Videojuegos

Guía Forza Horizon 6 con la ubicación del monte Akina de Initial D

Te contamos en qué parte de Forza Horizon 6 podrán hacer la misma ruta que hacia Takumi Fujiwara para hacer sus entregas de Tofu.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 32 min

Con el lanzamiento de Forza Horizon 6 es imposible ver que se han adaptado varias locaciones de la geografía de Japón. En algunas de estas locaciones se encuentran icónicas secciones de montaña y tramos directamente vinculados con la cultura del automovilismo. No obstante, queremos centrarnos en dos trazados que se encuentran ligadas al icónico manga y anime Initial D creado por Shuichi Shigeno.

Contenido:

Los desarrolladores ya habían anticipado que algunas zonas del mapa de Forza Horizon 6 estaban fuertemente inspiradas en las rutas montañosas del país asiático, como el monte Haruna. Ahora que el juego ha iniciado su periodo de acceso anticipado, les contaremos cómo pueden el icónico monte Akina, hogar del protagonista de Initial D. Además de otro trazado legendario ligado a la obra de Shigeno y a la cultura del driffting en Japón.

- Publicidad -

¿El monte Akina de Initial D se encuentra en Forza Horizon 6?

A la derecha pueden ver el trazado de la ruta del monte Akina que vemos en el manga y anime de Initial D. A la izquierda la versión de Forza Horizon 6.

El descenso del monte Haruna, conocido popularmente como el monte Akina en manga y anime de Initial D y hogar de los Akina Speed Stars, está replicado de forma casi idéntica, manteniendo intactas sus características curvas cerradas y sus abruptas horquillas de descenso.

¿Cómo llegar o donde esta la versión del monte Akina de Initial D en Forza Horizon 6?

¿Cómo llegar o donde esta la versión del monte Akina de Initial D en Forza Horizon 6?
El control de Xbox Series S|X de Forza Horizon 6 tiene dibujado el trazado del monte Akina de Initial D.

Para llegar a a versión del monte Akina en Forza Horizon 6 solo debemos dirigirnos al noreste del mapa en la región de Takashiro. La mejor ruta para ubicar la zona de Forza Horizon 6 que adapta el monte Akina de Initial D, les recomendamos legar primero por la zona costera de la región de Hokubu. Una vez estén ubicados en el cruce que se dirige al atajo que hay en e mapa de Forza Horizon 6 para llegar por Hokubu a la región de Ito por el mar debemos empezar a a subir hacia Takashiro.

¿donde Cómo llegar o donde esta la versión del monte Akina de Initial D en Forza Horizon 6?
Este es el punto de partida para encontrar la vía que nos lleva a la adaptación del monte Akina de Initial D en Forza Horizon 6

Hay dos pruebas en e l monte Haruna (Akina), la primera es la carrera de Okishinaimura, cuyo inicio queda a la mitad de la montaña y si se sigue por esa misma pendiente podremos legar al evento Touge del monte Haruna que emula al trazado que Takumi Fujiwara tenia que recorrer para hacer sus entregas de tofú.

Esta fue la inspiración de Shuichi Shigeno para crear el monte Akina de Initial D

En el séptimo episodio de initial D: Fourth Stage, Takumi tiene su última carrera en el monte Akina en el AE86. Esta es contra el Subaru Impreza STi GC8 conducido por Bunta Fujiwara (Mr. X)

En la vida real, Shigeno, autor de Initial D, se basó directamente en el monte Haruna (榛名山 Haruna-san). Este es un estratovolcán inactivo situado en la ciudad de Takasaki, dentro de la prefectura de Gunma. Específicamente, el tramo de carreras clandestinas que recorren Takumi Fujiwara y los Akina SpeedStars está inspirado en una sección de la autopista panorámica Jomo-Sanzan. Este trayecto se localizada en la cara noreste de la montaña bajo la jurisdicción de Shibukawa.

¿Dónde se encuentra la pista de Hakone Nanamagari en Forza Horizon 6?

¿Dónde se encuentra la pista de Hakone Nanamagari en Forza Horizon 6?

Además del monte Akina, en Forza Horizon 6 hay un evento Touge que tiene una fuerte inspiración en una locación de la vida real que aparece en los juegos arcade de Initial D. Para encontrar el evento Touge con la pista de Nanamagari, hogar del team Spiral de Initial D en Forza Horizon 6 debemos dirigirnos a la esquina suroeste del mapa y buscar el evento Hakone Nanamagari. En el trazado se identifican las siete horquillas contiguas, famosa por ser considerada el punto de origen de la subcultura del drift.

Adicionalmente, las posibilidades son infinitas en Forza Horizon 6. Ya que, los jugadores pueden crear sus propias pistas e incluso compartirlas con la comunidad. De esta manera es cuestión de días para poder tener pistas creadas por los jugadores que se asemejen a las de Initial D o MF Ghost.

🔥

Más noticias sobre anime

Los ‘anime’ que llegan a Crunchyroll en enero de 2026, temporada invierno
Los ‘anime’ que llegan a Crunchyroll en enero…
MF Ghost: ya sabemos cuándo es el estreno de la tercera temporada del anime
MF Ghost: ya sabemos cuándo es…
El final del manga MF Ghost llegará en seis capítulos
El final del manga MF Ghost…
Las mejores 10 series anime estrenadas en el 2024, para ver en el 2025
Las mejores 10 series anime estrenadas…
MF Ghost: fecha de estreno y opening de la segunda temporada
MF Ghost: fecha de estreno y…
Más de:
Forza Horizon 6 Forza Horizon 6
Lego 2K Drive será desenlistado de tiendas digitales a solo tres años en el mercado
Konami cierra los servidores de Yu-Gi-Oh! Master Duel y Duel Links en Rusia y Bielorrusia
Creadores de un popular juego indie ofrecieron disculpas por organizar un concurso de «arte IA», pero los jugadores siguen furiosos
Stranger Than Heaven: el posible mes de lanzamiento fue filtrado por las redes sociales de SEGA Brasil
Trails in the Sky 2nd Chapter: Falcom presenta nuevos personajes y mecánicas que tendrá el juego
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Hay más juguetes en camino de Super Mario Galaxy: La película por parte de Jakks Pacific, conoce cuáles son como este Wonder Bowser Jr
No hay comentarios

Lo último

Hay más juguetes en camino de Super Mario Galaxy: La película por parte de Jakks Pacific, conoce cuáles son como este Wonder Bowser Jr
Cultura POP
Capcom y la policía de la Prefectura de Osaka unen esfuerzos con Resident Evil Requiem en una campaña antidrogas
Cultura POP
El set de LEGO de Minas Tirith – El señor de los anillos, es magnífico, grande y costoso hasta para el rey de Gondor
Cultura POP
Gundam Conference Spring 2026: nueva película de SEED, remasterización de la primera serie, el regreso del anime de Wing y más anuncios
Anime y Manga