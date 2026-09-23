Guía de la misión de los taxis en Control Resonant, ¿Cuál es el taxi correcto?

Una de las misiones opcionales que más pueden confundir a los jugadores de Control Resonant es ‘El último taxi’, pues esta nos lleva a un extraño lugar en el que debemos resolver acertijos con taxis aparentemente iguales para poder regresar a Manhattan. Si están en estos momentos atrapados allí, esta guía los ayudará a escapar.

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Para comenzar esta misión, deben encontrar uno de los taxis que están en varias zonas del juego. Estos nos llevan a una versión alterna de Manhattan y lo primero que debemos hacer cuando estemos allí es ir al callejón a usar el teléfono para hablar con la civil que también está atrapada en este lugar. Después regresamos a la calle principal y veremos el acertijo, el cual usualmente consiste en elegir tres veces seguidas el taxi correcto.

Taxi de la Zona de incursión oeste

El taxi de esta zona se encuentra en la parte norte, camino hacia el Resonante. Está en la zona de la entrada a la estación del metro Avenida Empire

Después de contestar el teléfono y volver a la calle principal, debemos elegir el taxi correcto de acuerdo a la iluminación de las farolas que están sobre ellos.

El taxi bajo la única farola que parpadea El taxi bajo la única farola que NO parpadea El taxi bajo la farola cuyo parpadeo NO está sincronizado con las demás

Al tomar el tercer taxi regresamos al mapa normal.

Taxi de la Central

Este taxi se encuentra justo al norte de la excavación del Umbral.

En esta ocasión, después de contestar el teléfono y volver a la calle principal debemos elegir el taxi correcto de acuerdo a la luz de sus faros, luces trasera y luz del letrero del taxi.

El taxi que tiene las luces y el motor encendidos El taxi con el letrero del techo encendido El taxi con los faros, luces traseras y letrero del techo encendidos

Taxi del parque

El taxi de esta zona está en el último piso del parqueadero que está detrás de la base de la AFC. Para llegar a él es mejor llegar desde el techo.

En esta Umbral solo hay un taxi, pero debemos «repararlo» correctamente con las partes que están repartidas por ahí. Debemos romper estructuras de moho para recuperar algunos.

Ponle el capó y la puerta del maletero Ponle dos ruedas y el capó amarillo (pongan atención al color) Tras romper todos los cúmulos de moho debemos ponerle una protección lateral amarilla, parachoques trasero, capó amarillo y letrero del techo.

Taxi de la Zona de evacuación

Esta en el punto que indica el mapa. Llegamos a el cruzando el callejón lleno de minas del Hiss. Esta guía está en construcción. Pronto agregaremos las imágenes.

Para resolver esta parte del acertijo de los taxis de Control Resonant tenemos que seleccionar los siguientes:

Taxi con las lucen parpadeando fuera de sincronización Taxi con luces que parpadean varias veces seguidas Taxi con luces apagadas

Esta guía está en construcción. Pronto agregaremos las imágenes.

Taxi del Centro

El taxi está en la parte noreste de la zona y necesitamos la habilidad de ‘Alcance’ para llegar a éste. Esta guía está en construcción. Pronto agregaremos las imágenes y el mapa.

Los taxis que debemos elegir en esta sección son los siguientes en este orden.

Taxi que está haciendo sonido de ‘tic toc’ Taxi cuyo letrero se enciente al acercarnos Taxi cuyo letrero se apaga al acercarnos

Taxi del paso inferior

En el fondo de la zona, en una arena llena de enemigos de moho a la que llegamos tras restaurar la energía al tranvía. Esta guía está en construcción. Pronto agregaremos las imágenes y el mapa.

Los taxis que debemos elegir en esta sección son los siguientes en este orden.

Taxi con las luces encendidas cuando las farolas se apagan Taxi con las luces apagadas cuando las farolas se apagan Taxi con las luces desincronizadas con la farola

Taxi de la zona desconocida

En la isla sur de esta zona. Llegamos a ella creando un faro con los dos puentes. Esta guía está en construcción. Pronto agregaremos las imágenes y el mapa.

Los taxis que debemos elegir en esta sección son los siguientes en este orden.

Taxi con sombra en forma de taxi Taxi con sombra en forma de taxi otra vez Taxi con sombra que incluye el letrero del techo

Esperamos que esta guía para seleccionar los taxis correctos en los acertijos de la misión opcional ‘El último taxi’ de Control Resonant les haya resultado útil.

Control Resonant está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC y Mac mediante Steam y Epic Games Store.