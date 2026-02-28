Guía de Resident Evil Requiem (RE 9) para conocer dónde encontrar a Tofu en el juego

Resident Evil Requiem (RE 9) está lleno de acertijos y muchos puzles algunos bastante fáciles —como los de la historia principal— y otros opcionales que cuentan con un poco más de dificultad. Uno de estos aún llamado «El acertijo Final» aún no ha sido descifrado. No obstante, no hay que olvidar que Resident Evil este 2026 cumple 30 años desde su debut en la primera PlayStation y en Requiem Capcom ha aprovechado esto para dejar todo tipo de guiños a los primeros juegos de la franquicia. Uno de estos es la presencia de Tofu. Este es un personaje creado por Capcom como una prueba de detección de colisiones durante el desarrollo de Resident Evil 2 de 1998.

¿Cómo y dónde encontrar a Tofu en Resident Evil Requiem (RE 9)?

Para poder encontrar el cameo de Tofu en Resident Evil Requiem (RE 9), el jugador debe haber terminado la batalla contra el Super Tyrant (T-501). Una vez terminado el enfrentamiento, en vez de seguir hacia el orfanato tendremos que devolvernos al Departamento de Policía de Raccoon City. Pero entonces dónde está Tofu en Resident Evil Requiem. Tofu no está en un solo lugar de la RPD. Así que tendremos que movernos en tres diferentes puntos donde el personaje aparecerá de manera aleatoria.

El sonido particular de Tofu al caminar nos indicará en donde aparecerá.

¿Quién es Tofu?

Tofu es un personaje secreto de Resident Evil 2 de 1998, creado originalmente por Capcom para probar la detección de colisiones. Al final el personaje protagonizo un modo secreto del juego llamado «The Tofu Survivor», el cual replica la misión de HUNK pero con un «alimento viviente» como protagonista.

A diferencia de los humanos, Tofu posee una resistencia superior, aunque solo está armado con un cuchillo y algunas plantas. Durante el juego, el personaje grita en dialecto kansai —al igual que en Resident Evil Requiem— al ser atacado y se despide en japonés al morir. Su historia concluye de forma irónica: tras completar su trayecto, Hunk lo encuentra en el helicóptero de rescate y decide comérselo. Para desbloquearlo, el jugador debe completar los escenarios A y B con calificación «A» en tres ocasiones. Tofu también realiza una aparición especial en The Darkside Chronicles, donde reemplaza a los zombis en un minijuego secreto que recorre desde el patio del R.P.D. hasta el inicio del juego original en el siguiente video pueden ver todas las apariciones de Tofu en la franquicia Resident Evil.

