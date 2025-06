Guía de Quantum Witch: Todas las Waveforms

Como dijimos en nuestra reseña, llegar al final de este adorable juego indie sobre brujas queer y dioses manipuladores no toma más que un par de horas, pero eso no es todo lo que el juego tiene para ofrecer. Ver todos los finales, escenas secretas y diálogos escondidos de Quantum Witch implica desbloquear todas las ‘Waveforms’ —el equivalente a los logros de este juego— y en esta guía vamos a decirles cómo hacerlo.

Pet the kitty

Solo tenemos que interactuar con al menos una de las gatitas que encontramos en el juego. Hay una cerca de la entrada al Pool Temple.

Market Chatterbox

En la plaza de mercado, habla con todos los personajes «invitados especiales» de otros juegos y agota las opciones de diálogo con ellos: son la Princesa Peach, Lara Croft y Pac-Man.

A Winner is Ewe

Encuentra las tres faer perdidas. A continuación les diremos dónde están:

Siguiendo al camino a la izquierda de la casa de Ren,a Crossroads por la ruta de abajo.

por la ruta de abajo. En Pool Temple , aparecerá después de hablar con la vendedora de recuerdos.

, aparecerá después de hablar con la vendedora de recuerdos. Tras hablar con la Princesa Peach… digo, Nectarine en Hus Town Market, volvemos a interactuar por ella y le preguntamos por la faer perdida. Salimos de esa pantalla y esperamos a que se haga de noche (podemos ir a casa de Ren a dormir hasta el anochecer) y regresamos para que aparezca la ovej… la faer.

Hidden Skeleton Wisdom

Después de obtener la magia. Regresa con el Esqueleto que puede ver a través del tiempo en la caverna tras la cascada en Crossoroads. Agotamos su diálogo hasta que nos de su «diálogo escondido».

It’s not a Cult

Entra al culto… digo, agrupación de las Shadies (no son un culto) a la derecha de la casa de Ren. Asiste a la ceremonia y cuando te pregunten si deseas unirte, eliges Join.

Not today, thanks

Entra al culto… digo, agrupación de las Shadies (no son un culto) a la derecha de la casa de Ren. Asiste a la ceremonia y cuando te pregunten si deseas unirte, eliges Leave.

I am Ren, Destroyer of Belief Systems

Entra al culto… digo, agrupación de las Shadies (no son un culto) a la derecha de la casa de Ren. Asiste a la ceremonia y cuando te pregunten si deseas unirte, eliges Leave y sobrevive a las pruebas que te ponen.

Después de escapar, vuelve a entrar al edificio y habla sobre tu experiencia.

Hello, It’s me God

[En construcción]

Miss you

Habla con Tyra y pídele que arregle la escalera. Dirá que lo hará después de que hayamos encontrado a las faer.

Después de encontrar las faer, volvermos a hablar con ella y reparará la escalera. Entramos a la casa. Subimos al segundo piso e interactuamos con la foto de una pareja que hay allí.

She’s free, in a way

Tras aprender a «luchar» (más o menos), vamos a The Pool Temple y rompemos a golpes la caja al lado izquierdo de la pantalla. Entramos a The Helgrind Path y hablamos con Hannah. En vez de decir que la ayudaremos, le decimos que vamos a buscar información en el pueblo.

Cuando Volvamos a The Helgrind Path, subimos a la parte de arriba de la pantalla (siguiendo a donde apunta la flecha) y entramos por la puerta que está en lo alto del árbol.

Finalmente tenemos que golpear el dispositivo en el que está atrapada Hannah.

They took her back

Tras aprender a «luchar» (más o menos), vamos a The Pool Temple y rompemos a golpes la caja al lado izquierdo de la pantalla. Entramos a The Helgrind Path y hablamos con Hannah. En vez de decir que la ayudaremos, le decimos que vamos a buscar información en el pueblo.

Cuando Volvamos a The Helgrind Path, subimos a la parte de arriba de la pantalla (siguiendo a donde apunta la flecha) y entramos por la puerta que está en lo alto del árbol.

No debemos golpear el dispositivo, Tenemos que hablar con la mujer que está al otro lado para sacar otro de los Waveforms o logros de Quantum Witch.

They took her back

Tras aprender a «luchar» (más o menos), vamos a The Pool Temple y rompemos a golpes la caja al lado izquierdo de la pantalla. Entramos a The Helgrind Path y hablamos con Hannah. En vez de decir que vamos a buscar información en el pueblo, elegimos ayudarla cortando las cadenas.

Volvemos a Hus Town Market y hablamos con la mujer sospechosamente parecida a Lara Croft para que nos de su hacha. Volvemos con Hannah y la liberamos.

She got the space to start over

[En construcción]

Ooooh, friend!

[En construcción]

Welcome to freedom

Tras sobrevivir a la Shadies sin unirnos a ellas, visitamos The Longstead durante la noche y hablamos con las tres ex-shadies que se encuentran allí.

[Detalles por confirmar]

Perfectly free to leave at any time

Entra al culto… digo, agrupación de las Shadies (no son un culto) a la derecha de la casa de Ren. Asiste a la ceremonia y cuando te pregunten si deseas unirte, eliges Leave.

Una vez estemos atrapados en el subterraneo. Dejamos que se acabe el tiempo y la trampe acabe con Ren.

[Detalles por confirmar]

Secret door

Después de obtener la magia, volvemos a The Pool Temple, usamos la magia en la parte derecha del tempo (por donde está la tienda de regalos) y usamos las plataformas para saltar por encima del templo. Al otro lado encontramos la puerta secreta.

Shunned by your former sisters

[En construcción]

The colour of magic

Cuando desbloqueemos la magia, elegimos cualquier color. Puede ser la bandera de nuestra identidad sexual o la que nos parezca más bonita.

By the power of Shadies Tower

Después de obtener la magia, la usamos en las afueras de la torre de las Shadies (es posible que sea necesario «acabar con su fe» primero) y usamos las plataformas para subir a lo alto. Tomamos la batería que se encuentra allí.

Clippers rescued

Tras atravesar el portal de Lev, vamos a la puerta que se encuentra en la parte superior izquierda de Z-Index para entrar en un universo llamado Singularia. Allí, hablamos con todos los electrodomésticos para que llamen a Clippers.

Una vez Clippers aparezca, hablamos con él y convencemos a Lev de que lo transporte a su laboratorio.

Learn the name of god

En Riverhome. Cada vez que hablemos con un habitante y nos den la opción de aceptar lo que dice o retar sus creencias, retamos sus creencias.

Cuando la diosa haga nevar y volvamos a Riverhome, vamos al hogar de la Doctora y cuando nos pida elegir un objeto, elegimos los documentos.

Luego vamos a la casa en la que está la fogata y leemos los documentos.

Learn the many names of god

[En construcción]

It’s all gone a bit Quantum Leap

Rescatamos a Hannah usando el hacha de «no-Lara-Croft» y continuamos hasta llegar a Z-Index. Entramos a la puerta de Lost Hopes and Judgement y hablamos con la mujer de vestido azul.

Cuando nos pregunte con quien deseamos conectarnos elegimos a Lev.

Lev and Clippers, BFFs

Tras llegar a Z-Index. Visitamos Singularia (ver el Waveform ‘Clippers rescued’) y le pedimos a Lev que rescate a Clippers. Luego entramos a la puerta de Z-Index que nos lleva a Lost Hopes and Judgement y hablamos con la mujer de vestido azul.

Cuando nos pregunte con quien deseamos conectarnos elegimos a Lev. Vamos a la parte izquierda de la pantalla y hablamos con Clippers.

The story of his scars

Tras aprender a «luchar» (más o menos), vamos a The Pool Temple y rompemos a golpes la caja al lado izquierdo de la pantalla. Entramos a The Helgrind Path y hablamos con Hannah. En vez de decir que la ayudaremos, le decimos que vamos a buscar información en el pueblo.

Cuando Volvamos a The Helgrind Path, subimos a la parte de arriba de la pantalla (siguiendo a donde apunta la flecha) y entramos por la puerta que está en lo alto del árbol.

No debemos golpear el dispositivo, Tenemos que hablar con la mujer que está al otro lado. Continuamos hasta llegar a Z-Index. Entramos a la puerta de Lost Hopes and Judgement y hablamos con la mujer de vestido azul.

Cuando nos pregunte con quien deseamos conectarnos elegimos a Lev.

Si Tyra no está prisionera, escucharemos cómo Lev le cuenta la historia de sus cicatrices.

You have been judged worthy

[En construcción]

An old love, reunited

En Lost Hopes and Judgement tenemos que hablar con el Juez y nos dará acceso a una prueba (la puerta que se abre a la izquierda).

Entramos allí y hablamos con cualquiera de las dos mujeres que se encuentran en uno de los dos lados. Cuando nos explique que si queremos reunirlas tenemos que aceptar una maldición, insistimos en aceptar la maldición para reunirlas.

An old love, sacrificed

En Lost Hopes and Judgement tenemos que hablar con el Juez y nos dará acceso a una prueba (la puerta que se abre a la izquierda).

Entramos allí y hablamos con cualquiera de las dos mujeres que se encuentran en uno de los dos lados. Cuando nos explique que si queremos reunirlas tenemos que aceptar una maldición, aceptamos que ellas decidieron el sacrificio para que no tuviéramos la maldición.

A truce with Laticauda

En Riverhome. Cada vez que hablemos con un habitante y nos den la opción de aceptar lo que dice o retar sus creencias, retamos sus creencias.

Cuando la diosa haga nevar y volvamos a Riverhome, vamos al hogar de la Doctora y cuando nos pida elegir un objeto, elegimos los documentos.

Luego vamos a la casa en la que está la fogata y leemos los documentos para aprender el nombre de la diosa. Continuamos hasta el templo de la diosa del agua. Elegimos cualquiera de las dos opciones en su altar y cuando la enfrentemos de nuevo, seleccionamos la opción ‘Take the win‘.

You gave her no choice

En Riverhome. Cada vez que hablemos con un habitante y nos den la opción de aceptar lo que dice o retar sus creencias, retamos sus creencias.

Cuando la diosa haga nevar y volvamos a Riverhome, vamos al hogar de la Doctora y cuando nos pida elegir un objeto, elegimos los documentos.

Luego vamos a la casa en la que está la fogata y leemos los documentos para aprender el nombre de la diosa. Continuamos hasta el templo de la diosa del agua. Elegimos cualquiera de las dos opciones en su altar y cuando la enfrentemos de nuevo, seleccionamos la opción ‘Push further‘.

No deal for Riverhome

[En construcción]

A new deal for Riverhome

[En construcción]

The ultimate deal for Riverhome

[En construcción]

Let down (the emptiest of feelings)

En Riverhome. Cada vez que hablemos con un habitante y nos den la opción de aceptar lo que dice o retar sus creencias, Les seguimos la corriente.

[En construcción]

Follow the prime directive

En Riverhome. Cada vez que hablemos con un habitante y nos den la opción de aceptar lo que dice o retar sus creencias, Les seguimos la corriente.

Rage against the theocracy

En Riverhome. Cada vez que hablemos con un habitante y nos den la opción de aceptar lo que dice o retar sus creencias, retamos sus creencias.

Después de que la diosa haga nevar y volvamos a su templo. Hablamos con el sacerdote y elegimos gritar herejías contra el agua.

Smashy smashy!

En Riverhome. Cada vez que hablemos con un habitante y nos den la opción de aceptar lo que dice o retar sus creencias, retamos sus creencias.

Después de que la diosa haga nevar y volvamos a su templo. Hablamos con el sacerdote y elegimos romper las imágenes de las bendiciones de la diosa.

She’s gone

aprender a «luchar» (más o menos), vamos a The Pool Temple y rompemos a golpes la caja al lado izquierdo de la pantalla. Entramos a The Helgrind Path y hablamos con Hannah. En vez de decir que vamos a buscar información en el pueblo, le decimos que la ayudaremos y hablamos con la mujer parecida a Lara Croft para que nos de el hacha.

Cuando Volvamos a The Helgrind Path, liberamos a Hannah y continuamos hasta Z-Index. Luego, en la sección en que controlamos a Tyra, nos dejamos golpear por el rayo hasta perder toda la salud.

The existential dread of a god

ras aprender a «luchar» (más o menos), vamos a The Pool Temple y rompemos a golpes la caja al lado izquierdo de la pantalla. Entramos a The Helgrind Path y hablamos con Hannah. En vez de decir que la ayudaremos, le decimos que vamos a buscar información en el pueblo.

Cuando Volvamos a The Helgrind Path, subimos a la parte de arriba de la pantalla (siguiendo a donde apunta la flecha) y entramos por la puerta que está en lo alto del árbol.

No debemos golpear el dispositivo, Tenemos que hablar con la mujer que está al otro lado. Continuamos hasta llegar al final del juego, donde la mujer nos hablará de la Tierra. Una vez allí, elegimos decirle que Lev es de la Tierra.

It’s over

Llega al final del juego tras salvar a Hannah pero no dejando que Tyra muera.

En la pantalla final, interactúa con el portal y elige ‘Surrender to the void‘.

Reboot the universe

Llega al final del juego tras salvar a Hannah (corta las cadenas con el hacha de no Lara Croft) pero dejando que Tyra muera (con Tyra, toca los haces de luz hasta perder toda la salud).

En la pantalla final, interactúa con el dispositivo y elige ‘Become the world of your own world‘.

People made of smoke and cities made of song

[En construcción]

You saved the world

Llega al final salvando a Tyra, pero no a Hannah (elige ‘buscar información en el pueblo’) tras conocer a Hannah.

Cuando la diosa te pregunte que hacer, elige ‘Refuse’

Detalles por confirmar.

Parental Ren

Llega al final salvando a Tyra, pero no a Hannah.

Cuando la diosa te pregunte que hacer, elige ‘Refuse’

A lullaby

[En construcción]

Cheater!

[En construcción]

[Hidden]

[En construcción]

[Hidden]

[En construcción]

[Hidden]

[En construcción]

Esperamos que esta guía para sacar todos los ‘Waveforms’ o logros de Quantum Witch les haya resultado útil.