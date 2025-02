Guía de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ubicación de las siete bolas doradas de Shen

Al igual que el Gaiden del Yakuza 7, en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii también podemos recolectar las siete bolas doradas para Shen. Este es el viejo extraño que en el universo de Like a Dragon es un aficionado a las bolas doradas. En Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, la misión que nos lleva a recolectar bolas doradas —como en el manga de Akira Toriyama— es la número 24. Esta se desbloquea cuándo el «Capitan Beef» se une a nuestra tripulación luego que nosotros visitemos el Bar Revolve.

¿Cuál es la ubicación de cada una de las siete bolas de Shen de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Luego de aceptar la misión, a nuestro teléfono móvil llegará un mensaje del mismísimo Shen. Este contiene una pista de la ubicación de cada una de las siete bolas doradas de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. La mayoría de estas pistas son algo ambiguas, pero no se preocupen. Ya que, en nuestra guía de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii conoceremos la ubicación de cada una de las siete bolas doradas de Shen.

Cabe resaltar, que pueden recolectar las siete (7) bolas doradas del Gaiden de Yakuza 8 en el orden que gusten. Sin embargo, en nuestra guía, hemos listado cada ubicación de bola dorada en el orden del mensaje que nos da Shen al inicio de historia secundaria 24 de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

1. Ubicación bola dorada de Chinatown (Tienda de medicina china)

La primera bola de Shen se encuentra en el mercado chino de Chinatown en la tienda que tiene a la señora Jing Seng en la entrada. Para ubicar la bola, la primera bola dorada de Shen en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii solo deben fijarse en el afiche del fondo de la tienda.

Guía de ubicación en el mapa de la primera bola de Shen para completar la historia secundaria 24 de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

2. Ubicación bola dorada de Little Japan (Restaurante de sushi)

La segunda bola de Shen se encuentra en Little Japan, muy cerca al Bar Revolve. Así que para ubicar la segunda bola dorada de Shen en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii solo debemos dirigirnos al reutarante de Shinobi Sushi al lado del templo Ryukai.

3. Ubicación bola dorada de Waikiki oeste (piscina de la avenida Seaside)

Para ubicar la tercera bola de Shen, debemos dirigirnos a la avenida Seaside, desde la parada de taxi, para luego bajar y ubicar la piscina privada del hotel que tiene una zona comercial sobre la vía Aloha. Una vez estemos en el lugar solo tenemos que ubicar la zona de las sillas a la orilla de la piscina (derecha) y la bola estará ubicada en la entrepierna de un degenerado.

4. Ubicación bola dorada de Waikiki este (casa de empeños de la muñeca enmascarada)

La cuarta bola de Shen se encuentra ubicada al lado de uno de los talleres de Julie. Más precisamente, el que queda en la esquina del bulevar Resort con avenida Hula. La cuarta bola dorada de Shen se encuentra en la entrepierna del luchador mariachi al interior de la casa de empeño.

5. Ubicación bola dorada de Waikiki este (hombre persiguiendo degenerados)

Justo antes zarpar con el Goromaru podremos ubicar la quinta bola dorada de Shen en una de las paradas del trolebús. Precisamente, la parada donde se encuentra el fotógrafo de degenerados. A diferencia de las otras seis bolas, la séptima es la única que se puede comprar en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii por un costo de 3.333 puntos del minijuego de fotografiar degenerados.

6. Ubicación bola dorada de Madlantis (friki en lo alto de Dunghill)

Para ubicar las últimas dos bolas doradas de Shen tendremos que zarpar a bordo del Goromaru con rumbo a Madlantis. Así que, la sexta bola dorada de Shen se puede obtener subiendo a la azotea del bar Dunghill y apuntar hacia el techo, la bola —como de costumbre— se ubica en la entrepierna de un tipo bastante extraño.

7. Ubicación bola dorada de Madlantis (hombre sudoroso cerca al coliseo)

Esta es la última ubicación de las bolas doradas de Shen de nuestra guía de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

La séptima y última bola dorada de Shen en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii se encuentra cerca del coliseo de Madlantis. Para obtener la última bola dorada tendremos que interrumpir una discusión en el fondo del escenario y agarrar la bola de la entrepierna del hombre sudoroso.

¿Dónde encontrar a Shen para entregarle las siete bolas doradas?

Una vez reunamos las 7 — esferas del dragón —bolas doradas, debemos esperar un SMS con la ubicación de Shen, la cual es en la zona de los muelles de Honolulu. Ahora ya solo resta que pidan uno de los deseos a Shen y él se unirá a la tripulación del Goromaru.

Nuestra guía de ubicación de historia secundaria 24 de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, las bolas de Shen, hecha con una copia digital de juego para Steam provista por SEGA Latinoamérica.