para llegar al balcón de una escuela, donde nos espera el Solari.

Este broche abre el Cofre de la feria con el número 14.

3 – Si vamos hacia la esquina inferior izquierda de la Torre del juicio en el piso -2 encontraremos el cuerpo de otro solari entre un pequeño laberinto de barriles. Cuidado con los enemigos que disparan desde las paredes.

Este broche abre el Cofre de la feria con el número 15.

4 – De regreso a las afueras de la Torre, vamos hacia esta casa en la parte sur del mapa y abrimos la puerta con la Válvula pulpo. En su interior giramos la manivela para abrir la puerta.

Ahora vamos por la barca (pueden haberla dejado en el puerto central o en la parte más norte del mapa y navegamos hacia el sur para cruzar la caverna de la imagen.

Después de pasar por un muelle donde hay un cofre que contiene una reliquia y la última página del Maremanto de Crisol: Theater of idols, seguimos por la puerta que abrimos anteriormente y llegaremos a una zona con el último de los broches solari.

Este broche abre el Cofre de la feria con el número 13.

Cuervos

1 – Después del segundo viaje en bote para llegar a la parte norte del mapa, seguimos el camino de la izquierda y veremos la primera de las jaulas de cuervo del capítulo 3 de Crisol: Theater of Idols.

2 – Tras bajar el puente hacia la entrada de la torre, miramos hacia el sur y veremos una jaula de cuervo en la torre de la casa.

3 – En la sala grande el quinto piso de la Torre del Juicio. Miramos hacia arriba y veremos la jaula a la que debemos dispararle.

4 – Tras derrotar al jefe petreo y salir de la Torre del juicio, podemos ver una de las jaulas en la torre a la derecha.

5 – Después de obtener la Válvula Pulpo, volvemos al despacho que está al lado de la tumba de Dolores y abrimos la puesta que estaba sellada.

Seguimos el camino y encontramos una manivela que podemos usar para abrir una puerta en el río de abajo. Ahora debemos buscar la barca (si no está en el muelle directamente abajo, tendremos que ir hasta la zona norte del mapa a recuperarla. Navegamos con ella para cruzar la puerta que abrimos.

Llegamos a un pueblo pesquero en el norte del Distrito del Ancla.

Nada más desembarcar miramos al frente y veremos una jaula con un cuervo.

Esperamos que esta guía los haya ayudado a encontrar todos los objetos coleccionables del Capítulo 3 ‘Distrito del Ancla’ de Crisol: Theater of Idols. Si notaron algo incorrecto o nos faltó algo, por favor déjennos un comentario.