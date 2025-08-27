Guía de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater con la ubicación de todos los patos Gako y las ranas Kerotan

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sale oficialmente el 28 de agosto y con está guía pueden esatr preparados para obtener dos de las mejores recompesnas del juego. Esto gracias a la recolección de las 64 ranas Kerotan, las cuales permanecen en las posiciones que se encontroban en el juego original. Mientras que los patos Gako (GA-KO) son un nuevo coleccionable del juego.

¿Cuáles son las recompensas y logro o trofeo que se obtienen con los 64 patos Gako y las ranas Kerotan en Metal Gear Solid Delta Snake Eater?

Al pasar el juego disparandole a todas las ranas Kerotan obtendremos el camuflaje optico. Este es un objeto especial así que no podremos usarlo si queremos sacar los mejores rangos de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Mientras que la recompensa por dispararle a los 64 patos Gako es el Camuflaje-TD, el cual es el que vemos en los trailers de Fox Hunt, el modo multijugador de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Este objeto no cuenta como especial, así que se puede usar para obtener los rangos más altos del juego.

Estos son los logros o trofeos que se desbloquean al conseguir dispararle al os 64 Gako y Kerotan en MGS Delta.

Ubicación de las ranas Kerotan y los Patos Gako en la Virtuos Mission de Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Quizas es muy tedioso disparar a algunos de estos patos Gako y ranas Kerotan. Sin embargo, si iniciamos el juego en facil podremos tener acceso a la EZ Gun y con ella disparar desde el comienzo y dar inicio a la temporada de caza de patos y ranas. No obstante, si deciden empezar la cazeria desde una nueva partida+ iniciarán con la Single Action Army o la Patriot en la mochila. Haciendo que podamos disparar a la ubicación de cada uno de las Gako y Kerotan de esta guía de Metal Gear Solid Delta Snake Eater en una sola partida.

Sur de Dremuchij

Al iniciar la partida solo tendremos que buscarlas en lo alto del escenario.

Zona pantanosa de Dremuchij

A partir de esta ubicación, se comienza a ver la intensión de nuestra guía para obtener los 64 Gako y Kerotan de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ya que, el Gako está escondido en la peña isla del pantano y la Kerotan más adelante antes de la salida del escenario.

Norte de Dremuchij

Esta es la primera zona con soldados de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Así que deben procurar encargarse de ellos antes de empezar con la cazeria.

Puente de Dolinovodno

Luego de disparar al panal para deshacerse de los soldados de esta zona, encontrarán la Kerotan en uno de los postes del puente. El Gako se encuentra antes de terminar el área y luego de cruzar el puente.

Rassvet

La Kerotan de Rassvet está ubicada atras de una de las grietas a la izquierda del edificio de ladrillos. Mientras tanto, el pato Gako se puede ver antes d ela entrada del lugar donde nos encontramos con Sokolov.

Ubicación de las ranas Kerotan y los Patos Gako en la Operación Snake Eater de Metal Gear Solid Delta

Esta es la misión principal de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, pero mucho cuidado. Ya que, al inicio, las zonas que visitamos en la Virtuos Mission tendrán nuevas ranas y patos ubicados en diferentes posiciones.

Sur de Dremuchij

A esta zona debemos regresar luego de enfrentar a The Boss, así que la rapidez con la que lo hagamos dependerá de la dificultad que elijamos y si decidimos iniciar la caceria en un juego normal o en un nuevo juego. Ambos coleccionables se encuentran a la izquierda de la zona. El Gako abajo cerca al risco y la Kerotan arriba cerca de la esquina izquierda del área.

Zona pantanosa de Dremuchij

Luego de pasar la isla del pantano podremos ver al pato Gako ubicado a la derecha y a la rana Kerotan a la izquierda en el suelo detras de un arbol.

Este de Dremuchij

Estas son la rana y pato más faciles de encontrar y se ubican al puro inicio de la operación Snake Eater.

Norte de Dremuchij

El Gako se encuentra cerca al impacto y la Kerotan es facíl ubicarla con tan solo trepar el arbol.

Puente de Dolinovodno

A la derecha, luego de cruzar el puente se encuentran juntas la rana Kerotan y el pato Gako de esta zona de Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Rassvet

En esta área, los coleccionables tambien se encuentran cerca, solo que la Kerotan está abajo de las escaleras. Sin embargo, para poder encontrar y dispararle al Gako tendremos que subir las mismas escaleras.

Chyornyj Prud

En esta zona tendremos que dirigirnos al centro y ubicar un arbol. Arriba de este se encuentra el Gako. mientras que abajo del tronco —sumergiendonos en el lago— podremos dispararle a la Kerotan.

Bolshaya Past

A la izquierda en lo alto de un arbol enconrtrarán el Gako y más adelante, cerca al final de la zona, en el suelo esta la Kerotan.

Bolshaya Past

En uno de los cuartos, abajo de una mesa, de la mitad del mapa se encuentra la rana. Mientras tanto, el pato lo podemos encontrar en el techo de un edificio en la esquina superior derecha del mapa de Bolshaya Past.

Ubicación donde está el pato Gako y la rana Kerotan del enfrentamiento contra Ocelot en la grieta de Bolshaya Past

Ubicar al Gako en la pelea con Ocelot es muy sencillo solo debemos apuntar a la derecha del otro lado del escenario. Mientras que la Kerotan se puede encontrar atras del lugar donde nosotros estamos.

Desvio de la cueva Chyornaya Peschera

El Gako de esta zona se encuentra en la mitad del mapa, mientras que la rana está luego de pasar por un pequeño hueco cerca de donde se recoge la antorcha.

Enfrentamiento contra The Pain

Durante la pelea contra The Pain, en Metal Gear Solid Delta Snake Eater, podremos encontrar la rana Kerotan en el hoyo del techo de la cueva Chyornaya Peschera arriba a la izquierda del mapa. Mientras que el pato Gako, se puede ver desde el hoyo que queda cerca a la entrada del lugar donde nos enfrentamos a The Pain. Les aconsejamos enfocarse en la busqueda luego de derrotar a The Pain.

Entrada de la Cueva Chyornaya Peschera

Luego del enfrantamiento contra otro de l os miembros de la únidad Cobra, podremos encontrar en la entrada de la cueva Chyornaya Peschera, la rana Kerotan en una salida que queda a la izquierda de la zona. El pato Gakose encuentra más adelante, justo antes de la salida de la zona en la parte de arriba.

Sur de Ponizovje

Encontrar la rana y el pato en esta zona es bastante sencillo, solo les aconsejamos tener cuidado con los soldados que se encuentran patruyando en el aire.

Oeste de Ponizovje

El oeste de Ponizovje es una zona muy importante. Ya que, además de tener los coleccionables que buscamos, también es el lugar donde obtenemos el rifle francotirador (sniper) con el que podemos derrotar a The End antes de que nos enfreentemos a él. Luego que nos deshagamos de los guardias podremos dispararle ala rana Kerotan que estan al fondo a la izquierda del mapa. Sin embargo, para verla tendremos que sumergirnos y apuntar a los ductos de aguas negras del edificio. El Gako de esta zona de Metal Gear Solid Delta Snake Eater se al fondo a la derecha del mapa sobre el techo de la edificación.

Almacén Ponizovje: Exterior

Luego de matar a The End y de despachar a los soldados solo tendremos que nadar hasta la parte izquierda del mapa y veremos la ubicación del Kerotan y el Gako de esta zona de Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Almacén de Ponizovje

Aquí solo deben guiarse del mapa y de las imagenes que les dejamos a continuación.

Sur de Graniny Gorki

Les aconsejamos buscar al Gako y la Kerotan de esta zona mientras están trepados a un arbol. El Gako se encuentra en la mitad del mapa y la KErotan justo antes de zalir de la zona.

Exterior laboratorio Graniny Gorki

El mayor obstaculo que tendremos para dispararle al Gako y la Kerotan de esta área de Metal Gear Solid Delta Snake Eater son unos soldados y un perro. Nuestro consejo es eliminar a los solados, dormirlos o involizarlos con CQC y luego ponerse —si tienen— el traje de cocodrillo. Ya que, cuando lo tenemos puesto los perros no nos atacan.

Laboratorio Graniny Gorki – S1

En esta zona también es primordial deshacernos de los soldados para poder dispararle al Gako y a la Kerotan sin miedo a ser descubiertos.

Laboratorio Graniny Gorki P1

El pato de esta zona, en la que podremos encontrar hasta tres soldados, se encuentra en lo alto de uno de los postes de luz de la parte superior izquierda del mapa. Mientras que la Kerotan se puede ver atravez de la ventana del edificio al que no podemos acceder que está a la derecha.

Laboratorio Graniny Gorki P2

Aquí hay una amplia cantidad de guardias. así que deben tener mucho cuidado. El Gako se ubica en la zona destapada del medio en uno de los marcos de las ventanas frente a la puerta. Esta es la zona donde más facil los pueden detectar. Mientras que la rana esta en segundo piso cerca a los casilleros.

Laboratorio Graniny Gorki S1

En esta zona del juego hay un par de guardias y muchos cientificos. Recuerden que estos no los pueden detectar o ver que un cientifico amigo es atacado por que alertarán a todos los guardias de la zona y activarán las alarmas.

Sur de Svyatogornyj

Aquí solo deben guiarse del mapa y de las imagenes que les dejamos a continuación.

Oeste de Svyatogornyj

Aquí solo deben guiarse del mapa y de las imagenes que les dejamos a continuación.

Este de Svyatogornyj P1

Aquí solo deben guiarse del mapa y de las imagenes que les dejamos a continuación.

Ubicación donde están el pato Gako y las rana Kerotan en la batalla contra The End en Sokrovenno

La batalla contra The End cuenta con cuatro zonas. Estas son las ubicaciones de todos los patos Gako y las ranas Kerotan que podremos encontrar en la pelea contra The End en Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Las imagenes de cada ubicación por separado serán subidas más adelante.

Túnel de Krasnogorje

Luego de la maratonica recolección de patos y ranas en los escenarios de la pelea contra The End, solo tendremos que ir caminando y ver las imagenes para encontrar sin problemas lo que buscamos.

Base de la montaña de Krasnogorje

Aquí solo deben guiarse del mapa y de las imagenes que les dejamos a continuación.

Ladera de la montaña de Krasnogorje

Aquí solo deben guiarse del mapa y de las imagenes que les dejamos a continuación.

Cima de la montaña de Krasnogorje

Aquí solo deben guiarse del mapa y de las imagenes que les dejamos a continuación.

Cima de Krasnogorje – detrás de las ruinas

En esta zona tenemos si o si que tener munición para los snipers. Ya nuestros objeticos están a larga distancia.

Cima de la montaña de Krasnogorje

Aquí solo deben guiarse del mapa y de la imagen que dejamos a continuación.

Ubicación del Gako y la Kerotan de la pelea contra The Fury en el túnel subterráneo de Groznyj Grad

A la rana Kerotan de la Batalla contra The Fury le podemos disparar desde antes de bajar para iniciar la pelea. Mientras que el Gako bdebemos haerlo cuidadndonos de no alertar a The Fury. Recomendamos hacerlo antes de hacerle la mitad del daño de vida.

Ubicación de todos los patos Gako y las ranas Kerotan en Groznyj Grad

En la primera zona de Groznyj Grad a la que llegamos debemos guiarnos por estas imagenes para encontrar nuestro objetivo.

Luego nos dirigimos al noroeste de Groznyj Grad.

El Gako está sobre uno de los tanques y la Kerotan se encuentra al fondo cerca de una puerta.

Luego regresamos a la anterior zona para dirigirnos al noreste de Groznyj Grad

En esta zona el Gako se encuentra en la reja que rodea la torre de vigilancia de la izquierda del mapa. Mientras que para encontrar la Kerotan debemos ir a la esquina superior derecha del mapa y buscar la entrada a los ductos del alcantarillado.

Ahora debemos seguir por las alcantarillas y entrar al ala sudeste de Groznyj Grad antes de la entrada de la sala de torturas.

Aquí el Gako se ubica en lo alto de uno de los postes y la rana en el techo de la sala de torturas.

Una vez terminemos de recolectar los coleccionables de esta esta zona aprovecharemos para entrar a la zona de torturas.

No es la última vez que estaremos en Groznyj Grad…

Aquí solo tenemos que deshacernos de dos guardias y seguir las imagenes que les dejamos a continuación.

Una vez limpiemos esta zona de patos Gako y ranas Kerotan tendremos que dirigirnos a la puerta que conecta el sudeste de Groznyj Grad y entrar a la puerta del laboratorio de armas de Groznyj Grad: Ala este.

Aquí solo deben guiarse del mapa y de la imagen que dejamos a continuación.

Antes de irnos de Groznyj Grad y de entrar al lugar donde tienen cautivo a Sokolov tendremos que dormir a los guardias que protegen la entrada. Una vez hagamos esto estamos listos para disparar a la rana Kerotan y al pato Gako.

Aquí solo deben guiarse del mapa y de la imagen que dejamos a continuación.

Grabas partida, la cargas y ya estás listo para entrar a ver a Sokolov.

Tikhogornyj

Aquí solo deben guiarse del mapa y de la imagen que dejamos a continuación.

Tikhogornyj detrás de la cascada

Aquí solo deben guiarse del mapa y de la imagen que dejamos a continuación.

Ubicación donde están los patos Gako y las ranas Kerotan en Groznyj Grad, lugar donde se encuentra el Shagohod (Шагоход)

A partir de este momento iniciamos la recta final de la recolección y a la vez, la que más paciencia demanda departe del jugador. Ya que, aquí los patos Gako y las ranas Kerotan se encuentran ubicadas en enfrentamientos con jefes o las zonas de persecución.

Enfrentamiento con Yevgeny Borisovitch Volgin

Cómo recomendamos en todos los enfrentamientos con jefes de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, pueden grabar antes del enfrentamiento para ubicar y disparar a las ranas Kerotan y patos Gako.

Escapando de Groznyj Grad

En esta zona el mapa no estará disponible, así que para ubicar la rana Kerotan tendremos que estar pendiente de la primera torre de vigilancia que vemos al inicio del escape de Groznyj Grad, en la recta final de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Luego, cerca del final de esta primera zona en la que seremos perseguidos por el Shagohod, justo al noroeste de Groznyj Grad, tendremos que apuntar a la torre de vigilancia y ahí estará el pato Gako de esta zona de Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Después de esto tendremos que dirigirnos al sur de la pista de aterrizaje de Groznyj Grad. El Gako y la Kerotan de esa zona son fáciles de encontrar, ya que, se encuentran en una misma sección.

Al final de esta parte del escape de Groznyj Grad entramos a la zona de la pista de aterrizaje. En esta primera área la rana Kerotan está en el cubo que tiene el número 7 y el Gako se encuentra en el que tiene el número 11, ambos estarán a la izquierda del escenario.

El la segunda zona de la pista de aterrizaje de Groznyj Grad, la rana Kerotan se ubica a la derecha en el cubo que tiene el número 18. Mientras que el pato Gako se ubica a la izquierda del escenario sobre una de las barandas de color rojo con blanco que se ubican luego de pasar el cubo con el número 23. Les recomendamos disparar a las ametralladoras del Shagohod y lanzar granadas Chaff para evitar que el tanque nos ataque con misiles.

Puente ferroviario de Groznyj Grad

Esta zona es relativamente fácil, solo deben tener en cuenta disparar primero a la rana, luego al pato y en ese momento enfocarse en la misión. Justo como en el ejemplo que les dejamos en el vídeo.

Enfrentamiento contra Volgin y el Shagohod

La Kerotan de la zona del enfrentamiento contra Volgin y el Shagohod se encuentra en la base de la torre que se ubica a la izquierda de la zona. Por otro lado, para poder ubicar al Gako tenemos que entrar en la segunda fase del enfrentamiento. Una vez lleguemos a este punto tendremos que ubicarnos en la parte inferior al centro de la zona y encontraremos fácilmente al Gako.

Persecución en el puente ferroviario de Groznyj Grad

Esta secuencia es algo larga y el primero de los coleccionables de esta guía de Metal Gear Solid Delta Snake Eater es el pato Gako. Este se encuentra en el primer puesto de avanzada que nos encontramos, más exactamente abajo d ela torre de vigilancia de la derecha.

La Kerotan de esta zona se encuentra en el segundo y último puesto de avanzada. Exactamente, se ubica a la izquierda, en el suelo, detrás de la barrera donde unos soldados nos están atacando.

Persecución de sur a norte de Lazorevo

Nuevamente, regresamos a la espesa selva soviética y esta vez, la jungla no será nuestra mejor aliada. Ya que, bajo estas condiciones, los patos y las ranas se esconden mejor. La Kerotan la encontraremos al frente en el piso delante de una roca a los diez segundos de iniciar el escenario. Mientras que el Gako lo encontrarán, un poco más adelante sobre un delgado tronco a la izquierda del escenario.

A continuación, sigue el pato Gako cuya ubicación fue más difícil de localizar en esta guía de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. La rana Kerotan se encuentra al inicio a la izquierda de la zona norte de Lazorevo sobre una roca.

Un poco más adelante, justo donde comienza el río que nos separará de nuestros persecutores a la derecha sobre una roca se encuentra el pato Gako más difícil de esta guía de Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

A diferencia de de los demás Gako y Kerotan de la parte final de esta guía, este en especial recomendamos que le disparen con un rifle.

Oeste de Zaozyorje

Nuevamente, Snake regresa a su busqueda de ranas y patos a pie. Sin embargo, en esta zona ahora tendremos que escoltar a Eva luego de quedar herida en el accidente de la moto. La Kerotan y el Gako de está zona están ubicados a la izquierda y derecha del puente de madera.

Este de Zaozyorje

La rana Kerotan de está zona se ubica al centro del mapa abajo de un arbol que se ve en la bifurcación de los caminos que van hacia la parte final del mapa. Mientras que la rana se encuentra al a izquierda del final del nivel antes de llegar al inicio de la pelea contra The Boss.

El enfrentamiento contrá The Boss también tiene a su Gako y su Kerotan

Estas son las ranas más faciles de encontrár gracias al color del escenario y la posición en las que se encuentran la Kerotan y el Gako. Para dispararles solo debemos apuntar a la copa de los arboles.

Con esto terminamos nuestra guía de ubicación de cada uno de los Pato Gato y las ranas Kerotanen Metal Gear Solid Delta Snake Eater.

Guía hecha con una copia digital de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater para Steam provista por Konami. El juego también está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series.