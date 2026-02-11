Videojuegos

Guía de Romeo Is a Dead Man con las 99 respuestas correctas para casarse con WorstPink

Romeo no se complica la vida mucho en el espacio-tiempo.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 5 min

Romeo Is a Dead Man ya está disponible y si son aquellos que gustan del trabajo de SUDA 51, estarán pensando en desbloquear cada uno de los 44 logros o trofeos que tiene el juego. Afortunadamente, la gran mayoría de estos se pueden desbloquear sin ningún problema. Sin embargo, hay algunos logros (trofeos) de Romeo Is a Dead Man que sí requerirán un poco de esfuerzo por parte del jugador. Uno de estos logros se desbloquea jugando la actividad secundaria tipo simulador con la enfermera de la nave Last Night llamada Laberinto Crono-impacto.

Guía de Romeo Is a Dead Man con las 99 respuestas correctas para casarse con WorstPink

Con este minijuego de Romeo Is a Dead Man se puede desbloquear el trofeo (logro) llamado “Romeo is a Wed Man”. Sin embargo, para llegar a desbloquearlo, hay que acertar todas las respuestas correctas a las preguntas que la enfermera WorstPink tiene para nosotros en Romeo Is a Dead Man. Afortunadamente, en nuestra guía encontrarán las 99 respuestas correctas a las preguntas de WorstPink para desbloquear el trofeo “Romeo is a Wed Man” del juego Romeo Is a Dead Man.

Orden de todas las respuestas correctas del Laberinto Crono-impacto en Romeo Is a Dead Man

Guía de Romeo Is a Dead Man con las 99 respuestas correctas para casarse con WorstPink
  1. Estoy emocionado.
  2. No me la he tomado.
  3. No me acuerdo.
  4. Mi corazón.
  5. Dejarle solo.
  6. Estoy intentando olvidar ahora mismo.
  7. El momento antes de irme a dormir.
  8. Un descanso.
  9. A veces.
  10. Sí.
  11. El gas final de un battle royale.
  12. Cuando siento que estoy a punto de llorar.
  13. DonDonPachi Resurrection.
  14. Esperar a que alguien me escriba.
  15. Comedia.
  16. Estoy a un paso.
  17. Veo el rostro de otra persona.
  18. Los pies.
  19. Un póster de mi peli favorita.
  20. Seguir bebiéndomela.
  21. Izquierdo.
  22. Huir.
  23. Azul turquesa.
  24. Siento que hoy por fin podré cambiar.
  25. No me importa el color del cielo.
  26. En la cama.
  27. Dejo una encendida.
  28. Ni me fijo hasta que está en las últimas.
  29. Siempre lo tengo en la mano.
  30. En un sueño.
  31. En el bosque espaciotemporal.
  32. Por un túnel de árboles.
  33. Gladiolo.
  34. El camino del centro cubierto de hojas.
  35. Una luz naranja flotando en el cielo.
  36. Yo estaba pensando lo mismo.
  37. Nada.
  38. “Cuando el viento amaine, las tribulaciones cesarán y dos serán elegidos”.
  39. Al estanque.
  40. Sí, era plateado y brillante.
  41. Desde el centro del estanque.
  42. Sostendré la caña en vertical para tensarla.
  43. Recogeré el sedal lenta y cuidadosamente.
  44. Liberarlo en el estanque.
  45. La espera.
  46. El puente colgante de la montaña.
  47. Es un atajo al amor.
  48. Es como si parpadeara, encendiéndose y apagándose.
  49. Sí, estamos dando vueltas.
  50. Hacia la izquierda del bosque.
  51. Creo que alguien nos está guiando.
  52. El bosque nos está escuchando.
  53. Te rozaré brevemente la punta de los dedos.
  54. Nos meteremos en una vieja cabaña.
  55. “La carta de amor carmesí”.
  56. Sí, podríamos echar un vistazo.
  57. Hay un poema escrito en letras rojas.
  58. Speed You ♡ SOSS.
  59. Sí, algo naranja se acerca.
  60. ¡Siento haber entrado sin permiso!
  61. Alguien que ha poseído a WorstPink.
  62. No recuerdo.
  63. Nadie lo ha dicho aún.
  64. Creo que fuiste tú.
  65. La pregunta número 43.
  66. Iba a volver.
  67. Quiero seguir hablando.
  68. Que te mientan.
  69. Todo ha sido una mentira.
  70. ¿Te has enamorado alguna vez?
  71. Solo eché un vistazo.
  72. Lo había olvidado.
  73. Cuando tú lo estés.
  74. Devuélveme a WorstPink.
  75. Las cartas de amor sobre la mesa.
  76. Me ha conmovido.
  77. Vale.
  78. “The Madness”
  79. Robar el reproductor.
  80. Robar las cartas de amor.
  81. 29
  82. En el Bosque espaciotemporal,
  83. Una fugitiva buscada.
  84. Un amigo.
  85. Sí.
  86. 12
  87. Musicote del bueno.
  88. 50
  89. No lo sé.
  90. No se han posicionado oficialmente.
  91. Está a punto de caer.
  92. No.
  93. No, está vivo.
  94. Te ha poseído un espíritu maligno.
  95. Es pintura.
  96. Podría ser un sueño.
  97. No soy capaz de tranquilizarme.
  98. Un anillo dorado.
  99. Sí… me gustaría quedarme contigo para siempre.
🗿

Noticias del SUDAverso

Kill the pass
Romeo Is a Dead Man – Reseña (PC)
 Romeo Is a Dead Man – Reseña (PC)
Romeo is a Dead Man: Grasshopper revela cómo es la historia a un mes de su lanzamiento
 Romeo is a Dead Man: Grasshopper revela cómo…
Romeo is a Dead Man: fecha de lanzamiento del nuevo juego de SUDA 51
 Romeo is a Dead Man: fecha de lanzamiento…
El Let it Die de Grasshopper tendrá una versión offline a cargo de GungHo
 El Let it Die de Grasshopper tendrá una…
Hotel Barcelona – Reseña (PC)
 Hotel Barcelona – Reseña (PC)
La sexualidad de Lollipop Chainsaw, sus temas e inspiraciones explicadas
 La sexualidad de Lollipop Chainsaw, sus temas e…

Guía de Romeo Is a Dead Man hecha con una copia digital para Steam provista por Grasshopper Manufacture.

- Publicidad -

Más de:
Romeo Is a Dead Man Romeo Is a Dead Man
Highguard habría perdido a gran parte de su equipo semanas después de su lanzamiento
Jurassic Park Classic Games Collection será desenlistado y se extinguirá de tiendas digitales
Diablo celebra su 30.º aniversario con la llegada del Conjurador y grandes novedades para la saga
Guía Crisol: Theater of Idols – Todos los objetos del Capítulo 1 – Distrito de la Sirena: Páginas, Reliquias, Cuervos, Broches y Vinilos
Starship Troopers: Ultimate Bug War! presenta su último tráiler y fecha de salida
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Guía Crisol: Theater of Idols – Todos los objetos del Capítulo 1 – Distrito de la Sirena: Páginas, Reliquias, Cuervos, Broches y Vinilos
Siguiente artículo Diablo celebra su 30.º aniversario con la llegada del Conjurador y grandes novedades para la saga
No hay comentarios

Lo último

Solución al acertijo del coctel ‘Tres sirenas’ en El Cuerno Albino de Crisol: Theater of Idols
Videojuegos
Pokémon Fire Red / Leaf Green como ventas individuales en la eShop de Switch suenan fuertemente entre recientes reportes
Videojuegos
Solución al acertijo del dominó para abrir la bóveda en Crisol: Theater of Idols
Videojuegos
Poppy Playtime: así es la jugabilidad del capítulo final (5) y todos los cambios de la nueva actualización
Videojuegos