Guía Genshin Impact – Dónde están todos los Selenóculus en el mapa de Nod Krai (6.0)

Nueva región, nuevos objetos que tenemos que recolectar para mejorar las Estatuas de los Siete. Ahora que estamos en Nod Krai, tendremos que recorrer este nuevo mapa de Genshin Impact buscando todos los Selenóculus (Lunoculus en inglés) y esta guía les ayudará a encontrarlos. Esta guía se encuentra en construcción.

Mapa con todos los Selenóculus de Nod Krai

Hay un total de 112 Selenóculus (Lunoculus) en Nod Krai

Los números en rojo son Selenóculus que están en la superficie o en cuevas abiertas.

Los números en blanco son Selenóculus bajo la superficie.

Ahora veamos uno a uno cómo conseguir estos coleccionables.

Dónde están todos los Selenóculus en Nod Krai

1 – Cerca del punto de llegana a Nod Krai en Villa Nasha. Lo vemos en el camino principal y podemos tomarlo fácilmente planeando desde el techo de la casa cercana.

2 – En lo alto de uno de los techos de Villa Nasha, al sur de la herrería, hay una plataforma de salto. Nos paramos sobre ella y saltamos para tomar otro Selenóculus.

3 – Sobre el domo que están en lo alto del edificio más alto de Villa Nasha.

4 – Siguiendo el camino de salida por el norte de Villa Nasha. Pasamos por allí como parte de la misión principal. Podemos usar la transformación para alcanzarlo.

5 – Sobre el edificio por el que tenemos que pasar en el ‘Campo de entrenamiento’ como parte de la misión opcional ‘Las dificultades de un cambio de trabajo’.

6 – Sobre una plataforma de metal en la parte sur del Campo de entrenamiento.

7 – En lo alto del edificio en que nos espera Vaino cuando terminamos los desafíos de la misión opcional ‘Las dificultades de un cambio de trabajo’.

8 – En la península al norte del Taller de Krumkake Cling-Clang. Parece que la escultura del robot lo estuviera pescando.

9 – Otro de los Selenóculus del mapa de Nod Krai en Genshin Impact Luna I (6.0) está sobre el techo de la estructura sur del Taller de Krumkake Cling-Clang.

10 – En el barco que está en el muelle del Taller de Krumkake Cling-Clang.

11 – En la pequeña península al suroeste de Villa Nasha, desde donde dispara el cañón de los hurones ladrones en una misión opcional.

12 – En la cima de la montaña frente al tercero de los cañones de los hurones ladrones.

13 – En la punta de la isla al sur del Puñopato.

14 – Siguiendo el camino principal al oeste del Taller de Krumkake Cling-Clang.

15 – Dentro de la cueva que está al este del Taller de Krumkake Cling-Clang. Tenemos que entrar en ella como parte de la misión opcional ‘Las dificultades de un cambio de trabajo’.

16 – Sobre la estructura en la parte norte del Campo de entrenamiento. Lo tomamos como parte del desafío final de la misión opcional ‘Las dificultades de un cambio de trabajo’.

17 – Sobre una roca alta en la playa al norte del Campo de Entrenamiento. Para llegar a ella podemos escalar o usar energía kuuvahki para impulsarnos en las plataformas.

18 – Sobre unas rocas en la playa al norte del Campo de entrenamiento.

19 – Sobre el arco en la entrada del Enclave Lunasescarcha.

20 – Nos dejamos caer por la ladera oeste de la entrada del Enclave Lunaescarcha. Abajo, nos cargamos de energía en las plantas y la usamos para remover los cristales que se ven en la primera imagen. Eso abrirá camino hacia otro de los Selenóculus (Lunoculus) de Nod Krai en Genshin Impact Luna I (6.0)

21 – Sobre una estructura en la parte oeste del Enclave Lunaescarcha.

22 – Al sur de la estatua de la Diosa Lunar

23 – Sobre la mano de la estatua de la Diosa Lunar.

24 – Dejándonos caer de la montaña por el lado este del Enclave Lunaescarcha.

25 – En construcción

26 – En construcción

27 – Cruzando al otro lado de la isla (detrás de la estatua de Colombina) usando la transformación en kuuvahki.

28 – En construcción

29 – En construcción

30 – En construcción

31 – Siguiendo la costa al oeste del Enclave Lunaescarcha. Podemos transformarnos con energía kuuvahki en una planta cercana para impulsarnos y alcanzar el Selenóculus.

32 – En construcción

33 – Al lado del primer punto de teletransporte de Arrecife Tronador.

34 – En la parte sur del Arrecife Tronador. Usamos transformación con energía kuuvahki y apuntamos para dispararnos contra el Selenóculus.

35 – Subiendo por las rocas al sur del Arrecife Tronador.

36 – En construcción

37 – En construcción

38 – En construcción

39 – En la playa al suroeste de Tribuna iluminada. Al lado de un puzle y comienzo de una línea de kuuvahki.

40 – Sobre el mar entre el Enclave Lunaescarcha y el Vergel Lunargénteo. Podemos alcanzarlo montando las líneas de energía kuuvahki.

41 – En la pequeña isla al oeste del Enclave Lunaescarcha. Pasamos por ahí como parte de la historia principal.

42 – Sobre un arco en la Guarida de Colombina. Pasamos por ahí como parte de la historia principal.

43 – En construcción

37 – En construcción

45 – Tras dejarnos caer en un cráter en la parte norte de la Isla Hiil

46 – En construcción

47 – En la parte norte de la Isla.

48 – En construcción

49 – En construcción

50 – En construcción

51 – En construcción

52 – En construcción

53 – En la ladera de la montaña que bordea Villa Nasha por el norte.

54 – En construcción

55 – En construcción

56 – En construcción

57 – En construcción

58 – En la ladera de la montaña al noreste de los Paramos Musgóseos.

59 – En construcción

60 – En construcción

61 – Sobre una enorme planta al noreste del punto de teletransporte de la Playa Arenaestelar.

62 – En construcción

63 – Llegando al Lago Azurámbar por el sur, debemos transformarnos con energía kuuvahki y usar los puntos de atracción para dispararnos contra el Selenóculus.

64 – En la playa sur del Lago Azurámbar. Nuevamente debemos transformarnos con energía kuuvahki y usar los puntos de atracción para dispararnos contra el Selenóculus.

65 – Habíendonos transformado con energía kuuvahki para tomar el anterior Selenóculus, podemos dispararnos hacia el sureste y ver otro más.

66 – En la cola de la gran construcción con forma de ballena que está en la parte norte del Lago Azurámbar.

67 – Debajo del puente que está justo al norte de la gran construcción con forma de ballena que está en la parte norte del Lago Azurámbar.

68 – En construcción

69 – Por las estructuras de descenso al Corredor desolado al noroeste del Lago Azurámbar.

70 – En una pequeña isla en el muelle al oeste del Lago Azurámbar. Abajo en el comienzo del corredor desolado.

71 – En construcción

72 – En construcción

73 – En construcción

74 – En construcción

75 – En construcción

76 – Bajando hacia el Corredor Desolado desde el norte del Lago Azurámbar.

77 – Metido en un recoveco en la parte este del Corredor desolado, cerca a un cofre y a un puzle.

78 – Ligeramente al norte del Selenóculus anterior, en la parte «retorcida» del Corredor desolado.

79 – En construcción

80 – En construcción

81 – Sobre esta estructura en el Corredor desolado.

82 – En el muelle norte del Corredor desolado.

83 – Sobre la puerta de entrada a la Oficina de Diseño experimental Kuuvahki.

84 – En construcción.

85 – En construcción.

86 – En construcción.

87 – En construcción.

88 – En construcción.

89 – En construcción.

90 – En construcción.

91 – En construcción.

92 – En construcción.

93 – En construcción.

94 – En construcción.

95 – En construcción.

96 – En construcción.

97 – En construcción.

98 – En construcción.

99 – En construcción.

100 – En construcción.

101 – En construcción.

102 – En construcción.

103 – En construcción.

104 – En construcción.

105 – En construcción.

106 – En construcción.

107 – En construcción.

108 – En construcción.

109 – En construcción.

110 – En construcción.

111 – En construcción.

112 – En construcción.

Esta guía con la ubicación de todos los Selenóculus / Lunoculus en el mapa de Nod Krai de Genshin Impact Luna I (6.0) se encuentra en construcción. Continuaremos agregando los detalles de cada uno poco a poco.

