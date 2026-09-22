Guía de consejos y ‘tips’ para principiantes de Silent Hill: Townfall

Incluso si son veteranos de la saga de terror de Konami, este juego puede ofrecer un reto bastante algo gracias a sus mecánicas de sigilo y duros puzles. Es por eso que les vamos a ofrecer esta guía llena de consejos y ‘tips’ que les van a ayudar a sobrevivir en el pueblo de Santa Amelia y descubrir los secretos que esconde Silent Hill: Townfall.

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Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Técnicas de escondite

Hay varias cosas que deben tener en cuenta a la hora de ocultarse de los enemigos.

Incluso si están agachados detrás de un obstáculo, los enemigos pueden verlos si la cabeza de Simon sobresale un poco. Si no están seguros de que están cubiertos, presionen R/R1 y muevan el mando hacia abajo para esconderse aún más.

Es imposible ver la ubicación de los enemigos en un solo «canal» del CRTV portatil. Lo mejor es tratar de superar a los enemigos uno a uno y mantener sintonizado siempre el más cercano. Una vez crean estar a salvo de uno, sintonicen el siguiente y continúen así.

En las dificultades Historia y Normal, los enemigos no parecen detectar el brillo de la linterna. Pueden mantenerla encendida sin miedo cuando estén escondidos. Si juegan en dificultad Pesadilla, es mejor mantenerla apagada y solo encenderla cuando estén seguros que no hay nada alrededor.

Los ladrillos son más útiles de lo que aparentan y no sirven solo para distraer a los enemigos. Si logran golpear un enemigo arrojándole un ladrillo, quedará «confundido» por un buen periodo de tiempo, suficiente para pasar a su lado sin alertarlo.

Mientras se mantengan agachados, los enemigos no escucharán sus pasos. Cuando caminan tampoco son muy dados a escucharlos a menos que estén justo al lado de ellos. Lo que verdaderamente los pone en peligro es correr.

No es necesario estar pendiente todo el tiempo del CRTV portatil para ver si hay enemigos alrededor. Si hay un enemigo en rango, el aparato emitirá un breve sonido de estática para indicarles que hay peligro.

El enemigo inmortal llamado El Peso no tiene una rutina de movimiento tradicional y puede moverse a las áreas en que estemos. Cuando lo enfrenten, en mejor tenerlo siempre en sintonización para rastrearlo en todo momento.

Técnicas de combate

La mejor estrategia para combatir la mayoría de enemigos es:

Golpear

Inmediatamente movernos hacia atrás en posición de bloqueo

Golpear si el enemigo no ataca

Si el enemigo ataca, mantener bloqueo y golpear inmediatamente después

Repetir hasta que el enemigo caiga

Siguiendo este ritmo, los tablones deberían ser capaces de derrotar dos enemigos antes de romperse, pero si bloquean una vez de más, podrían romperse antes de acabar con el segundo enemigo. En dificultad historia, los enemigos no aguantan más de dos-tres golpes.

Moverse hacia atrás es aún más importante con los enemigos que usan intravenosas como armas. Estos pueden realizar un movimiento de agarre si están cerca, así que hay que mantenerse fuera de su alcance. Si comienzan a «abrir el pecho» para sacar su ataque a distancia, podemos correr el riesgo de acercarnos e interrumpir el ataque de un golpe, pero si hay algún obstáculo cerca es mejor ponernos a cubierto para evitar que nos haga daño.

Enemigos en el piso

Tras llegar a la zona llamada Clara Woods, empezaremos a encontrar enemigos en el piso. Es bueno observarlos por unos segundos. Si tiemblan, pueden despertar cuando pasemos a su lado y agarrarnos. Lo bueno es que mueren de un solo golpe o disparo.

En estas zonas también pueden haber enemigos sobre los anuncios o colgando de los techos. Siempre eviten caminar bajo ellos, pues casi todos están vivos y nos agarrarán.

Sálvate a tí mismo

¿Fueron eliminados y revivieron misteriosamente en el lugar en que cayeron? Eso es porque la cánula intravenosa de Simon lo revive una vez. Si logramos encontrar una bolsa de transfusión vacía y una botella de suero, podemos combinarlas en el inventario para crear una bolsa de suero llena que nos revivirá.

Pero no basta con tenerla en el inventario. Tenemos que usarla para «equiparla» y así poder revivir si nos eliminan. No olviden equipar una nueva cada vez que pase. Esta también es una táctica útil para superar una zona difícil. Pues al revivir mediante este sistema los enemigos suelen alejarse de inmediato (¡Ojo! ¡Esto no siempre funciona en las secciones donde acecha El Peso! y en una ocasión revivimos solo para que nos eliminara otra vez de inmediato).

Hablando de combinación de objetos curativos, no olviden combinar alcohol con gasa siempre que tengan estos objetos. Las gasas por si solas no curan mucha salud.

Abusen de la escopeta

Al llegar a cierta parte del juego obtendremos una escopeta. Durante todo el resto del capítulo van a descubrir que las municiones para esta arma abundan si exploran aunque sea solo un poco, así que aprovechen a desquitarse de los monstruos y a eliminar todos los que aparezcan en su camino.

Esto hará su vida mucho más fácil sobre todo porque en esa parte no tenemos CRTV ni localizador que nos indique dónde hay monstruos.

¡Cierren las puertas!

Todos los monstruos del juego saben abrir puertas. Si entran a una habitación o a una casa, revisen si la puerta tiene la opción de «Trabar». Hacer esto impedirá que sean perseguidos y les dará un respiro.

Pero tengan cuidado porque no todas las puertas pueden ser cerradas de esta manera.

Por todo lo que es sagrado: lean

Algo curios que nos hemos dado cuenta es que a muchos gamers no les gusta leer y esperan que el juego los guíe sin fricción alguna sin necesidad de mirar tutoriales o los documentos que encuentran. El mejor de los consejos que podemos darles en esta guía para Silent Hill: Townfall es: lean todo lo que encuentren.

Muchos de los documentos son solo detalles sobre el mundo, pero no llegarán muy lejos en este juego si no leen con cuidado las pistas de los puzles y los manuales que encuentran. Todo tiene solución, pero tienen que leer con cuidado y detenimiento para saber qué hacer.

Esos son todos los tips y consejos que podemos darles para el comienzo de su aventura en Silent Hill: Townfall. Esperamos que les sean útiles.

Silent Hill: Townfall está disponible para PlayStation 5 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.