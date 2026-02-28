Videojuegos

Guía de Resident Evil Requiem (RE 9) para conocer dónde encontrar a Tofu en el juego

Tofu aún deambula por Raccoon City y en esta guía les contamos cómo ver este cameo en Resident Evil Requiem (RE 9.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Resident Evil Requiem (RE 9) está lleno de acertijos y muchos puzles algunos bastante fáciles —como los de la historia principal— y otros opcionales que cuentan con un poco más de dificultad. Uno de estos aún llamado «El acertijo Final» aún no ha sido descifrado. No obstante, no hay que olvidar que Resident Evil este 2026 cumple 30 años desde su debut en la primera PlayStation y en Requiem Capcom ha aprovechado esto para dejar todo tipo de guiños a los primeros juegos de la franquicia. Uno de estos es la presencia de Tofu. Este es un personaje creado por Capcom como una prueba de detección de colisiones durante el desarrollo de Resident Evil 2 de 1998.

¿Cómo y dónde encontrar a Tofu en Resident Evil Requiem (RE 9)?

¿Cómo y dónde encontrar a Tofu en Resident Evil Requiem (RE 9)?

Para poder encontrar el cameo de Tofu en Resident Evil Requiem (RE 9), el jugador debe haber terminado la batalla contra el Super Tyrant (T-501). Una vez terminado el enfrentamiento, en vez de seguir hacia el orfanato tendremos que devolvernos al Departamento de Policía de Raccoon City. Pero entonces dónde está Tofu en Resident Evil Requiem. Tofu no está en un solo lugar de la RPD. Así que tendremos que movernos en tres diferentes puntos donde el personaje aparecerá de manera aleatoria.

- Publicidad -
El sonido particular de Tofu al caminar nos indicará en donde aparecerá.

¿Quién es Tofu?

Tofu es un personaje secreto de Resident Evil 2 de 1998, creado originalmente por Capcom para probar la detección de colisiones. Al final el personaje protagonizo un modo secreto del juego llamado «The Tofu Survivor», el cual replica la misión de HUNK pero con un «alimento viviente» como protagonista.

¿Cómo y dónde encontrar a Tofu en Resident Evil Requiem (RE 9)?

A diferencia de los humanos, Tofu posee una resistencia superior, aunque solo está armado con un cuchillo y algunas plantas. Durante el juego, el personaje grita en dialecto kansai —al igual que en Resident Evil Requiem— al ser atacado y se despide en japonés al morir. Su historia concluye de forma irónica: tras completar su trayecto, Hunk lo encuentra en el helicóptero de rescate y decide comérselo.

Para desbloquearlo, el jugador debe completar los escenarios A y B con calificación «A» en tres ocasiones. Tofu también realiza una aparición especial en The Darkside Chronicles, donde reemplaza a los zombis en un minijuego secreto que recorre desde el patio del R.P.D. hasta el inicio del juego original en el siguiente video pueden ver todas las apariciones de Tofu en la franquicia Resident Evil.

☣️

Últimas noticias de Raccoon City

Resident Evil Requiem: guías, curiosidades y todo lo que necesitas saber para jugar
Resident Evil Requiem: guías, curiosidades y todo lo…
Resident Evil Requiem (RE 9): así se activa «El acertijo Final» el puzle que aún nadie ha podido solucionar
Resident Evil Requiem (RE 9): así se activa…
Guía de Resident Evil Requiem: cómo abrir el maletín de la oficina de S.T.A.R.S.
Guía de Resident Evil Requiem: cómo…
Guía de Resident Evil Requiem para resolver el puzzle de Barry y abrir el casillero de JoJo en la comisaria de Raccoon City
Guía de Resident Evil Requiem para…
Figuras Amiibo de Grace y Leon de Resident Evil Requiem ya tienen fecha de salida
Figuras Amiibo de Grace y Leon…

Guia hecha con una copia digital de Resident Evil Requiem (RE 9) para Steam provista por Capcom Latinoamérica.

Más de:
Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem: guías, curiosidades y todo lo que necesitas saber para jugar
Capcom Cup 12: Tokido entra por Punk, así quedan los 48 clasificados a Capcom Cup
Sony y Bluepoint sí querían hacer un remake de Bloodborne, pero FromSoftware se opuso
Resident Evil Requiem (RE 9): así se activa «El acertijo Final» el puzle que aún nadie ha podido solucionar
El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a un personaje de un juego indie de colección de criaturas
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Super Pocket Rare Edition es la próxima consola portátil de Evercade que incluye hasta Banjo-Kazooie
No hay comentarios

Lo último

Super Pocket Rare Edition es la próxima consola portátil de Evercade que incluye hasta Banjo-Kazooie
Tecnología
Primera imagen oficial de Ryan Hurst como Kratos en la serie de God of War para Prime Video
Cine y TV
La película Mortal Kombat II ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica, nuevo tráiler en español
Cine y TV
Todos los juegos y anuncios del Pokémon Presents (febrero 2026)
Videojuegos