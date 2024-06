Guía Elden Ring: ubicación de los fragmentos del mapa del DLC

Ya sabemos cómo entrar al nuevo DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree. Ahora, les daremos la ubicación de todos los fragmentos del mapa del DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring para que desde el comienzo puedan explorar el Reino de las sombras con total libertad.

Cabe resaltar, que el segundo y quinto fragmento del mapa del DLC de Elden Ring pueden desbloquearse una vez derrotemos a un jefe que nos abrirá el paso a una nueva zona. Sin embargo, existe una ruta —bastante larga— que les daremos para llegar a la zona donde está el segundo fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree sin derrotar a Renalla.

1. Ubicación del primer fragmento del mapa del DLC de Elden Ring desde el sitio de gracia «Llanura de las tumbas»

Ruta guía del primer fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Desde el sitio de gracia de la Llanura de las tumbas, que queda cerca al lugar de entrada al DLC de Elden Ring, solo debemos dirigirnos al noreste hasta que encontremos el primer fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

2. Ubicación del segundo fragmento del mapa del DLC de Elden Ring desde el sitio de gracia «Frente al castillo»

Hay dos rutas para obtener el segundo fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree. La primera de ellas la podremos hacer sin vencer un jefe. Sin embargo, la segunda ruta requerirá que derrotemos a Renalla, Caballera de las Lunas Gemelas.

Ruta 1 sin enfrentar a Rellana

Ruta guía del segundo fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree (sin enfrentar a Renalla).

Esta ruta llevará por un camino de con enemigos fuertes y flores que podrán envenenarnos. Sin embargo para llegar al punto dónde se encuentra el segundo fragmento del mapa del DLC de Elden Ring, tendremos que desbloquear un pilar de viento para viajar a lomo de Torrente.

Ruta 2 enfrentando a Rellana

Ruta guía del segundo fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree (enfrentando a Renalla).

Esta es la ruta principal hacia el enfrentamiento con Renalla, Caballera de las Lunas Gemelas. Así que tendremos que atravesar el Castillo Ensis y al salir por la puerta que está en el lugar del enfrentamiento con el jefe solo tendremos que seguir el camino y encontraremos el segundo fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

3. Ubicación del tercer fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree desde el sitio de gracia «Ruinas de Moorth»

Ruta guía del tercer fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Para llegar al lugar donde está el tercer fragmento del mapa del DLC de Elden Ring debemos:

Encontrar el sitio de gracia de las Ruinas de Moorth. Este está al este de la salida del Castillo de Ensis. Desde aquí, hay que dirigirse rumbo al noreste hacia un túnel cerca de un gran estanque. Debemos entrar y salir por el otro extremo.

Debemos seguir nuestro camino por la pared de la izquierda hasta llegar al sitio de gracias de las Ruinas Antiguas.

Luego solo debemos seguir el camino hacia el oeste hasta que encontremos el tercer fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

4. Ubicación del quarto fragmento del mapa del DLC de Elden Ring desde el sitio de gracia «Frente al castillo»

Ruta guía del cuarto fragmento del mapa del DLC de Elden Ring: llamado Shadow of the Erdtree.

Para llegar al lugar donde está el cuarto fragmento del mapa del DLC de Elden Ring debemos:

Ir al sitio de gracia del Frente del Castillo y bajar por el camino inclinado hacia el sur hasta que encontremos flores venenosas.

Luego tendremos que seguir por la pared de la izquierda y bajar hasta que encontremos la entrada a la cueva del río Ellac. Salimos por el otro extremo de la cueva y encontraremos el rio Ellac.

Seguiremos el río hacia el sur y continuaremos bajando por la cascada hasta llegar a la Costa Cerúlea.

El fragmento del mapa esta junto a un dragón, que es un enemigo opcional.

5. Ubicación del quinto fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree desde el sitio de gracia «Plaza de la entrada principal»

Ruta guía del quinto fragmento del mapa del DLC de Elden Ring: llamado Shadow of the Erdtree.

El quinto fragmento del mapa del DLC de Elden Ring es el más complicado. Ya que, tendremos que recorrer un camino largo y una mazmorra con más de tres pisos.

Desde el sitio de gracia de la Plaza de la entrada principal —dentro de la Fortaleza Sombría— tendremos que salir por la puerta oeste. Luego subir por las escaleras de madera hasta la cima, donde hay un gran comedor.

Al otro extremo del comedor seguiremos hacia el sureste hasta el otro extremo del castillo. En este sitio encontraremos una escalera. Bajamos y entramos en la habitación que hay detrás de la cascada.

En la habitación encontraremos un cuadro, lo agarramos y golpeamos la pared falsa de la derecha para revelar un camino oculto que conduce a un ataúd. Entramos en el ataúd para llegar a Noctalus.

Desde allí, sigue por la pared de la izquierda hasta llegar al siguiente sitio de gracia.

Sigue bajando por la ladera del acantilado y encuentra las Catacumbas de la Luz Oscura. Estas deberían estar al sureste de la última cascada.

Entramos en las Catacumbas de la Luz Oscura y al final tendremos que derrotar al jefe que nos da el acceso al Bosque Abisal.

Continúa hacia el sur hasta llegar a la Iglesia Abandonada, lugar donde está el último fragmento del mapa de Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

