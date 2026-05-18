Guía Forza Horizon 6 con la ubicación del monte Akina de Initial D

Con el lanzamiento de Forza Horizon 6 es imposible ver que se han adaptado varias locaciones de la geografía de Japón. En algunas de estas locaciones se encuentran icónicas secciones de montaña y tramos directamente vinculados con la cultura del automovilismo. No obstante, queremos centrarnos en dos trazados que se encuentran ligadas al icónico manga y anime Initial D creado por Shuichi Shigeno.

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Los desarrolladores ya habían anticipado que algunas zonas del mapa de Forza Horizon 6 estaban fuertemente inspiradas en las rutas montañosas del país asiático, como el monte Haruna. Ahora que el juego ha iniciado su periodo de acceso anticipado, les contaremos cómo pueden el icónico monte Akina, hogar del protagonista de Initial D. Además de otro trazado legendario ligado a la obra de Shigeno y a la cultura del driffting en Japón.

¿El monte Akina de Initial D se encuentra en Forza Horizon 6?

A la derecha pueden ver el trazado de la ruta del monte Akina que vemos en el manga y anime de Initial D. A la izquierda la versión de Forza Horizon 6.

El descenso del monte Haruna, conocido popularmente como el monte Akina en manga y anime de Initial D y hogar de los Akina Speed Stars, está replicado de forma casi idéntica, manteniendo intactas sus características curvas cerradas y sus abruptas horquillas de descenso.

¿Cómo llegar o donde esta la versión del monte Akina de Initial D en Forza Horizon 6?

El control de Xbox Series S|X de Forza Horizon 6 tiene dibujado el trazado del monte Akina de Initial D.

Para llegar a a versión del monte Akina en Forza Horizon 6 solo debemos dirigirnos al noreste del mapa en la región de Takashiro. La mejor ruta para ubicar la zona de Forza Horizon 6 que adapta el monte Akina de Initial D, les recomendamos legar primero por la zona costera de la región de Hokubu. Una vez estén ubicados en el cruce que se dirige al atajo que hay en e mapa de Forza Horizon 6 para llegar por Hokubu a la región de Ito por el mar debemos empezar a a subir hacia Takashiro.

Este es el punto de partida para encontrar la vía que nos lleva a la adaptación del monte Akina de Initial D en Forza Horizon 6

Hay dos pruebas en e l monte Haruna (Akina), la primera es la carrera de Okishinaimura, cuyo inicio queda a la mitad de la montaña y si se sigue por esa misma pendiente podremos legar al evento Touge del monte Haruna que emula al trazado que Takumi Fujiwara tenia que recorrer para hacer sus entregas de tofú.

Esta fue la inspiración de Shuichi Shigeno para crear el monte Akina de Initial D

En el séptimo episodio de initial D: Fourth Stage, Takumi tiene su última carrera en el monte Akina en el AE86. Esta es contra el Subaru Impreza STi GC8 conducido por Bunta Fujiwara (Mr. X)

En la vida real, Shigeno, autor de Initial D, se basó directamente en el monte Haruna (榛名山 Haruna-san). Este es un estratovolcán inactivo situado en la ciudad de Takasaki, dentro de la prefectura de Gunma. Específicamente, el tramo de carreras clandestinas que recorren Takumi Fujiwara y los Akina SpeedStars está inspirado en una sección de la autopista panorámica Jomo-Sanzan. Este trayecto se localizada en la cara noreste de la montaña bajo la jurisdicción de Shibukawa.

¿Dónde se encuentra la pista de Hakone Nanamagari en Forza Horizon 6?

Además del monte Akina, en Forza Horizon 6 hay un evento Touge que tiene una fuerte inspiración en una locación de la vida real que aparece en los juegos arcade de Initial D. Para encontrar el evento Touge con la pista de Nanamagari, hogar del team Spiral de Initial D en Forza Horizon 6 debemos dirigirnos a la esquina suroeste del mapa y buscar el evento Hakone Nanamagari. En el trazado se identifican las siete horquillas contiguas, famosa por ser considerada el punto de origen de la subcultura del drift.

Adicionalmente, las posibilidades son infinitas en Forza Horizon 6. Ya que, los jugadores pueden crear sus propias pistas e incluso compartirlas con la comunidad. De esta manera es cuestión de días para poder tener pistas creadas por los jugadores que se asemejen a las de Initial D o MF Ghost.