Guía God of War Ragnarok: todos los hoyos Draugr de La Detestable

Uno de los favores más interesantes de God of War Ragnarok es ‘Nacida del Fuego’, y en esta guía les decimos cómo completar esta misión opcional que nos pide recorrer todos los reinos buscando todos los agujeros Draugr en los que anida una jefe llamada ‘La Detestable’ y derrotarla para cerrarlos.

Si quieren leer nuestra reseña de este título, pueden encontrarla aquí. Además de esta guía con la ubicación de los hoyos o agujeros Draugr de La Destestable , también pueden encontrar una con todos los cuervos de Odín y otra con los cofres nornir.

¡Esta guía de hoyos Draugr de God of War Ragnarok todavía se encuentra en desarrollo! Seguiremos agregando continuamente la información y mapas restantes a lo largo de los próximos días

Vamos a dividir la ubicación de todos los hoyos Draugr en God of War Ragnarok de acuerdo al reino en que se encuentran. También encontrarán consejos para derrotar a La Detestable y un listado de las recompensas que obtenemos por hacerlo.

No hay agujeros u hoyos Draugr en todos los reinos de God of War Ragnarok. No van a encontrar ninguno en Niflheim, Helheim, Muspelheim, Jotunheim ni en Asgard.

Recompensas

Cada vez que derrotemos a La Detestable obtendremos buenas cantidades de los siguientes materiales de creación.

Plata

Polvo de los Reinos

Carbón Soberano

Estas misiones son la única fuente de Carbón Soberano en este juego. Son importantes porque con ellos se pueden fortalecer algunos de los mejores accesorios para la Espadas del Caos.

Cada vez que derrotemos a este jefe obtendremos una Chispa caótica. Cuando obtengamos las seis, automáticamente se convertirán en una Llama del Caos y podremos mejorar un nivel de nuestras Espadas del Caos.

Otra recompensa que obtendremos durante esta misión son las Empuñaduras de la Emperatriz Maldita. Se consiguen cuando derrotamos por primera vez a La Detestable en el hoyo Draugr de la torre de vigilancia en Svartalfheim.

Por último, también obtendremos experiencia para Kratos y su acompañante.

Guía: cómo derrotar a La Detestable en God of War Ragnarok

Ella no es un enemigo especialmente complicado, pero no podemos aproximarnos a ella como si fuera cualquier otro Draugr. Es muy veloz y agresiva, por lo que puede tomarnos por sorpresa y drenar nuestra salud rápidamente.

Si tienen problemas al enfrentarla o se encuentran en la dificultad ‘Dame God of War’, es bueno que equipen un ‘build’ anti-quemaduras y mantengan su distancia. También recomendamos equipar un escudo que pueda hacer ‘parry’ a sus ataques, así podemos jugar a la defensiva. Esperar que se aproxime y dejarla abierta a un ataque tras un bloqueo.

La habilidad más peligrosa de La Detestable es cuando se rodea de un aura de fuego. Eso significa que explotará tras recibir un ataque. Debemos estar pendientes de ella cuando haga esto para arrojarle el hacha y detonar la explosión a una distancia segura.

Si ella invoca aliados, siempre es mejor deshacerse de ellos primero. Usen ataques rúnicos con área de efecto, tanto de Kratos como de su acompañante, para derrotarlos rápido y mantener a la jefe a raya mientras lo hacemos.

Guía de agujeros Draugr de Svartalfheim

Torre de vigilancia

Mientras realizamos las misiones opcionales de la Bahía de la generosidad, especialmente ‘El peso de las cadenas’, visitaremos una torre de vigilancia. Debemos seguir el camino de la foto para llegar detrás de ella.

Aquí encontraremos nuestro primer enfrentamiento contra La Detestable y un cuervo de Odín.

El corazón de la manzana

Durante la misión principal ‘La búsqueda de Tyr’ nos adentramos en una mina. Siguiendo el camino principal, veremos un punto de agarre que nos arroja al otro lado de una pequeña caída de agua. Si no la derrotan en esta ocasión, deben esperar a tener la lanza de Draupnir para poder regresar a esta zona.

Luego debemos dejarnos caer hacia la izquierda y abrir la puerta. Encontraremos el hoyo Draugr y a La Detestable en su interior.

Guía de agujeros Draugr de Vanaheim

La villa abandonada

Poco después de llegar a esta zona encontraremos un punto de agarre que debemos hacer girar para poder avanzar. Al caer en la siguiente casa, hacemos girar de nuevo la grua para poder saltar hacia la izquierda en lugar de seguir la ruta principal hacia el frente.

Luego debemos cruzar el puente a nuestra izquierda y encontraremos el hoyo Draugr

Las planicies

Tras completar el favor ‘El retorno del río’ podemos acceder a la zona del cráter y seguir esta guía hasta el último de los agujeros Draugr de La Detestable en God of War Ragnarok.

El hoyo está prácticamente frente al acceso místico, hacia al este al otro lado del río.

Agujero Draugr de Midgard

Lago de los Nueve

Al noreste del Lago de los Nueve, en la entrada del pasillo que nos lleva a la Tumba del Rey, encontraremos otro enfrentamiento contra La Detestable en uno de sus hoyos Draugr.

Agujero Draugr de Alfheim

Mientras recorremos los baldíos en Alfheim podemos visitar un montículo al oeste de la zona, tal como se ve en el mapa, para un nuevo enfrentamiento con nuestra detestable amiga.

Esperamos que esta guía con la ubicación de todos los agujeros Draugr de La Detestable en God of War Ragnarok les haya resultado útil. Antes de que se vayan tal vez les gustaría saber que el nombre de esta enemiga es uno de los dados a Nerthus, la diosa nórdica que representa a la ‘Madre Tierra’.