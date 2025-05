Guía Elden Ring Nightreign: 10 consejos para triunfar ante los señores de la noche

Elden Ring Nightreign ya está disponible y para todos aquellos que se han adentrado nuevamente en el mundo creado por FromSoftware, y esta vez dirigido por Junya Ishizaki, les tenemos una guía con 10 consejos que deben tener en cuenta para sobrevivir los tres días y conquistar a los señores de la noche en Elden Ring Nightreign.

10. Conoce cómo usar la zona de entrenamiento de la mesa redonda en Elden Ring Nightreign

Al inicio, tendrás seis Nightfarers (clases) diferentes para elegir. Así que nuestro primer consejo para poder ganar o triunfar ante la noche en Elden Ring Nightreign es conocer en el Campo de Entrenamiento —el cual se encuentra en la zona de la mesa redonda— las particularidades de nuestros personajes y cómo funcionan las armas. Ya que aquí puedes cambiar libremente entre Nightfarers, ajustar la configuración, invocar armas y, lo más importante, probar las Habilidades de Personaje y las Artes Supremas de cada uno. Familiarizarte con estas habilidades te dará una ventaja desde el principio, porque son únicas para cada Nightfarer y sirven para ataque, apoyo o defensa.

9. Juega con amigos y mantén una comunicación constante

Jugar con compañeros aleatorios en Nightreign puede ser un desafío y a veces algo frustrante, debido a la falta de comunicación. Así que para tener la mejor experiencia, es crucial jugar con un equipo constante de dos personas más, ya que todos necesitan contribuir. Si no puedes jugar siempre con amigos, no dudes en añadir a tu lista de amigos a aquellos con los que tengas una buena experiencia en el matchmaking aleatorio. La sinergia y el conocimiento de los estilos de juego de los demás son vitales para la victoria y claro, si pueden tener comunicación por voz, la experiencia no solo mejora, sino que toda la aventura fluye de una manera más natural. Esto debido a que crear estrategias será más sencillo.

8. Balancea la composición de tu equipo

Las dos clases extra que se pueden desbloquear son de ataque a media distancia o cuerpo a cuerpo. Pero deberas superar varias expediciones para conocerlos.

Antes de cada incursión, presta atención a los personajes que eligen tus compañeros. Guardián y Pirata son tanques, Ojo de hierro y Ermitaña son de ataque a distancia, El Salvaje es equilibrado y Verdugo es ágil. Generalmente, querrás tener una composición de equipo variada para enfrentar cualquier desafío, ya que los jefes se generan aleatoriamente. Es especialmente importante tener un jugador a distancia, como Ojo de hierro o la Ermitaña, porque pueden revivir a los aliados caídos desde una distancia considerable y segura sin tener que preocuparse por los ataques de los enemigos.

7. Define un líder con una ruta sólida

En Elden Ring Nightreign, necesitas tomar decisiones rápidas. Así que es crucial que el equipo elija un líder de ruta que guíe el camino, decida qué objetivos abordar y planifique una ruta segura. Es recomendable mantenerse juntos en todo momento, ya que la división del equipo aumenta la dificultad. Atacar a los enemigos y jefes de campo en grupo facilita mucho la obtención de runas y evita muertes prematuras.

6. Subir de nivel, acumular frasco y obtener piedras de forja es la máxima prioridad

Cada expedición la iniciamos con nuestros personajes en Nivel 1. El objetivo principal es subir de nivel lo máximo posible antes de enfrentarte al señor de la noche en el tercer día. La mejor manera de lograr salir victorioso en Elden Ring Nightreign es buscar y eliminar la mayor cantidad de jefes de campo que el equipo pueda derribar cómodamente antes de que el círculo de la barrera se cierre. Nuestra recomendación es que intenten siempre llegar mínimo al Nivel 12 antes del tercer día, ya que de lo contrario la batalla contra el señor de la noche puede ser un infierno absoluto.

Las iglesias son una prioridad en nuestro camino a la victoria en Elden Ring Nightreign. Al interactuar con el altar de cada iglesia, obtendrás una carga adicional para tu frasco de curación. Prioriza visitarlas al inicio de la expedición, incluso si están fuera de la primera zona segura del mapa, ya que son un gran beneficio para tus posibilidades de victoria.

Para mejorar las armas, necesitamos Piedras de Forja Sombrías. Estas se encuentran en las minas. Dirígete al fondo de una mina, derrota al troll gigante y cada miembro del equipo podrá elegir una Piedra de Forja Sombría (o alguna otra recompensa). Estas piedras son cruciales para mejorar tus armas con cualquier mercader o antes de un encuentro con un señor de la noche.

5. Escoge sabiamente tus peleas y se consiente de cuando huir de una de ellas

No tienes que luchar contra todo lo que encuentres en Elden Ring Nightreign. Si tu equipo se topa con un jefe de campo difícil y sientes que no tienen el poder o el tiempo para derrotarlo, es mejor simplemente irse. Morir y perder un nivel es un castigo significativo y necesitas cada nivel para la lucha final. Sin embargo, a veces vale la pena arriesgarse.

4. El castillo en el centro del mapa es una mina de runas y poderes interesantes

El castillo más grande de Limveld, situado más o menos en las inmediaciones del centro del mapa, está presente en cada expedición. Así que siempre vale la pena revisarlo. Si encuentras Caballeros del Crisol adentro, es la una señal de que encontraremos una gran cantidad de runas si logramos derrotarlos a todos. Con tres jugadores, estos caballeros son más fáciles que en el Elden Ring original y te darán una cantidad enorme de runas, cruciales para subir de nivel. Si encuentras Trolls lanzando jarrones explosivos, huye inmediatamente, ya que pueden matarte instantáneamente y perder un nivel. Así que nuestra recomendación es empezar por derrotar a estos Trolls.

3. Elige un bien las reliquias y comparte los objetos que puedan beneficiar a tus compañeros

Las runas que obtenemos por derrotar enemigos en Elden Ring Nightreign son compartidas entre los tres jugadores, así que no hay que preocuparse por quién da el golpe final. Sin embargo, los objetos encontrados en cofres, cajas, etc., no son compartidos. No tomes todos los objetos antes de que tus compañeros tengan la oportunidad de verlos. Toma lo que necesites, pero deja algo para los demás, ya que todo el equipo necesita estar bien equipado para ganar. No obstante, en caso de encontrar un objeto que le pueda servir a un compañero, tenlo en cuenta para dárselo una vez se reúnan.

Y las reliquias para qué sirven y cómo se obtienen

Las reliquias son cruciales para el progreso y la personalización en Elden Ring Nightreign. Estas se obtienen al comprarlas en el Bazar del jarrito, que se encuentra en la mesa redonda con la moneda que ganamos en las expediciones, o como recompensa al derrotar a un señor de la noche. Para equiparlas, dirígete al área de velas azules en el centro de la sala de la mesa redonda e interactúa con el altar para iniciar un “Rito de reliquias”.

Cada clase tiene tres ranuras de Reliquia de colores específicos (rojo, azul, verde, naranja), y las Reliquias deben coincidir con el color de la ranura. Puedes usar la misma Reliquia en múltiples clases si el color lo permite. Inicialmente, las ranuras son fijas, pero puedes cambiar los colores comprando copas especiales para cada una de las clases en Bazar del jarrito una vez que hayas derrotado al primer jefe de expedición. Estas copas, las cuales cuestan un total de 1.200 Murk, ofrecen una configuración de ranuras de color alternativa.

¿Pero cómo funcionan las reliquias?

Por ejemplo, hay reliquias que ayudan a aumentar la resistencia general, permitiéndote recibir más golpes antes de caer. Otras podrían potenciar el daño físico que infligimos con nuestros ataques, o incluso cambiar el tipo de daño de nuestra arma inicial, lo que es especialmente útil para clases cuerpo a cuerpo que buscan explotar debilidades elementales de los enemigos. La clave es elegir reliquias que complementen la forma en que quieres jugar con cada Nightfarer y aprovechar las debilidades de los enemigos de cada una de las expediciones.

2. Espera el momento adecuado para revivir a tus aliados

Mantener al equipo vivo es fundamental para salir victorioso de en las expediciones de Elden Ring Nightreign. Cuando un aliado cae, tenemos un tiempo limitado para revivirlo (indefinido en batallas de jefe de fin de día) para revivir a nuestro aliado debemos atacarlo hasta que su medidor se vacíe. Sin embargo, se debe ser extremadamente cuidadoso. Ya que, los jefes se centrarán en los jugadores no caídos, y es fácil caer si no prestamos atención nuestro entorno al intentar revivir a un aliado en el momento equivocado.

Nuestra recomendación es buscar ventanas de oportunidad y coordinar con el otro compañero para atraer la atención del enemigo mientras el otro revive al amigo. A veces, si el jefe está casi muerto, es mejor concentrarse en derribar al jefe en lugar de revivir al compañero. Los Nightfarers como Ojo de hierro y Ermitaña son excelentes para revivir a distancia.

1. Explota las debilidades de los señores de la noche

Los señores de la noche son jefes finales extremadamente difíciles. La información sobre sus debilidades de daño se muestra en el menú de lanzamiento de la expedición. ¡No ignores esta información! Es absolutamente crucial encontrar y equipar tantos objetos y armas como sea posible que coincidan con la debilidad del jefe, incluyendo los tipos de grasa relevantes que se pueden aplicar a un arma durante la pelea. Necesitarás cada ventaja posible para ganar. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, les compartimos una tabla con todas las debilidades de los jefes finales de cada expedición de Elden Ring Nightreign.

Nombre de la expedición Debilidad del Señor de la noche Tricéfalo Santo Mandíbula boquiabierta Veneno Peste sintiente Fuego Augur Rayo Bestia equilibrada Locura o fuego Oscuridad errante Rayo Fisura de la niebla Fuego Aspecto de la noche Santo

Guía hecha con una copia digital de Elden Ring Nightreign para Steam provista por Bandai Namco Latinoamérica.