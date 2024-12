Guía de Cash: El Resurgir de los Imperios – Así funciona el sistema de inversiones

Además de ser un divertido RPG de acción, el juego colombiano Cash: El Resurgir de los Imperios también es un título en el que el manejo del dinero e inversiones resulta clave. De hecho, el sistema de negocios que tiene resulta bastante entretenido.

En esta guía vamos a explicarles cómo funcionan los negocios e inversiones en la actual versión del juego. Recuerden que este se encuentra en acceso anticipado y es posible que algunos sistemas cambien. Si no conocen este juego y quieren probarlo, pueden descargarlo gratis o jugarlo directamente desde su navegador aquí. También los invitamos a leer nuestra guía con todos los cofres.

Propuestas de negocios

Algunos personajes de Cash: El Resurgir de los Imperios están tratando de regresar la sociedad a la normalidad y recuperar las empresas y negocios que tenían antes de la catástrofe. Cuando los encontramos están necesitando algo de «ayuda económica» para comenzar.

Vamos a explicar como funciona este sistema con un ejemplo. La primera de estas personas es Bobby, que tiene una granja con vacas en el Imperio del Sol (primer nivel del juego). Cuando hablamos con ella, nos pedirá 40 monedas y nos promete que nos dará parte de las ganancias: 20 monedas de oro diarias.

Cash: El Resurgir de los Imperios tiene un ciclo de día y noche. Eso significa que cada vez que llegue la noche, recibiremos 20 monedas si invertimos en la granja de Bobby.

Otro ejemplo se encuentra en el nivel 2: El Imperio del Agua. Cuando visitamos los muelles conoceremos a Karla, que nos pedirá una inversión de 50 Monedas y nos promete una ganancia de Siete Monedas cada día.

Este, por supuesto, no parece tan buen negocio como invertir en la granja de Bobby, pero a la larga presentará ganancias. Algunas de las propuestas de participación en negocios que encontramos en Cash: El Resurgir de los Imperios pueden «evolucionar» en mejores inversiones con el tiempo. Por ejemplo, si invertimos en Karla más adelante podremos encontrarla de nuevo y nos ofrecerá una mejor tasa de ganancias.

Pero no todas las propuestas de negocios son buenas y hay algunas que son claramente un engaño. El Imperio del Agua nos presenta otro ejemplo: el vendedor sospechoso que nos ofrece ganancias increíbles de 200 Monedas diarias e incluso un unicornio a cambio de 100 Monedas. Si les parece que es demasiado bueno para ser cierto es porque es una estafa. Si le pagamos, actuará como si no nos conociera, no recibiremos beneficios y el unicornio es un objeto consumible que además tiene un efecto perjudicial.

Tengan cuidado con las propuestas de los orcos en en nivel 3, El Imperio de la Tierra. Ellos sí que son engañosos.

Mejorar una inversión

Las ganancias pasivas siempre son bien recibidas, pero no se quedan estáticas. En cualquier momento podemos ir al menú portafolio y aumentar nuestra inversión en el negocio. Usando el botón ‘Aportar’ podemos darles más dinero y eso aumentará las ganancias que recibamos.

Para decidir cuáles inversiones merecen aportes podemos mirar las tres monedas que hay debajo de cada una de ellas. En el caso de la Granja de Bobby en la imagen de ejemplo tenemos esto:

La primera representa la cantidad de dinero que hemos invertido

La segunda es lo que ganamos con el paso de cada día

El último número es el porcentaje de la inversión que recibimos como ganancias diarias.

Por supuesto, esto significa que la mejor inversión es la que más porcentaje nos da. ¿Cuál es entre las que encontramos en el juego? Tendrán que descubrirlo ustedes mismos.

También deben tener en cuenta que cada negocio tiene un máximo de inversión. En el caso de la granja de Bobby, son 2400 Monedas y si llegamos a ese número, ganaremos 1200 Monedas cada día.

¡Necesito más dinero!

En cualquier momento podemos vender una inversión de nuestro portafolio para recuperar el dinero que teníamos. ¿Por qué hacer esto? Porque hay ocasiones en que tenemos que comprar un objeto o pagarle alguien para poder avanzar.

Vamos a darles un pequeño tip. Cuando nos acercamos al final del juego hay un personaje que nos exige un pago de 15000 Monedas para avanzar. Si en ese momento no tienen el dinero, pueden farmearlo derrotando enemigos, esperar a que las ganancias diarias nos den lo suficiente o pidiendo un préstamo en la Casa de la Moneda del nivel 4: El Imperio de Fuego.

Al hacer esto, comenzaremos a acumular una deuda que tenemos que pagar antes de terminar el juego y debemos poner cualquiera de las inversiones que tenemos como garantía.

Como pueden ver, bajo la sencilla apariencia de RPG de acción de Cash: El resurgir de los Imperios se esconde un juego con un fuerte énfasis en el tema monetario y en las inversiones. Esperamos que esta guía les haya ayudado a entenderlo mejor para que puedan llegar al final.