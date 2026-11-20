Los cheats o codigos de trampa han formado parte esencial de la franquicia Grand Theft Auto desde hace mucho tiempo. Además, para algunos fanáticos de la saga, estas combinaciones son casi tan importantes para la experiencia como la propia jugabilidad o la banda sonora, constituyendo una de las principales razones que enganchan a un tipo de jugadores que se divierten sembrando el caos absoluto en los mundos abiertos de Rockstar Games. En GTA 6, los trucos están de regreso con un total de 61 códigos (cheats), aunque esta vez para ejecutarlos tendremos que hacer un par de cosas extra.

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¿Cómo se desbloquean los códigos de truco / trampa (cheat) en GTA 6?

A diferencia de GTA 5 y prácticamente todas las entregas anteriores —donde se podía desatar el caos desde el primer minuto en una partida nueva—, en GTA 6 los códigos permanecen bloqueados hasta que el jugador completa las 91 misiones del modo historia. La intención de Rockstar es que el primer recorrido por Leonida se juegue de forma convencional, sin locuras o toda clase de vehículos cayendo del cielo.

Una vez que pasan los créditos finales y se regresa a la partida guardada, aparece una nueva pestaña de Trucos (Cheats) dentro del menú de Progreso (accesible abriendo el mapa, desplazándose hacia Progreso y bajando hasta el final). En ese apartado se muestran todos los trucos disponibles y el requisito específico que exige cada uno, ya que terminar la campaña no es el único obstáculo: casi todos los códigos están vinculados a un desafío dentro del juego. Cuando se cumple una condición —como pasar cuatro horas de la mano con la pareja—, aparece un mensaje emergente notificando el desbloqueo y el requisito en el menú es reemplazado por la combinación de botones del cheat. Afortunadamente, GTA 6 contabiliza todo el progreso acumulado durante la campaña. Asi que, al terminar la historia es probable que varios trucos ya estén disponibles.

Cabe resaltar que, al activar un código de trampa el sistema deshabilita el guardado de la partida durante el resto de la sesión. Es por está razón que se desactivan la obtención de trofeos y logros. Así que, deben tener en cuenta guardar el progreso manualmente antes de empezar a usarlos.

¿Cómo se ejecutan o ingresan los códigos (cheat) en GTA 6?

El método para introducir los trucos en GTA 6 funciona de manera idéntica en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, cambiando únicamente el nombre de los botones superiores. A diferencia de GTA 4 y GTA 5, donde se marcaban números telefónicos (como los que empezaban por 1-999) para hacer aparecer vehículos o volverse invencible, en GTA 6 el celular sigue siendo la puerta de entrada, pero las combinaciones se ingresan mediante la cruceta o D-pad del control.

Para activar un código desbloqueado en GTA 6, se deben seguir estos pasos:

En PlayStation 5: Presiona Arriba en la cruceta para sacar el teléfono. En la pantalla de inicio, mantén presionado L1 y presiona R1 (o mantén presionados ambos botones según la configuración), y luego ingresa la secuencia correspondiente usando únicamente la cruceta.

Presiona en la cruceta para sacar el teléfono. En la pantalla de inicio, mantén presionado y presiona (o mantén presionados ambos botones según la configuración), y luego ingresa la secuencia correspondiente usando únicamente la cruceta. En Xbox Series X|S: Presiona Arriba en la cruceta para sacar el teléfono. En la pantalla de inicio, mantén presionado LB y presiona RB (o mantén ambos presionados), y luego introduce la secuencia de botones con la cruceta.

Lista de códigos de truco / trampa (cheat) en GTA 6

Los 61 códigos disponibles en GTA 6 se dividen en cinco categorías según su función dentro del juego: Personaje (alteran el comportamiento, estado o recursos de Jason y Lucia), Combate (modifican armas, munición e impactos), Vehículos (permiten hacer aparecer distintos medios de transporte al instante), Ambiente (controlan el clima y el paso del tiempo) y Filtros de pantalla (aplican efectos visuales ideales para el modo foto o la creación de contenido).

Esta guía está en desarrollo y se irán agregando los codigos por confirmar a medida que sean desbloqueados:

Todos los códigos de trampa para los personajes de GTA 6 y cómo obtenerlos

Truco Efecto Cómo desbloquearlo Código (PS5 y Xbox) $250,000 Otorga $250,000 al instante Terminar la historia / Ganar $250,000 vendiendo mercancía robada Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha Borracho Embriaga al instante al jugador y a su pareja Gastar $2,500 en alcohol Arriba, Izquierda, Derecha, Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha, Arriba, Izquierda, Derecha Aumentar nivel de búsqueda (Heat) Aumenta el nivel de presión policial en todo el mapa Perder un nivel de búsqueda de 3 estrellas 25 veces Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba Aumentar nivel de búsqueda (Wanted) Aumenta el nivel de búsqueda en todo el mapa Perder un nivel de búsqueda de 3 estrellas 50 veces Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba, Derecha, Arriba Concentración ilimitada La barra de concentración nunca se agota Terminar la historia Abajo, Arriba, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba, Derecha Sin daño por caída Vuelve al personaje inmune al daño por caídas Sobrevivir a una caída libre de 40 pies (12 metros) 20 veces Por confirmar Paracaídas Añade un paracaídas al inventario Completar 50 saltos en paracaídas o salto BASE desde 300 pies (91 metros) o más Por confirmar Chaleco antibalas Añade un chaleco antibalas al inventario Completar 100 entrenamientos físicos Abajo, Arriba, Izquierda, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Arriba, Abajo, Abajo Reparar vehículo Repara por completo el vehículo actual Terminar en 1.º lugar en 10 carreras en Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club y Boone Speedway Por confirmar Nitro ilimitado El nitro y el combustible de los vehículos nunca se agotan Completar 50 saltos acrobáticos Por confirmar

Estos son los códigos de truco (cheat) de combate para GTA 6 y sus requisitos para desbloquearlos

Truco Efecto Cómo desbloquearlo Código (PS5 y Xbox) Munición máxima Llena toda la munición al máximo Ganar 25 medallas de bronce o superior en campos de tiro Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Arriba, Abajo, Izquierda Munición infinita La munición nunca se agota Ganar 25 medallas de plata o superior en campos de tiro Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Abajo Sin recarga Munición infinita sin necesidad de recargar Ganar 25 medallas de oro en campos de tiro Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo, Arriba Todas las armas explosivas Añade todas las armas explosivas con munición completa Lanzar 100 granadas Por confirmar Munición incendiaria Toda la munición se vuelve incendiaria Quemar a 100 enemigos con daño de fuego Por confirmar Botellas explosivas Todas las botellas explotan al recibir daño Lanzar 100 cócteles molotov Por confirmar Escopeta explosiva Añade una escopeta Mason & Keen Shortstraw que dispara cartuchos explosivos Golpear a 100 enemigos con daño explosivo Por confirmar Hauners H-AT Añade un lanzador Hauners H-AT al inventario Hacer explotar 100 vehículos Por confirmar Fuerza de ataque Las balas y golpes cuerpo a cuerpo lanzan por los aires a los objetivos al impactar Terminar la historia Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Abajo Pelotas explosivas Las pelotas deportivas explotan al impactar Golpear a 20 enemigos con daño explosivo Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Derecha Fuerza vehicular Las colisiones con vehículos lanzan por los aires a los objetivos Matar a 25 enemigos con un vehículo Abajo, Arriba, Izquierda, Izquierda, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Abajo

Todos los códigos (cheat) para conseguir vehículos en GTA 6

Vehículo Cómo desbloquearlo Código (PS5 y Xbox) Interstate Ambulance Descubrirlo en el menú de Progreso Por confirmar Airboat 09 Completar 5 desafíos de supervivencia Por confirmar Bravado Banshee Completar todos los desafíos de combate Por confirmar Tuff BMX Completar 5 desafíos de acondicionamiento físico Por confirmar Maibatsu Boomazoom Completar 5 desafíos de compras Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Izquierda, Arriba, Izquierda Nagasaki Carbon RS Completar todos los desafíos de exploración Por confirmar ’65 Vapid Dominator Completar todos los desafíos de acondicionamiento físico Por confirmar Progen Emerus Completar todos los desafíos de vehículos Por confirmar Flamenco inflable (Inflatable Flamingo) Destruir 50 flamencos de cocaína Por confirmar MTL Pumper Descubrirlo en el menú de Progreso Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Arriba Vapid Stanier G2 Taxi Completar 5 desafíos deportivos Por confirmar Hauners P-996 Lazer Completar todos los desafíos del juego Por confirmar HVY Bulldozer Descubrirlo en el menú de Progreso Izquierda, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Abajo Lapwing Mallard Completar 5 desafíos de vehículos Por confirmar Brimstone Golfer Completar todos los desafíos deportivos Por confirmar Hauners Rhino Tank Completar todos los desafíos de supervivencia Por confirmar Maibatsu Sanchez Completar 5 desafíos criminales Por confirmar Nagasaki Sea Sparrow Completar 5 desafíos de exploración Por confirmar Speeder 700 GT Completar 5 desafíos de combate Por confirmar Truffade Thrax Completar todos los desafíos de compras Por confirmar Western Zombie Bobber Completar todos los desafíos criminales Por confirmar

Códigos de trampa (cheat) para modificar el ambiente en GTA 6

Truco Efecto Cómo desbloquearlo Código (PS5 y Xbox) Adelantar el tiempo Avanza la hora del día Encontrar 10 relojes coleccionables Por confirmar Pausar la hora del día Congela la hora actual del día Encontrar 20 relojes coleccionables Por confirmar Cambiar clima Alterna entre las distintas condiciones climáticas Terminar la historia / Revelar todo el mapa Abajo, Derecha, Arriba, Abajo, Derecha, Arriba, Derecha

Códigos de truco (cheat) para cambiar los filtros de pantalla en GTA 6