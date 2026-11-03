Videojuegos

Guía Fortnite: el secreto de las estatuas de rana en el centro del mapa (mini temporada Cazatesoros 2026)

Sigue la mirada de las ranas.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Todos los jugadores de Fortnite están tan enfocados en la búsqueda del acceso a la tienda pirata que muchos están ignorando todos los demás secretos que tiene esta mini temporada, incluyendo el secreto de las estatuas de rana en el centro del mapa que nos da varios cofres azules en los que también podríamos encontrar el deseado token.

En el pequeño bosque de árboles de color violeta que hay al sur de Frontera Farol hay tres extrañas estatuas de ranas con las que podemos interactuar.

- Publicidad -

Estas se encuentran exactamente en los siguientes puntos del mapa.

Lo que tenemos que hacer es interactuar con cada una de las estatuas ranas múltiples veces para que giren miren hacia el centro del bosque, donde está la torre. La del norte debe mirar al sur, la del sur debe mirar al norte y la del oeste debe mirar hacia el este.

Si lo hacemos correctamente, dos cofres raros (azules) aparecerán en el centro del bosque (punto marcado en el mapa con una estrella amarilla) y se abrirán inmediatamente de modo que si alguno contiene el acceso a la tienda pirata gratis, lo obtendremos sin necesidad de ir a abrirlos.

Por supuesto, tenemos que ir allí para tomar el botín.

Esperamos que esta pequeña guía para descubrir el secreto de las estatuas de rana en el centro del mapa de la mini temporada Cazatesoros de Fortnite les haya resultado útil.

Más sobre Fortnite

Todos los nuevos Espíritus de la mini temporada ‘Cazatesoros’ de Fortnite
 Todos los nuevos Espíritus de la mini temporada…
Fortnite ofrece toda su tienda gratis a los jugadores que encuentren «el tesoro pirata», esto es todo lo que deben saber
 Fortnite ofrece toda su tienda gratis a los…
Cuáles son las skins de One Piece que llegarán a la tienda de Fortnite, cuáles al pase de batalla, fechas, Frutas del diablo, mapa, objetos y más
 Cuáles son las skins de One Piece que…
Podremos usar a Elle Fanning como mochila en Fortnite gracias a la colaboración con Depredador: Tierras salvajes
 Podremos usar a Elle Fanning como mochila en…
Primera mirada a las skins de One Piece, nuevo mapa y más de la minitemporada anime de Fortnite: Cazatesoros
 Primera mirada a las skins de One Piece,…
En Fortnite «pasará algo» el sábado 24 de octubre en preparación para el final de la temporada
 En Fortnite «pasará algo» el sábado 24 de…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
Revelan el nombre oficial de The Elder Scrolls VI, pero todavía falta mucho para que esté listo
Todos los nuevos Espíritus de la mini temporada ‘Cazatesoros’ de Fortnite
Desarrolladores de Dead by Daylight ofrecen disculpas por regalar DLC a un ‘streamer’, explicamos la controversia
Fortnite ofrece toda su tienda gratis a los jugadores que encuentren «el tesoro pirata», esto es todo lo que deben saber
Persona 1: Be your Mind es el nombre del remake filtrado del JRPG de Atlus
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Revelan el nombre oficial de The Elder Scrolls VI, pero todavía falta mucho para que esté listo
No hay comentarios

Lo último

Un sitio para ver todos los intros de los juegos de Zelda, incluidos ‘spin-off’ y hasta los de Philips CD-i
Videojuegos
Roblox Blue Lock Rivals Intro
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales] (noviembre 2026)
Videojuegos
Todo lo que deben saber del Nintendo Direct especial por el Pikmin Day
Videojuegos
Marvel Tokon: Fighting Souls, así pelea Phoenix Cyclops el primer personaje DLC del juego
Videojuegos