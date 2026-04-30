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Guía de personalidad en Tomodachi Life: Living the Dream, todos los 16 tipos y cómo obtenerlas

En juego con la psicología Mii.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 4 min

Al momento de crear un Mii en Tomodachi LIfe: Living the Dream, sin importar si lo hacemos desde cero, importado desde la consola o cuidadosamente diseñado pixel a pixel, debemos asignarles cualidades que definirán su personalidad y la forma en que se relaciona con otros Mii en la isla. Esto no solo afecta las posibles amistades, sino las potenciales relaciones románticas que pueden terminar en un matrimonio y hasta con hijos. Es un largo camino el que tenemos por delante hasta alcanzar al límite máximo de 70 Mii por isla.

Contenido:

También puedes cambiar la personalidad de un Mii en cualquier momento, por lo que no es necesario borrarlo si por algún motivo sientes que no encaja con la vibra de la isla. Para cambiar la personalidad de un Mii después de crearlo, simplemente ve al menú de Habitantes, selecciona el Mii que deseas modificar y elige Personalidad en la parte inferior.

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Si bien te mostramos cómo obtener todos los 16 tipos de personalidad en Mii en Tomodachi Life: Living the Dream, estas opciones en cada imagen no son la única forma de conseguir los diferentes tipos específicos. La experimentación o lo que el «corazón» te dicte para cada Mii, puede darte los resultados deseados. Estos son los tipos de personalidad que encuentras en Tomodachi Life: Living the Dream.

Tipos de personalidad en Tomodachi Life: Living the Dream

Tomodachi Life tipos personalidad

Tranquilos

Agradables

Es muy sensible y emocional. Muestra empatía con los demás y se lleva bien con todos. A veces le gana la nostalgia.

Optimistas

Tomodachi Life tipos personalidad

Entusiasta y siempre sonriente. Procura que los demás la pasen en grande pero en el fondo tiene un carácter firme.

Considerados

Se preocupa por los demás y se esfuerza para que haya armonía. Confía en todos, por lo que se arriesga a que lo engañen.

Soñadores

Tomodachi Life tipos personalidad

De carácter idealista y romántico. Suele tener la cabeza en las nubes, pero sus ideas son grandiosas y cautivadoras.

Extrovertidos

Encantadores

Muy popular, desborda energía y entusiasmo. Posee un estilo sencillo que todos admiran y es capaz de adaptarse a cualquier situación.

Aventureros

Tomodachi Life tipos personalidad

De carácter atrevido y cautivador. Suelen ser el alma de la fiesta y les rodea un aura de ingenio y encanto contagiosa.

Alegres

De carácter extrovertido y afable. Hace amistades con mucha facilidad y convierte hasta el mayor problema en algo positivo.

Apasionados

Tomodachi Life tipos personalidad

De carácter asertivo y con gran prestigio. Confía plenamente en sus instintos e infunde respeto a dondequiera que va.

Reservados

Tolerantes

Es servicial y disfruta ayudar a los demás. Posee un gran sentido de la justicia aunque tiende a evitar confrontaciones y conflictos.

Perfeccionistas

Tomodachi Life tipos personalidad

Con una imaginación sin límites, su lugar es siempre creando algo. Encuentran la belleza en todo lo que les rodea.

Introvertidos

Autosuficiente y muy individualista. Casi nunca muestra sus emociones y rara vez dice lo que piensa.

Reflexivos

Tomodachi Life tipos personalidad

Tienden a la meditación e introspección. Piensan en profundidad y analizan los problemas desde diferentes ángulos.

Asertivos

Perseverantes

De un gran ingenio y eficiencia. Es capaz de encontrar soluciones a las situaciones más complejas.

Ambiciosos

Tomodachi Life tipos personalidad

De grandes ambiciones y con tremenda energía. No teme tomar riesgos, lo que hace que tome decisiones impulsivas.

Independientes

No teme a mostrar su gran inteligencia. Domina una gran variedad de temas y tiene respuestas para cualquier pregunta.

Decididos

Tomodachi Life tipos personalidad

Autodidacta y diligente. Se forja su propio futuro y no deja que nada se interponga en su camino. Pasa a la acción con rapidez.

Tomodachi Life: Living the Dream está disponible para Nintendo Switch y es retrocompatible con Switch 2.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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