Guía Flintlock: The Siege of Dawn – Todos los estandartes de bandidos

Uno de los coleccionables más difíciles de buscar en Flintlock: The Siege of Dawn son los estandartes o banderas y en esta guía les decimos dónde están todos los 30: 15 en Tres Cimas y 15 en Descanso del Errante.

Qué hacer con los Estandartes de Flintlock: The Siege of Dawn

Las banderas tienen color rojo con blanco y en general resaltan bastante bien contra los fondos del juego, pero podemos pasarlas por alto si no estamos atentos. Una vez veamos una, podemos retirarla disparándole. Si estamos suficientemente cerca, podemos fijarla con el apuntado automático y dispararles con el arma principal. Pero lo más probable es que tengamos que dispararles desde lejos usando un arma de fuego secundaria.

Veamos área por área una guía indicando dónde debemos retirar cada uno de los estandartes. Los mapas e imágenes que usaremos son autoexplicativos, así que no habrá necesidad de usar mucho texto.

Todos los estandartes en Tres cimas

Cada estandarte retirado en esta área nos dará 75 puntos de Reputación. Retirar todos los 15 Estandartes de este mapa nos recompensará con 1500 puntos de Reputación extra.

Pez del Fango

Las cuatro primeras banderas están en Pez del Fango y deben ser retiradas para continuar con la misión principal. No necesitan una guía para estos estandartes porque son automáticamente indicados en el mapa de Flintlock: The Siege of Dawn.

Milla Rosada

Barricada de la Milla

Puenteblanco

Pico Iluminado

Tierras Nebulosas

Puerta del Minero

Fábrica de Pólvora Negra (1)

Fábrica de Pólvora Negra (2)

La Zona de Trabajo

Ciudad de Ley

El Vestíbulo de los Jueces

Todos los estandartes en Descanso del errante

Cada estandarte retirado en esta área nos dará 300 puntos de Reputación. Retirar todos los 15 Estandartes de este mapa nos recompensará con 7500 puntos de Reputación extra.

Primerancla

Cabo Reunión (1)

Cabo Reunión (2)

Garganta Piedecabra (1)

Garganta Piedecabra (2)

Camino de los Antepasados

Dientes de Sybil

Agrália

Cuna del Exilio

Mirador del Peregrino

Praderas

Peñascos Quebraguas

Borde de la Sabiduría

Barrio Mercante

Vestíbulos Iluminados

Esperamos que esta guía con todos los Estandartes o banderas de bandidos en Flintlock: The Siege of Dawn les haya resultado útil. Retirar las 30 banderas desbloqueará el logro o trofeo ‘Red Flag’.