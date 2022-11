Incluso si ya terminaron con la historia de este juego, probablemente les queda mucho por hacer en los Nueve Reinos. God of War Ragnarok es un juego enorme y lleno de secretos en que el que —además de buscar todos los artefactos, reliquias, cuervos de Odín, cofres nornir, agujeros draugr, guerreros berserker, etc.— también pueden seguir esta guía para encontrar flores, buscar los ciervos y Lyndwyrm que escaparon de Yggdrasil, e incluso enfrentar a una poderosa jefe secreta: la reina Gná.

Vamos a decirles cómo encontrar todo eso. Siguiendo esta guía de God of War Ragnarok podrán desbloquear los trofeos el florista, lugar merecido, Puros ciervos y La auténtica reina.

Índice

Nuevas zonas

Para que puedan completar este juego al 100%, deben abrir acceso a algunas zonas a las que no parecía que podían volver o acceder a algunos lugares opcionales que permanecían secretos. A continuación vamos a decirles cómo encontrar cada uno de ellos.

Cómo llegar al cráter de Vanaheim

Tras rescatar a Freyr al final de la misión de historia ‘Criaturas de la profecía’, regresamos a su campamento y se activará un nuevo favor opcional llamado Olor de la supervivencia. Es una misión bastante sencilla que consiste en seguir el rastro de la perra Helka hacia el norte.

Tras encontrar finalmente a la canina, llegaremos a esta nueva zona. Podemos hacerlo durante la historia principal acompañados por Atreus o después de ver el final, en compañía de Freya.

El cráter de Vanaheim es una zona enorme, llena de jefes, que nos dará varias horas extra de juego. Para explorarla en su totalidad debemos completar primero otro favor llamado el Regreso del río. Para activarlo hay que dirigirnos a la zona suroccidental de esta área e ingresar a la jungla. Tras avanzar un poco, aparecerá el favor automáticamente y podremos dirigirnos a la presa para liberar el flujo del agua y poder navegar.

Cómo volver a Jotunheim tras terminar el juego

Después de terminar la historia principal de God of War Ragnarok podemos volver a la Casa de Sindri y hablar con la ardilla Ratatoskr tras tocar la campana, él nos dará semillas para abrir nuevos accesos místicos en varios reinos, incluyendo Jotunheim.

Si hablan con Ratatoskr y no les da las semillas, es posible que necesiten encontrar primero algunos Lyndwyrm.

Luego debemos ir a cualquier acceso místico, seleccionar la runa de Jotunheim, poner el cursor sobre el ícono del acceso místico y activarlo. Tras hacer esto finalmente podemos volver a mítico reino de los gigantes.

No hay mucho que hacer allí. Podemos hablar un poco con Angrboda, recolectar una de las flores de los Nueve Reinos necesarias para conseguir el trofeo El florista y más importante que todo: acariciar a Fenrir.

Los escombros de la prisión aesir en Niflheim

Es muy probable que durante su aventura hayan visitado el árbol de los cuervos en Niflheim, pero allí se esconde otro secreto aún más interesante.

Si ya terminaron la historia principal de God of War Ragnarok y regresan al árbol, sigan esta guía y encontrarán un camino a la izquierda de este que los llevará a un lugar muy interesante y lleno de secretos: escombros de la prisión aesir.

Esta zona es un pequeño puzle con algunos combates. En su interior podemos encontrar un cofre nornir, una de las flores de los Nueve Reinos, un cofre legendario, una reliquia y una gran sorpresa para la trama en una de las celdas.

Cómo volver a la cabaña de Freya en Midgard

Igual que para volver a Jotunheim, después de terminar la historia principal de God of War Ragnarok debemos volver a la Casa de Sindri y hablar con Ratatoskr tras tocar la campana, él nos dará semillas para abrir nuevos accesos místicos en varios reinos.

Luego, en cualquier acceso místico, debemos seleccionar la runa de Midgard y buscar con el cursor la cabaña de Freya al sur del Lago de los Nueve. La zona se llama arboleda del santuario.

Allí encontraremos un nuevo acceso místico que podemos activar con una de las semillas. Tras hacer esto finalmente podemos volver a visitar a nuestra amiga la tortuga gigante y recoger otras de las flores de los Nueve Reinos.

Dónde están todas las flores de los Nueve Reinos en God of War Ragnarok

Unos de los favores opcionales que podemos hacer en God of War Ragnarok es conseguir una flor representativa de cada uno de los Nueve Reinos para Freya, lo cual también desbloquea el trofeo ‘el florista’.

Flor de Svarltalfheim

Podemos encontrarla viajando al acceso místico de Nidavellir, atravesar la taberna y seguir el camino principal hasta que encontramos un puente bloqueado. A su lado podemos ver un lugar en el que podemos arrojar una lanza draupnir y cruzar.

Tras pasar, podemos ver un cofre común y la flor de este reino.

Flor de Alfheim

En el noroccidente de las arenas prohibidas podemos encontrar el corazón de Jari y Somr indicando la ubicación de uno de sus ingredientes de cocina. En el mismo lugar podemos encontrar la flor correspondiente a Alfheim.

Flor de Midgard

Se encuentra a la izquierda de la cabaña de Freya en la arboleda del santuario. Si no saben cómo volver a este lugar, revisen esta sección de esta guía de God of War Ragnarok.

Flor de Muspelheim

Cuando ganemos acceso a la zona de el crisol en Muspelheim, viajamos allí y encontraremos la flor a plena vista al lado de la tienda de Brok/Lunda.

Flor de Helheim

Durante la historia, tras derrotar a Garm en Percha de Hel, podemos arrojar una lanza draupnir desde la arena del combate a una de las torres para crear un camino. Tras subir al pasillo, podemos girar a la derecha y cruzar usando la lanza para encontrar la flor de este reino.

Flor de Niflheim

Viajamos a los Campos de niebla y podemos ver la flor de inmediato, justo frente al acceso místico.

Flor de Jotunheim

Tras viajar a Jotunheim podemos encontrar diagonal a la casa del árbol de Angrboda. Si no saben cómo llegar a este reino, revisen esta sección de la guía para que sepan cómo volver a Jotunheim tras terminar God of War Ragnarok.

Flor de Vanaheim

Tras terminar la misión ‘el regreso del río’, podemos volver a los sumideros y continuar nuestro camino en bote hacia el enfrentamiento con el dragón volador del área. En la penúltima sección podemos encontrar un acceso místico frente a un Altar Celestial para cambiar entre día y noche.

Bajamos por el lado derecho del Altar y avanzamos por el pasillo hasta encontrar la flor.

Los sumideros están en el cráter de Vanaheim, si no saben cómo llegar allí, sigan esta guía.

Flor de Asgard (en Niflheim)

Tras explorar los escombros de la prisión aesir en Niflheim y llegar al piso inferior, podemos abrir la celda de la parte sur para encontrar la flor.

Si no saben cómo llegar a esta zona, sigan esta guía para encontrar los escombros de la prisión aesir en God of War Ragnarok.

Encontrar todas las flores de los nueve reinos en God of War Ragnarok nos da el trofeo el florista.

Cómo encontrar todos los Lyndwyrm en God of War Ragnarok

Tras derrotar a Niddhog en Vanaheim y hablar con las nornas en Midgard, debemos volver con Ratatoskr en la casa de Sindri. Descubriremos que los hijos de la guardiana de Yggdrasil han desaparecido. Hay un total de seis Lyndwyrm repartidos por Svartalfheim y Vanaheim.

Una vez capturen a cada Lyndwyrm no olviden revisar de nuevo la grieta de la que salió para obtener una Chispa de la Tempesdad.

Lyndwyrm de la forja (Svartalfheim)

Tras obtener la lanza de draupnir y seguir el camino principal, encontraremos una zona en la que podemos usar dos lanzas para crear una subida al risco y saltar entre ellos.

Pónganlas cómo se ve en la foto guía y luego suban a ellas para encontrar la grieta con el primero de los Lyndwyrm de God of War Ragnarok.

Lyndwyrm de la Isla Alberich (Svartalfheim)

Tras regresar a la Bahía de la generosidad con la lanza draupnir podemos regresar a la Isla Alberich en el norte y subir a la parte derecha de la isla. Debemos usar una flecha sonica para abrir camino (allí también encontraremos un cuervo de Odín) y luego arrojar otra lanza a la roca al otro laso para hacerla explotar.

Eso permitira usar un gancho para cruzar a la plataforma en la pequeña isla frente a la costa. Allí encontremos la grieta que contiene al Lyndwyrm.

Lyndwyrm la Hondonada de Alberich (Svartalfheim)

Desde Playa Dragón, siguiendo por la cueva a la izquierda de la enorme estatua de un enano en la que encontramos el martillo de la rebelión para Durin, enfrentamos a un jefe llamado Ormstunga. Tras derrotarlo, veremos una saliente a la izquierda del camino a la que nos podemos subir. Allí está la grieta con el Lyndwyrm.

Lyndwyrm del corazón de manzana (Svartalfheim)

Para encontrar esta grieta tenemos que viajar a los Humedales de Aurvangar, usar la plataforma para llegar a las Arenas de Sverd y subir de nuevo las minas recorriendo de nuevo todo el camino hasta encontrarla.

En el camino encontraremos varias rocas que debemos destruir con la lanza draupnir hasta llegar a un nuevo jefe: un troll llamado Miklimunnr.

Tras derrotarlo, seguimos el camino al norte hasta encontrar un nuevo acceso místico. En la misma zona encontramos un cofre nornir y la grieta con el Lyndwyrm en su interior.

Los dos siguientes Lyndwyrm de God of War Ragnarok están en la llanura del cráter de Vanaheim, si no saben como llegar a esa área, sigan esta guía.

Lyndwyrm de la llanura #1 (Vanaheim)

En la zona nororiental de la llanura, tras eliminar a los enemigos que rodean el Altar Celestial, podemos dirigirnos hacia la parte norte del área y descubrir una grieta de Yggdrasil con uno de los Lyndwyrm de God of War Ragnarok.

Lyndwyrm de la llanura #2 (Vanaheim)

Tras derrotar al dragón volador en el norte del área como parte del favor ‘Por Vanaheim’, podemos encontrar la grieta del último de los Lyndwyrm en la misma arena en que lo combatimos.

Una vez capturados todos, debemos llevarlos con Ratatoskr a la Casa de Sindri para que nos de nuestra recompensa y se desbloqueé el trofeo lugar merecido. Como coleccionamos seis Chispas de la Tempestad, hemos formado una Llamas de la Tempestad que podemos llevar a la tienda de Brok/Sindri/Lunda para mejorar la lanza draupnir.

Cómo encontrar todos los ciervos de temporada en God of War Ragnarok

Tras desbloquear la misión ‘Olor de supervivencia’ regresando al campamento de Vanaheim después de rescatar a Freyr, Ratatoskr tendrá una nueva misión para nosotros una vez hablemos con él en la Casa de Sindri.

Esta consiste en encontrar a todos los ciervos estacionales o de temporada, que han huido de Yggdrasil. Todos están en el cráter en Vanaheim y podemos verlos incluso antes de activar la misión, pero no podemos interactuar con ellos si no tenemos el alimento que nos da Ratatoskr al hablar con él.

Ahora sí, veamos dónde están cada uno de los ciervos de temporada en God of War Ragnarok. Si no saben cómo llegar al cráter, sigan esta guía. No necesitan encontrarlos en ningún orden específico.

Ciervo del verano – la jungla

Después de abrir la represa y completar el favor Retorno del río, podemos navegar en bote hasta la isla en la que enfrentamos dos ogros (la misma en que se encuentra uno de los cuervos de Odín). Tras derrotarlos, podemos abrir camino con las Espadas del caos y saltar a la ubicación del ciervo.

Deben saber que solo podemos llegar a esta zona si es de día. Pueden cambiar entre día y noche en el Altar Celestial de la jungla, que está cerca a la ubicación de este ciervo.

Ciervo de la primavera – pozo de los deseos

Este ciervo está a la vista en el pozo de los deseos. Podemos acceder a este desde la puerta en el norte de la jungla, a la que llegamos usando el gancho al lado del acceso místico, o desde la arena en la que peleamos contra uno de los jefes de los sumideros, pasando por un pasillo estrecho.

Ciervo del otoño – los sumideros

Encontraremos este ciervo a plena vista mientras exploramos los sumideros. Se encuentra cerca del primer acceso místico de la zona.

Ciervo del invierno – la llanura

Encontraremos a este ciervo en la arena en la que peleamos contra el dragón volador de esta zona, en el norte. Está en la pequeña playa cercana al rayo congelado.

Tan pronto interactuemos con el último de los cuatro ciervos de temporada, obtendremos el trofeo de God of War Ragnarok puros ciervos. Pero la misión no termina ahí. Si visitamos a Ratatoskr en la Casa de Sindri, obtendremos recompensas como experiencia, materiales de fabricación y el Rond de la Disrupción para equipar a nuestro escudo.

Cómo encontrar a Gná, la jefe secreta de God of War Ragnarok

No importa si lograron derrotar a Odín, a todos los berserker y al mismísimo Rey Hrolf, nada los ha preparado para enfrentar el mayor reto que God of War Ragnarok: Gná, la rival de Freya y autodenominada ‘atuéntica reina de las valquirias’.

Les vamos a decir dónde está Gná y verán que encontrarla no es difícil, pero les recomendamos aumentar al máximo todas las habilidades de Kratos, Freya y equiparlos con el mejor ‘build’ posible, porque enfrentarla va a ser un verdadero desafío.

Después del final del juego, cuando se sientan listos para luchar contra ella. Vayan a Muspelheim usando el acceso místico del el crisol. Bajen a la arena principal y encontrarán un pequeño pasadizo oculto en el lado derecho.

Cuando estén al otro lado, sigan la única ruta posible hasta llegar a un pequeño campamento con un documento. Al acercarse, aparecerá la última jefe secreta de God of War Ragnarok: Gná

Esta es su última oportunidad para prepararase, Gná se quedará quieta a menos que la ataquemos primero o nos ubiquemos demasiado cerca de ella. Si no se sienten listos, es mejor que se retiren y vuelvan luego. Si Kratos no tiene nivel 9, no tiene muchas probabilidades de derrotarla.

Aunque parece que el único requisito para que Gná aparezca es haber visto el final de la historia principal de God of War Ragnarok, hay quienes reportan que no es así. Si no aparece es posible que tengan que terminar algunas misiones de Fragmentos de Asgard hasta encontrar un documento que menciona a «la reina» o completar algunos desafíos del crisol de Muspelheim.

Como es de esperar, este personaje está basado en los mitos nórdicos. De acuerdo a las edda, Gná solía ser una de las sirvientes de Freya en Asgard.

Dónde encontrar a todos los personajes después del final del juego

Tras el emotivo final de God of War Ragnarok, podemos recorrer los Nueve Reinos completando los favores que nos faltaron. Durante esta parte de la aventura podemos volver a encontrarnos con algunos de los personajes secundarios. Podemos acercarnos a ellos y conocer su opinión sobre el ragnarok o simplemente charlar sobre qué les espera.

Sif : en el campamento de Freyr, en Vanaheim.

: en el campamento de Freyr, en Vanaheim. Thrud : en los cañones de Alfheim, la misma zona en la que encontramos la tienda de Lunda.

: en los cañones de Alfheim, la misma zona en la que encontramos la tienda de Lunda. Skjoldr : en el puesto de avanzada abandonado de Midgard, cerca al cuervo de Odín.

: en el puesto de avanzada abandonado de Midgard, cerca al cuervo de Odín. Birgir : terminando la misión ‘Por Vanaheim’ en el norte del Cráter de Vanaheim. Luego podremos hablar con él en el campamento de Freyr y finalmente aparecerá dentro de la cabaña de Freya, en la arboleda del santuario en Midgard.

: terminando la misión ‘Por Vanaheim’ en el norte del Cráter de Vanaheim. Luego podremos hablar con él en el campamento de Freyr y finalmente aparecerá dentro de la cabaña de Freya, en la arboleda del santuario en Midgard. Sindri : tras hablar con Lunda en la taberna de Nidavellir de Svartalfheim, nos encargará ir a las arenas de Sverd. Allí encontraremos por última vez a Sindri durante el epílogo.

: tras hablar con Lunda en la taberna de Nidavellir de Svartalfheim, nos encargará ir a las arenas de Sverd. Allí encontraremos por última vez a Sindri durante el epílogo. Angrboda y Fenrir : tras recibir las semillas de Yggdrasil de Ratatoskr en la Casa de Sindri, podemos viajar a un acceso místico en Jotunheim. Ellos estarán allí.

: tras recibir las semillas de Yggdrasil de Ratatoskr en la Casa de Sindri, podemos viajar a un acceso místico en Jotunheim. Ellos estarán allí. Durin : en la taberna de Nidavellir de Svartalfheim.

: en la taberna de Nidavellir de Svartalfheim. ???: no revelaremos quién es el personaje que se encuentra en el fondo de los escombros de la prisión aesir en Niflheim. Es mejor que lo descubran ustedes mismos. Una vez le hablemos, podemos encontrarle de nuevo en diferentes partes de los Nueve Reinos.

Esperamos que esta guía para encontrar todos los Lyndwyrm, ciervos de temporada, flores y a la jefe secreta Gná de God of War Ragnarok, les haya resultado útil.