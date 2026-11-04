Guía Fortnite: cómo entrar al doble cuarto secreto de la cascada (mini temporada Cazatesoros 2026)

Hay varios secretos interesantes en el nuevo mapa de Fortnite como cofres raros desbloqueables con estatuas de rana y un doble cuarto secreto escondido detrás de una cascada que les vamos a decir dónde encontrar.
La cascada que oculta el cuarto secreto doble en el que podremos encontrar al menos un cofre raro (azul) asegurado se encuentra en Fuerte Fortuna, en la parte noreste del mapa.
Si atravesamos la cascada, encontraremos una habitación vacía. Lo que debemos hacer es destruir la roca que muestra la siguiente imagen para revelar un tunel por el que podemos pasar agachados.
Al otro lado hay algunos cofres, pero tiene un secreto aún más escondido. La pared del fondo se abre si realizamos un gesto frente a ella. No tienen que haber comprado ninguno, puede ser cualquier gesto incluyendo el baile genérico que tenemos por defecto.
En la sigiuente habitación secreta encontramos varios cofres y uno de ellos siempre será raro (azul). Con algo de suerte puede ser aquí que encuentre el esquivo tesoro pirata con la tienda gratis. También hay un baño portátil con el que pueden volver rápidamente a la superficie.
Esperamos que esta pequeña guía explicándoles cómo acceder al doble cuarto secreto escondido detrás de la cascada en la mini temporada Cazatesoros de Fortnite les haya resultado útil.
Más sobre Fortnite
Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.