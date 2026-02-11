Guía de Romeo Is a Dead Man con las 99 respuestas correctas para casarse con WorstPink

Romeo Is a Dead Man ya está disponible y si son aquellos que gustan del trabajo de SUDA 51, estarán pensando en desbloquear cada uno de los 44 logros o trofeos que tiene el juego. Afortunadamente, la gran mayoría de estos se pueden desbloquear sin ningún problema. Sin embargo, hay algunos logros (trofeos) de Romeo Is a Dead Man que sí requerirán un poco de esfuerzo por parte del jugador. Uno de estos logros se desbloquea jugando la actividad secundaria tipo simulador con la enfermera de la nave Last Night llamada Laberinto Crono-impacto.

Con este minijuego de Romeo Is a Dead Man se puede desbloquear el trofeo (logro) llamado “Romeo is a Wed Man”. Sin embargo, para llegar a desbloquearlo, hay que acertar todas las respuestas correctas a las preguntas que la enfermera WorstPink tiene para nosotros en Romeo Is a Dead Man. Afortunadamente, en nuestra guía encontrarán las 99 respuestas correctas a las preguntas de WorstPink para desbloquear el trofeo “Romeo is a Wed Man” del juego Romeo Is a Dead Man.

Orden de todas las respuestas correctas del Laberinto Crono-impacto en Romeo Is a Dead Man

Estoy emocionado. No me la he tomado. No me acuerdo. Mi corazón. Dejarle solo. Estoy intentando olvidar ahora mismo. El momento antes de irme a dormir. Un descanso. A veces. Sí. El gas final de un battle royale. Cuando siento que estoy a punto de llorar. DonDonPachi Resurrection. Esperar a que alguien me escriba. Comedia. Estoy a un paso. Veo el rostro de otra persona. Los pies. Un póster de mi peli favorita. Seguir bebiéndomela. Izquierdo. Huir. Azul turquesa. Siento que hoy por fin podré cambiar. No me importa el color del cielo. En la cama. Dejo una encendida. Ni me fijo hasta que está en las últimas. Siempre lo tengo en la mano. En un sueño. En el bosque espaciotemporal. Por un túnel de árboles. Gladiolo. El camino del centro cubierto de hojas. Una luz naranja flotando en el cielo. Yo estaba pensando lo mismo. Nada. “Cuando el viento amaine, las tribulaciones cesarán y dos serán elegidos”. Al estanque. Sí, era plateado y brillante. Desde el centro del estanque. Sostendré la caña en vertical para tensarla. Recogeré el sedal lenta y cuidadosamente. Liberarlo en el estanque. La espera. El puente colgante de la montaña. Es un atajo al amor. Es como si parpadeara, encendiéndose y apagándose. Sí, estamos dando vueltas. Hacia la izquierda del bosque. Creo que alguien nos está guiando. El bosque nos está escuchando. Te rozaré brevemente la punta de los dedos. Nos meteremos en una vieja cabaña. “La carta de amor carmesí”. Sí, podríamos echar un vistazo. Hay un poema escrito en letras rojas. Speed You ♡ SOSS. Sí, algo naranja se acerca. ¡Siento haber entrado sin permiso! Alguien que ha poseído a WorstPink. No recuerdo. Nadie lo ha dicho aún. Creo que fuiste tú. La pregunta número 43. Iba a volver. Quiero seguir hablando. Que te mientan. Todo ha sido una mentira. ¿Te has enamorado alguna vez? Solo eché un vistazo. Lo había olvidado. Cuando tú lo estés. Devuélveme a WorstPink. Las cartas de amor sobre la mesa. Me ha conmovido. Vale. “The Madness” Robar el reproductor. Robar las cartas de amor. 29 En el Bosque espaciotemporal, Una fugitiva buscada. Un amigo. Sí. 12 Musicote del bueno. 50 No lo sé. No se han posicionado oficialmente. Está a punto de caer. No. No, está vivo. Te ha poseído un espíritu maligno. Es pintura. Podría ser un sueño. No soy capaz de tranquilizarme. Un anillo dorado. Sí… me gustaría quedarme contigo para siempre.

Guía de Romeo Is a Dead Man hecha con una copia digital para Steam provista por Grasshopper Manufacture.