Guía Cuphead (DLC) – cómo desbloquear el jefe secreto ‘ángel y demonio’ y usar la Reliquia rota

No crean que por derrotar al último jefe y superar los retos del enroque del rey ya terminaron The Delicious Last Course, el largamente esperado DLC de Cuphead, porque este tiene un gran secreto: un nuevo y misterioso amuleto llamado Reliquia rota que sirve para desbloquear al jefe secreto ‘ángel y demonio’ y transformarse en las reliquias maldita y divina.

Si pasaron por la tienda de Porkins y compraron algunos de sus nuevos objetos, seguramente descubrieron este amuleto. Su descripción es vaga y a simple vista no parece tener ninguna utilidad.

Afortunadamente, hay un personaje que nos da unas pistas muy claras sobre qué debemos hacer con este objeto para descubrir un nuevo enfrentamiento.

¿Cómo desbloquear al jefe secreto ‘ángel y demonio’ en el DLC de Cuphead?

En la sección sur de la isla, cerca al aeropuerto, hay un pequeño cementerio con nueve lápidas. En un árbol a su derecha se encuentra un fantasma con el que podemos hablar. El nos dice que hay una relación entre el cementerio, un ‘artefacto roto’ y un ‘concurso de habilidad’.

El artefacto en cuestión es la Reliquia rota, que debemos comprarle a Porkins por solo 1 moneda.

En cuanto al concurso de habilidad, tenemos que hablar con los ganadores que se encuentran en la parte superior de la isla. Cada uno nos da una pista para un puzle.

Hay diferentes variaciones a lo que estos personajes nos pueden decir, así que no podemos darles la solución directa del puzle que desbloquea al jefe secreto del DLC de Cuphead. Lo que si podemos hacer es explicarles cómo pueden resolverlo ustedes mismos.

Primero hablen con el personaje del medio, que quedó en primer lugar, y anoten la posición que les menciona. Pongan mucha atención a las palabras izquierda, derecha, centro, medio, arriba y abajo. Luego hablen con el segundo lugar y el tercer lugar.

Ahora debemos equipar a Cuphead o Mugman con la Reliquia rota y volver al cementerio para ‘activar’ las lápidas. Primero activamos la indicada por las posiciones del personaje que quedó en primer lugar en el concurso, luego el segundo y finalmente el tercero.

Si lo hicimos bien aparecerá un haz de luz y si nos acercamos nos preguntará sin «deseamos tomar una siestita».

Hecho esto, activaremos el combate contra el jefe secreto del DLC de Cuphead: ‘ángel y demonio’. Es una pelea relativamente fácil, aunque usa una mecánica a la que no estamos acostumbrados.

¿Cómo derrotar al jefe ‘ángel y demonio’?

Lo primero que deben saber es que los ataques del ángel no les harán daño y este siempre se ubica a nuestra espalda, cambiando de lado con el demonio si miramos hacia el otro lado. Tenemos que aprovechar esto para transformar los ataques que haga el demonio en los ataques inofensivos del ángel simplemente mirando hacia ellos. Las bolas de fuego se pueden evitar con facilidad, pero no la pared de llamas. Para evadirla, es necesario mirar al otro lado, usar la esquiva rodante de la Señorita Cáliz o un turbo con el amuleto Bomba de humo.

La mejor arma que podemos usar contra ellos es el Tiro certero, pues con este podemos disparar continuamente y enfocarnos en esquivar los ataques mirando de un lado a otro sin necesidad de apuntar. También podemos aprovechar un súper que ataque de forma horizontal. Este jefe solo tiene una fase.

A continuación pueden ver una combate perfecto contra el ángel y demonio, cortesía del youtuber AbdallahSmash026.

Cómo obtener la Reliquia maldita y la Reliquia divina en el DLC de Cuphead

Tras derrotar al ángel y demonio en el DLC de Cuphead, el amuleto Reliquia rota se transformará en la Reliquia maldita. Si la equipamos, la música del juego cambiará, la salud del personaje se reducirá a 1 en cada nivel y nuestro disparo equipado cambiará al azar durante las partidas.

¿Por qué querríamos equipar algo que nos perjudica de este modo? Porque así podemos conseguir el mejor amuleto del juego.

Cada vez que derrotemos un jefe en modo normal o experto con la Reliquia maldita equipada, ganaremos una cantidad de puntos y mejoras para la reliquia hasta convertirla en la Reliquia Divina.

Derrotar un jefe de la Isla Tintero 1 nos dará 2 puntos, un jefe de la Isla Tintero dos nos dará 2.5 y los enemigos de las Islas Tintero tres y cuatro nos dan 3. El Rey Dado y sus minijefes nos dan uno y los jefes finales —el Diablo y el Cocinero salero— nos dan 4.

Estas son las ventajas que obtenemos al conseguir ciertos puntos con la Reliquia maldita equipada:

Reliquia Puntos Carga del medidor de súper Bomba de humo Afiladora Evadir para regenerar salud Ojo semiabierto 0 0% cada 8 turbos cada 8 evasiones 3, 3, 4 Ojo abierto (dos puntas) 4 13% cada 5 turbos cada 5 evasiones 2, 3, 4 Ojo abierto (seis puntas) 8 26% cada 3 turbos cada 3 evasiones 1, 3, 4 Ojo abierto (diez puntas) 12 39% cada 2 turbos cada 2 evasiones 1, 2, 4 Ojo iluminado 16 52% Siempre Siempre 1, 2, 4

Cuando alcancemos 16 puntos derrotando jefes en Cuphead, la Reliquia maldita se transformará en la Reliquia divina y obtendremos permanentemente las ventajas de los siguientes amuletos:

Bomba de humo (evita el daño al realizar un turbo)

Afiladora (primer desvío sirve como ataque cortante)

Anillo de Corazón (otorga 1 punto de salud al realizar ciertos números de desvíos)

52% del efecto de Café (carga automática del medidor de super)

Las única desventaja de este amuleto es que no podemos equiparlo junto a la galleta, por lo que solo se puede usar con Cuphead, Mugman y no con la Señorita Cáliz.

Aquí pueden leer nuestra reseña de Cuphead y muy pronto publicaremos nuestras impresiones del DLC The Delicious Last Course.