Guía de Resident Evil Requiem: cómo abrir el maletín de la oficina de S.T.A.R.S.

Albert Wesker tenían muy bien guardados sus gustos y resolviendo este acertijo de Resident Evil Requiem (RE 9) podremos conocerlos.

El acertijo o puzle de Barry no es el único misterio que guarda el Departamento de Policía de Racoon City en Resident Evil Requiem (RE 9). Ya que, en la oficina de los S.T.A.R.S. se encuentra un misterioso maletín cuya clave se encuentra detrás de un acertijo (puzle) que involucra a nada más ni nada menos que al capitán del equipo Alpha y de la unidad S.T.A.R.S., Albert Wesker.

Contenido:

Al final de esta guía encontrarán la respuesta con la clave del maletín que esta en la oficina de los S.T.A.R.S. Sin embargo, les recomendamos seguir todos los pasos. Ya que, si hacen esta guía conseguirán un archivo secreto necesario para desbloquear el logro o trofeo llamado «Caso cerrado» de Resident Evil Requiem (RE 9).

¿Qué debo hacer para conocer la clave del maletín de la oficina de los S.T.A.R.S. en Resident Evil Requiem (RE 9)?

El maletín se encuentra específicamente en el área de casilleros dentro de la oficina de los S.T.A.R.S y para conocer su clave, el juego requiere que el jugador interactúe con una serie de documentos específicos.

  • Lista de tareas de Barry: Se ubica sobre un escritorio al salir de la zona de casilleros. Este documento menciona un libro extraviado que fue solicitado por el capitán del equipo.
  • Tarjeta de la biblioteca: En la oficina privada de Wesker, al revisar el cajón del escritorio, aparecerá una tarjeta tras una breve espera. Esta confirma que el libro buscado es «Beneficios medicinales de las hierbas».
Localizando el libro con la clave del maletín de la oficina de los S.T.A.R.S.

Una vez obtenidos los archivos anteriores, es necesario dirigirse al segundo piso de la biblioteca del Departamento de Policía de Raccoon City (RPD). Tras cruzar la pasarela elevada, el libro se encuentra en el estante situado a la derecha de la puerta que permanece sellada.

Al inspeccionar el libro, el jugador encontrará una fotografía. Al girarla, se revela la combinación necesaria. La clave del maletín de la oficina de S.T.A.R.S. es RRR (siglas de «Rebecca Recluta Radiante»).

¿Cuál es la recompensa que hay en el maletín?

Al ingresar el código RRR en el maletín, se obtiene el Amuleto de poder sombrío. Este objeto solo se puede equipar a la pistola Requiem y ofrece los siguientes beneficios:

  • Penetración de enemigos: Permite que las balas atraviesen ilimitadamente a múltiples objetivos alineados.
  • Bonificación de daño: Incrementa la potencia del último proyectil del cargador.

Como a cajón que no cierra

Este curioso acertijo de Requiem (RE 9) es una referencia a un easter egg que se encontraba en el Resident Evil 2 original. Para encontrar este huevo de pascua el jugador debía explorar el escritorio de Wesker 50 veces y luego de eso aparecerá en un cajón la misma foto de Rebecca que vemos en Resident Evil Requiem (RE 9).

Parece que Wesker tenía más de una copia de la foto de Rebecca en su poder.
☣️

Guia hecha con una copia digital de Resident Evil Requiem (RE 9) para Steam provista por Capcom Latinoamérica.

Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem
