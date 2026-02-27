Guía de Resident Evil Requiem para resolver el puzzle de Barry y abrir el casillero de JoJo en la comisaria de Raccoon City

En Resident Evil Requiem hay algunos puzles o acertijos opcionales, los cuales algunos jugadores pueden pasar por alto la primera vez que juegan. Uno de estos puzles opcionales de RE 9 se encuentra en la zona del Departamento de Policía de Raccoon City de Resident Evil Requiem y si lo completan los jugadores pueden acceder a una recompensa especial al completar el desafío dejado por Barry Burton. Así que en esta guía de Resident Evil Requiem (RE 9), les diremos todos los pasos necesarios para localizar las pistas del puzle de Barry, encontrar la llave y abrir el casillero de JoJo en la oficina oeste del Departamento de Policía de Raccoon City.

¿Cómo resolver el puzle de Barry y abrir el casillero (locker) de «JoJo» en Resident Evil Requiem (RE 9)?

Para poder activar este puzle es obligatorio interactuar con las dos pistas que Barry dejó en la oficina de los S.T.A.R.S., incluso si el jugador ya recogió las pistas en una partida previa. Así que tengan en cuenta que de no hacer esto, el objeto final no aparecerá.

1. Localización de las pistas en la oficina de los S.T.A.R.S.

Ubicación primera pista del puzle de Barry en RE 9: Se encuentra al entrar a la oficina, inmediatamente a mano derecha dentro de un casillero abierto. Es una fotografía de un televisor con una bandera estadounidense y la marca «Here» (Aquí).

Ubicación segunda pista del puzle de Barry en RE 9: Ubicada al fondo de la sala, entre los escritorios. Debes interactuar con una chaqueta de cuero para obtener la fotografía de una pizarra situada bajo un televisor colgante.

Ubicación de la tercera pista del puzle de Barry en RE 9: la última pista necesaria para continuar resolviendo este acertijo se encuentra en el escritorio de Barry y es una lista de tareas.

2. Ubicación de la llave del casillero de JoJo

Una vez obtenidas ambas fotografías, el jugador debe dirigirse a la Sala de Operaciones (Operations Room) en la planta baja. Si las pistas de la oficina de los S.T.A.R.S. están en el inventario, aparecerá la Llave del Casillero de JoJo cerca del televisor que cuelga del techo.

3. Recolectar la recompensas en la oficina oeste

Con la llave en su poder, regrese a la oficina oeste para abrir el casillero y recolectar la siguientes recompensas:

Amuleto de Emblema de S.T.A.R.S.: Un accesorio equipable que aumenta el poder de fuego de las armas automáticas, aunque incrementa el balanceo del arma al apuntar.

Un accesorio equipable que aumenta el poder de fuego de las armas automáticas, aunque incrementa el balanceo del arma al apuntar. Dos boletos para el Zoológico de Raccoon City con una nota de Barry.

Adicionalmente, al interior del casillero de JoJo se encuentra una consola Sega Saturn cubierta de polvo, acompañada por una pila de juegos como Resident Evil, Street Fighter Alpha 2 y Mega Man 3. Junto a esta pila de nostalgia se encuentra en afiche de Street Fighter Alpha adherido a la pared interna del casillero de JoJo.

Guia hecha con una copia digital de Resident Evil Requiem (RE 9) para Steam provista por Capcom Latinoamérica.