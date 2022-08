Guía Digimon Survive: cómo conseguir todos los Digimon y sus evoluciones

Digimon Evolución Respuestas a sus preguntas

Andromon Evolución de Dokugumon y Guardromon [darle algo de comida], [hablarle lentamente], [prepararse para pelear]

Angewomon Evolución de Angemon y Gatomon Para regresar a mi mundo, un cielo azul, el agua es relajante, creo que encaja, buen comienzo para el día, desearía sentir lo mismo

Antylamon Evolución de Turuiemon y Angemon yo soy el más fuerte, confiar en tu compañero, tratando de regresar a casa, un humano amigable, no podría decir

Arukenimon Evolución de Wendigomon, Fangmon y Sangloupmon libre Que grosero, no te voy a decir, eso no es cierto, interesante propuesta,

Blossomon Evolución de Togemon y Vegiemon

BlueMeramon Evolución de Meramon y Birdramon No soy como tu, lo pensaré, es malo para tu estómago, prefiero los vegetales

Cerberusmon Evolución de Dobermon y Garurumon libre aún así debemos pelear, son muy lindos, prefiero la diversión, salta antes de mirar

Deramon Evolución de Kiwimon y Togemon Rendirse es una opción, nunca me ha pasado, su luz es útil, talento

Etemon Evolución de Numemon y Dokugumon ¡Número uno!, ¿Puedes cantar? wow, sí por favor, mantengámoslo en secreto

Garudamon Evolución de Birdramon, Meramon y Diatrymon libre Pareces serio, actuando con amabilidad, pelear es barbárico, salvar el niño

Gigadramon Evolución de Deltamon Lo pensaré, gracias por el consejo, esta será tu tumba, no realmente

Jewelbeemon Evolución de Flymon y Kabuterimon Tu deberías rendirte, es una forma de sobrevivir, me hace sentir vivo, talento

Lillymon Evolución de Kiwimon, Vegiemon libre y Togemon Sí hagámoslo, para hacer la gente feliz, ¿quieres uno?, [canta con ella], [deja ir al insecto], eres encantadora

MagnaAngemon Evolución de Angemon, Gatomon y Turuiemon libre Gracias por ser amable, confiar en tu compañero, debe haberlo

MarineDevimon Evolución de Wendigomon y Fangmon Mentiroso no eres débil, tu me atacaste, no tengo nada que ocultar, no me importaría, tus preferencias

Megadramon Evolución de Tyrannomon, Cyclonemon y Deltamon No soy como tu, dame comida tu a mi, es malo para tu estómago, no si te derroto, no puedo decir lo mismo, yo como de todo

MegaKabuterimon Evolución de Kabuterimon, Kuwagamon y Flymon [quédate en silencio], [mira a otro lado], [imita su postura], [quédate en silencio]

MegaSeadramon Evolución de Seadramon e Ikkakumon Incluso más que tu, tu dame a mi comida, no podemos vivir solos, es malo para tu estómago, no puedo decir lo mismo, prefiero los vegetales

Mermaimon Evolución de Ikkakumon y Shellmon Volar por el cielo, ¿quieres uno?, no me preguntes, [bailar como loco], [dejar ir el insecto], no te asustes

MetalGreymon Evolución de Greymon y Tyrannomon Agradece a esa persona, no existe tal cosa, que alma tan gentil, protegería a mi amigo

Monzaemon Evolución de Numemon, Dokugumon y Guardromon Aprecio el consejo, no es suficiente, más que nada, no quiero pelear, intenta algo más

Myotismon Evolución de Fangmon y Sangloupmon La fuerza es irrelevante, no te voy a decir, ¿tienes amigos?, no te creo

Okuwamon Evolución de Kuwagamon y Kabuterimon Me temo que no, [atráelo con comida], [darle agua], estás en mi camino

IceLeomon Evolución de Leomon y Kyubimon libre Pareces serio, tu tienes la respuesta, pelear es barbárico, hay otras formas, salvar el niño

SkullGreymon Evolución de Greymon libre, Tyrannomon libre y Cyclonemon [Muestra confusión], [quédate en silencio], [trata de calmarlo]

Taomon Evolución de Kyubimon y Leomon No para mi, proteger a mi amigo, quiero montar uno, suena peligroso

Triceramon Evolución de Tuskmon Estás en mi camino, mira antes de saltar, para conocerte, un humano cobarde, no podría decirlo

WarGrowlmon Evolución de Growlmon

WereGarurumon Evolución de Garurumon, Dobermon libre y Seasarmon Parecer serio, actuando con amabilidad, ¿acaso importa?, hay otras formas, depende

Crowmon Evolución de Birdramon y Diatrymon No para mi, prefiero la diversión, protegería a mi amigo, eficiencia es clave