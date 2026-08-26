Guía Genshin Impact: todos los acertijos en la Casa de las Hespérides de Snezhnaya

Uno de los nuevos lugares más interesantes que tenemos en la versión 7.0 de Genshin Impact es la Casa de las Hesperides, donde además de completar una misión en la que tenemos que asistir a una boda para encontrar una de las partes del cuerpo de Ojo de las Grayas también vamos a encontrar una buena cantidad de minijuegos y acertijos. Esta guía les dirá cómo resolverlos todos.

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La puerta cerrada con llave de diseño antiguo

El primero de los acertijos que encontramos en la Casa de las Hespérides está en el salón de entrada. Vemos a un Jack Frost preocupado al lado de una puerta cerrada con una «llave con diseño antiguo».

Lo que debemos hacer es buscar el estante con muñecas matrioshka que está cerca y demoler la que está hecha de hielo. Así obtendremos la llave.

Con la llave abrimos la puerta y en el interior podemos tomar una de las Pinturas perdidas junto con otras recompensas. Si además esperamos que el Jack Frost liberado llegue junto al que está cerca a las matrioshkas, aparecerá un cofre.

Dónde están los Jack Frost escondidos

En la sala de espera vemos a cuatro Jack Frost charlando, pero si nos acercamos, tres de ellos corren a esconderse. Aquí les decimos dónde encontrarlos todos.

Cerca a la puerta de la cocina, usando un cañón de agarre .

. Rompíendo un barril que está cerca a la entrada a la bodega .

. Demoliendo el cono de hielo que está en el florero

Cuando encontremos los tres, volvemos al lugar en el que estaban inicialmente y aparecerá un cofre.

El sombrero correcto para el Jack Frost

A la izquierda de la entrada a la sala de espera vemos a un par de Jack Frost con sombreros charlando y a otro escondido tras una columna. Debemos hablar con ese Jack Frost e indicarle cuando el sombrero que aparece sobre él es el mismo que tienen los otros.

Cuando comience a hablar con los demás aparecerá un cofre.

Contando Jack Frost en la cocina

Si hablamos con la encargada de la cocina en la sala de espera, nos pondrá como tareas recorrer la cocina de la Casa de las Hespérides de Snezhnaya en Genshin Impact poniendo atención a lo que están haciendo los Jack Frost. Luego nos hará una pregunta. Por cada pregunta respondida, obtendremos recompensas en cofres.

Hay 3 Jack Frosts con sombreros de cocinero

Jack Frosts con sombreros de cocinero Hay 5 Jack Frosts durmiendo en la cocina.

Jack Frosts durmiendo en la cocina. La sopa que están haciendo los Jack Frosts luce peligrosa

Los Jack Frosts están haciendo una sopa con Remolachas rojas

Pintura de Jack Frost

Si subimos las escalas al lado derecho de la sala de espera, veremos un Jack Frost pintando. Solo tenemos que sentarnos en la silla para resolver este acertijo.

Así obtenemos la segunda de las pinturas perdidas.

Estatuas rotantes

Subiendo al segundo piso de la sala de espera encontramos unas estatuas con la capacidad de rotar. Las pistas que nos dan nos indican las pinturas hacia las que deben mirar, lo cual no necesariamente resulta obvio a simple vista porque dichas pinturas se encuentran en los extremos de los pasillos opuestos.

Debemos detener la rotación de las estatuas de modo que queden acomodadas como se ve en la siguiente imagen.

Al hacerlo correctamente aparecerá un cofre.

Distribución de mesas en la sala VIP

Antes que nada, para entrar a la sala VIP tenemos que tomar la tarjeta que se encuentra en la esquina del pasillo a la derecha de la entrada.

Luego debemos hablar con la encargada de la sala VIP y decirle que le ayudaremos con la solicitud de distribución de mesas. Luego hay que acceder al cuarto reservado y poner dos bloques de hielo tapando la apertura como se ve en la foto.

Ahora solo queda hablar con cada una de las cuatro personas que están esperando acomodación y elegir dónde ponerlos. Estas son las respuestas correctas:

Zlatov – Reservado

Iskelina – Sala principal

Koshákova – Sala principal

Jméliova – Reservado

Luego hablamos de nuevo con la encargada y si lo hicimos todo correctamente, podremos abrir el cofre.

Muñeca matrioshka de la sala VIP

El plano temporal de la muñeca matrioshka debe ser usado para poner una muñeca en el asiento frente a Lázoreva, la mujer que está hablando sobre lo solitaria que se siente.

De este modo conseguiremos otro cofres por resolver los acertijos de la Casa de las Hespérides de Snezhnaya en Genshin Impact.

Los cuadros del dormitorio

Tras avanzar un poco en la misión y asistir a la ceremonia de boda, despertaremos en uno de los dormitorios que antes se encuentraban cerrados. En este hay cuatro cuadros que debemos girar para abrir un cuarto secreto.

Pueden ver la ubicación de los cuadros en las siguientes capturas. El cuadro grande que está ligeramente torcido solo se puede acomodar poniendo un bloque de hielo debajo.

Esto abrirá el acceso a un cuarto secreto que contiene un Cryoculus, cofres y la tercera pintura perdida.

El secreto del ático

Cuando subimos al tercer piso, ponemos un cañón de agarre de modo que mire hacia el candelabro para acceder a una habitación secreta en el ático.

En el ático hay cuatro altares cryo que están rodeados de vides y rodeados por muñecos. Lo que tenemos que hacer es poner bloques de hielo cerca de cada uno en orden. Primero el que tiene un solo muñeco, luego el que tiene dos, luego el que tiene tres y finalmente el que tiene cuatro.

Cuando pongamos los cuatro bloques en el orden correcto, la puerta en el fondo del ático se abrirá y podremos continuar.

Acertijo de las estatuas de hielo y las sombras

Este es uno de los acertijos de la casa de las Hespérides que debemos resolver obligatoriamente para avanzar en las misiones de mundo de Snezhnaya en Genshin Impact. Cuando lleguemos a este cuarto de la parte alta de la mansión, tomamos el plano temporal de la estatua y demolemos las demás de modo que queden acomodadas como se ve en la imagen. El objetivo es que proyecten sombras en los lugares correctos de las pinturas del fondo.

Esto abrirá una habitación secreta en la que podemos tomar otro plano temporal de una estatua que carga una espada en vez de una figura. Cuando tomen el plano no olviden también tomar la cuarta de las pinturas perdidas.

Con el nuevo plano, ponemos una estatua como se ve en la siguiente imagen.

Tras hacer esto, se abrirá el camino hacia la siguiente fase de la misión de mundo.

Sala de esculturas de hielo supremo

Esta sala en la parte alta de la mansión tiene un par de esculturas de hielo y nos piden que pongamos las restantes. Estas son las que debemos poner.

Movimiento – Trampolin

Amistad – Dispositvo de almacenamiento

Primavera – Fuente de calor

Quedarán como se ve en la siguiente imagen.

Al ponerlas correctamente aparecerá un cofre y sacaremos el logro ‘Limites y demostraciones’.

La torre de las campanas

Después de completar la misión de mundo podemos ir al exterior de la Casa de las Hespérides (específicamente al sur, donde hay un Santuario de las profundidades de Snezhnaya. Allí encontramos a un enemigo llamado Tsvietáiev que nos dirigirá hacia la torre cuando lo derrotamos.

Debemos usar las creaciones de hielo de los alrededores para subir a lo alto de la torre. Allí debemos tañir las campanas rápidamente para activar el altar y usar el elemento Cryo en él. Luego podemos demoler el piso y seguir el Seelie hacia el piso siguiente.

Hacemos esto en todos los pisos hasta llegar abajo, donde al activar los altares Cryo aparecerá el destino del Seelie, haciendo aparecer varios cofres y la última de las pinturas perdidas.

Todas las pinturas

El mayor de los acertijos de la Casa de las Hespérides de Genshin Impact nos pide encontrar cinco pinturas perdidas a lo largo de la zona. Cuando recogemos cada una, aparecerá en el pasillo de las escaleras de la sala principal.

Si han seguido esta guía, ya deben haber encontrado todas, pero en caso de que no hayan leído la descripción acertijo a acertijo, aquí les recordamos dónde están todas las pinturas.

Primera Pintura – Demolemos la matrioshka dehielo que se encuentra en el estante cerca de la entrada para obtener la llave con la que abrimos la habitación bajo las escaleras. Allí se encuentra la pintura.

Segunda pintura – Debemos sentarnos en la silla del Jack Frost pintor subiendo las escaleras en la sala de espera principal.

Tercera pintura – Después de asistir a la ceremonia de boda se desbloqueará el acceso al dormitorio en el que debemos enderezar los cuadros. El cuadro grande que está ligeramente torcido solo se puede acomodar poniendo un bloque de hielo debajo.

Esto abrirá el acceso a un cuarto secreto que contiene la tercera pintura perdida.

Cuarta pintura – Tras avanzar en la misión de mundo y llegar a la habitación de las estatuas de hielo que debemos acomodar de acuerdo a las sombras, se abrirá un cuarto secreto. Allí esta el plano de otra estatua con una espada y cerca de ella la cuarta pintura perdida.

Quinta pintura – La última pintura se encuentra en la torre con campanas al sur de la Casa. Después de completar la misión, vamos allí y derrotamos al enemigos que está afuera.

Luego subimos a lo alto de la torre y tocamos las campanas rápidamente para activar el altar y usar el elemento Cryo en él, demoler el piso y seguir el Seelie hacia el piso siguiente.

Hacemos esto en todos los pisos hasta llegar abajo, donde al activar los altares Cryo aparecerá el destino del Seelie, haciendo aparecer varios cofres y la última de las pinturas perdidas.

Ahora podemos volver al salón principal. Revisar la pared de las pinturas y acceder a un cuarto secreto con múltiples cofres.

Esperamos que esta guía con las soluciones a todos los acertijos de la Casa de las Hesperides de Snezhnaya en Genshin Impact les haya sido útil.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.