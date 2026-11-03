Guía Fortnite: el secreto de las estatuas de rana en el centro del mapa (mini temporada Cazatesoros 2026)

Todos los jugadores de Fortnite están tan enfocados en la búsqueda del acceso a la tienda pirata que muchos están ignorando todos los demás secretos que tiene esta mini temporada, incluyendo el secreto de las estatuas de rana en el centro del mapa que nos da varios cofres azules en los que también podríamos encontrar el deseado token.

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En el pequeño bosque de árboles de color violeta que hay al sur de Frontera Farol hay tres extrañas estatuas de ranas con las que podemos interactuar.

Estas se encuentran exactamente en los siguientes puntos del mapa.

Lo que tenemos que hacer es interactuar con cada una de las estatuas ranas múltiples veces para que giren miren hacia el centro del bosque, donde está la torre. La del norte debe mirar al sur, la del sur debe mirar al norte y la del oeste debe mirar hacia el este.

Si lo hacemos correctamente, dos cofres raros (azules) aparecerán en el centro del bosque (punto marcado en el mapa con una estrella amarilla) y se abrirán inmediatamente de modo que si alguno contiene el acceso a la tienda pirata gratis, lo obtendremos sin necesidad de ir a abrirlos.

Por supuesto, tenemos que ir allí para tomar el botín.

Esperamos que esta pequeña guía para descubrir el secreto de las estatuas de rana en el centro del mapa de la mini temporada Cazatesoros de Fortnite les haya resultado útil.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.