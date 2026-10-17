Cómo sacar todos los finales de Castlevania: Belmont’s Curse (guía sin spoilers)

Como es tradición en la saga, Castlevania: Belmont’s Curse tiene varios finales —tres es este caso: uno malo, uno normal y uno bueno— y en esta guía les vamos a decir qué deben hacer para conseguirlos todos sin hacer ‘spoilers’ de la historia.

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También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.

Final malo – ‘Belmont’s Fall’

Para alcanzar este final lo único que tenemos que hacer es llegar a la habitación Torre del Reloj – Puente de la torre del Reloj donde está la ‘Horologium Maldita’ sin haber derrotado antes a Muerte en Notre Dame o sin equipar si Arcano. Para llegar a este punto solo es necesario derrotar a los jefes del castillo de Drácula Carmilla en la Biblioteca y Talos en la Torre del Reloj.

En el siguiente mapa de la Torre del reloj les mostramos exactamente dónde está esta habitación.

Los aliados de Rose tratan de advertirle que no siga adelante si no se siente lista. Si los ignoramos y avanzamos llegaremos a un lugar oscuro llamado ??? en el que no avanzamos por más que nos movamos a la izquierda. Nos movemos a la derecha y llegaremos a la habitación final. De inmediato veremos la secuencia final sin necesidad de enfrentar ningún jefe.

Como recompensa por sacar este final de Castlevania: Belmont’s Curse obtendremos el Atuendo Maldito para Rose.

Final normal – ‘The Hunt goes on’

Para alcanzar el final «normal» tenemos que llegar a la habitación Torre del Reloj – Puente de la torre del Reloj donde está la ‘Horologium Maldita’ habiendo derrotado antes a Muerte en Notre Dame.

Equipamos el Arcano de Muerte (e interactuamos con el reloj de fondo para deshacer el hechizo de Muerte.

Tras hacer esto continuamos el camino hasta llegar a Drácula y lo derrotamos. Así veremos este final.

Final normal – ‘Curse’s End’

Para alcanzar el mejor de los tres finales de Castlevania: Belmont’s Curse tenemos que ir a Notre Dame – Galería de las Cuatro Virtudes en la parte izquierda del mapa y superar los cuatro retos que nos esperan allí.

Para activar cada uno de los vitrales necesitamos equipar un arcano diferentes (Juana, La Sabia, El Juez, y El Susurro). Una vez adentro, tenemos que superar el reto que nos pongan. Una vez superados los cuatro retos, tenemos que enfrentar a un jefe secreto en el centro de la habitación. Si lo logramos, el Arcano La Maldita cambiará.

Con el nuevo arcano podemos ir de nuevo a enfrentar a Drácula. Debemos llegar a la habitación Torre del Reloj – Puente de la torre del Reloj donde está la ‘Horologium Maldita’ habiendo derrotado antes a Muerte en Notre Dame y deshacer el hecho de la ‘Horologium Maldita’ como si fueramos a sacar el final normal, pero con el nuevo Arcano veremos el mejor final al derrotar al Conde.

Esperamos que esta pequeña guía sin spoilers sobre cómo sacar todos los finales de Castlevania: Belmont’s Curse les haya resultado útil.

Castlevania: Belmont’s Curse está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.