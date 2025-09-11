Guía Hell is Us – Cómo cerrar todos los bucles temporales

Luchar contra los «caminantes huecos» puede ser un fastidio, sobre todo cuando estamos explorando Hadea en busca de coleccionables, secretos y soluciones a los puzles. Afortunadamente hay una forma de librarnos de ellos para siempre. Si cerramos uno de los bucles temporales de Hell is Us, los enemigos de esa área no podrán reaparecer cuando los eliminemos. Es por eso que en esta guía les diremos dónde están todos los bucles temporales del juego y cómo conseguir los Prismas Amine necesarios para cerrarlos para siempre.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego, la guía de acertijos de la historia, de buenas obras y las soluciones a todos los misterios. También tenemos una explicación y análisis a fondo de la historia y ‘lore’ del juego.

Cómo cerrar los bucles temporales

Para cerrar un bucle temporal tenemos que seguir los siguientes pasos:

Eliminar a todos los ‘Guardianes’ del área

Localizar el bucle

Entrar al bucle y usar el Prisma Amine correcto en el dron

Los guardianes son enemigos «normales» que debemos derrotar para poder entrar al bucle. Solo nos enteramos que son guardianes al derrotarlos porque aparece un mensaje. Para localizar los Guardianes de cada área podemos usar el Detector de Guardianes que nos da Gildas Brom en Colinas Vyssa cuando seleccionamos ‘bucles temporales’ como tema de conversación.

Cada vez que usemos el Detector de Guardianes, veremos una especie de sustancia negra que se dirige hacia el enemigo guardián más cercano. Si vemos que se dirige hacia abajo, debemos buscar si hay enemigos ocultos en catacumbas, minas y túneles. Si no sale más sustancia es porque ya no hay más enemigos tipo Guardián en un área y podemos entrar al bucle.

Una vez dentro del bucle, tenemos que interactuar con el dron y elegir el prisma correcto de acuerdo a la frecuencia del bucle. Si no tenemos un Prisma de ese tipo, no lo podremos cerrar aún. La buena noticia es que los enemigos Guardianes no reaparecen, así que no tendremos que cazarlos de nuevo cuando volvamos con el prisma correcto.

Cómo conseguir los diferentes tipos de Prismas Amine

Hay suficientes Prismas Amine de todos los tiempos en Hell is Us como para cerrar todos los bucles temporales que hay en el juego. Con excepción de los primas Sigma, que solo hay tres, incluso sobran. A continuación les diremos la ubicación de todos los que hemos encontrado, pero es posible que hayan más que no conocemos.

Prisma Amine – Sigma

Estos Prismas pueden cerrar los bucles temporales de Colinas Vyssa, Esteros de Acasa y Bosque de Senedra.

1 – Nos lo entrega Gildas Brom en el Nido de los Vigilantes Colinas Vyssa cuando seleccionamos ‘bucles temporales’ como tema de conversación por primera vez.

2 – Dentro de la Bóveda de conocimiento oculto del Bosque Senedra. Está en una cueva detrás de la cueva de campaña de la OMSIF (donde conseguimos el botiquín que nos pide el soldado al comienzo del juego). La clave se obtiene de Tania cuando le entregamos suficiente objetos de investigación, pero se las compartimos aquí de todos modos.

3 – Está en la Forja Límbica del Lago Cynon. Después de activar el elevador, lo usamos y eliminamos al Guardian. Luego nos acercamos a la Cripta y tomamos el objeto que hay detrás de ella.

Prisma Amine – Rho

Estos Prismas pueden cerrar los bucles temporales de Jeljin, Llanuras de la Bruma y Museo Auriga (B1).

1 – Recompensa por completar el Misterio ‘Lección de historia’ en Talju

2 – En la última habitación de la Forja Límbica en el Lago Cynon, donde tenemos que poner las cuatro llaves de las emociones.

3 – Hay una en lo más alto de la Torre Arcas en el Bosque de Senedra.

4 – En una de las cuevas internas del Templo de los Caidos en las Llanuras de la Bruma.

5 – Recompensa por completar el Misterio ‘Seguridad Laxa’ en el Museo Auriga.

6 – Tras salvar al Doctor Balaam Lamech en el Museo Auriga, hablamos con el en la parte superior del nivel y nos lo dará.

7 – Dentro de la Bóveda de conocimiento oculto de Marastan. Vamos hacia las Ruinas que están en las afueras del pueblo (Siguiendo el camino hacia la izquierda del vehículo al comienzo del nivel) y buscamos una pequeña isla en el agua que las rodea. Vamos allí y encontramos una cueva que nos lleva a la Bóveda. La clave se obtiene de Tania cuando le entregamos suficiente objetos de investigación, pero aquí la tienen.

8 – Nos lo da Gildas Brom en el Nido del Vigilante de Colinas Vyssa como recompensa por completar ‘Buenas obras’.

9 – También nos lo da Gildas Brom en el Nido del Vigilante de Colinas Vyssa como recompensa por completar ‘Buenas obras’.

Prisma Amine – Zeta

Estos Prismas pueden cerrar los bucles temporales de la Abadía de Esteros de Acasa, La Iglesia de Francis en Colinas Vyssa, Lago Cynon, Talju, Museo Auriga (B4) y Marastán.

1 – Dentro de la Bóveda de conocimiento oculto del Lago Cynon. Podemos encontrarla en una cueva justo debajo de la zona con las mesas y el tablero de anuncios. Para llegar allí debemos dar la vuelta por abajo y encontrar un camino al lado del agua del lago.. La clave se obtiene de Tania cuando le entregamos suficiente objetos de investigación.

2 – Dentro del Cofre límbico de las ruinas de Marastan.

3 – En las ruinas de Marastán, cerca de un enemigo que dispara.

4 – Dentro del Cofre límbico del campamento arqueológico de Jeljin.

5 – Recompensa por completar el Misterio ‘Seguridad Laxa’ en el Museo Auriga.

6 – Tras salvar al Doctor Balaam Lamech en el Museo Auriga, hablamos con el en la parte superior del nivel y nos dará varios Prismas de diferentes tipos.

7 – En el Cofre límbico de las ruinas del fuerte de las Colinas Vyssa.

8 – Nos lo da Gildas Brom en el Nido del Vigilante de Colinas Vyssa como recompensa por completar ‘Buenas obras’.

9 – Cerca de lo alto de la Torre Arcas en el Bosque de Senedra.

Dónde están todos los bucles temporales de Hell is Us

Ahora que ya sabemos cómo conseguir los Prismas Amines de tipos Sigma, Zeta y Rho, podemos continuar esta guía con la ubicación de todos los bucles temporales de Hell is Us. Recuerden que para poder entrar a ellos y cerrarlos deben primero eliminar a todos los guardianes del nivel y tener un Prisma del tipo adecuado en el inventario.

Esteros de Acasa

A la vista en mitad de los pantanos frente al Pueblo de Jova.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Sigma.

Colinas Vyssa

A la vista al lado del punto en que se interrumpe el camino de la serpiente.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Sigma.

Lago Cynon

Dentro de la Forja Límbica. Activamos el elevador y bajamos hasta la Cripta. Está justo detrás de la tumba y es imposible no verlo.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Zeta.

Talju

En el extremo noroeste del pueblo, al lado de la granja donde hay uno de los sobrevivientes a los que les tenemos que entregar una bengala.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Zeta.

Marastan

Seguimos el camino a la izquierda del vehículo al comienzo del nivel, pero en vez de seguir hacia las ruinas volvemos a girar hacia la izquierda y lo veremos.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Zeta.

Jeljin

Se encuentra en las cuevas de la excavación arqueólogica y podemos verlo a través del derrumbe que atrapó a Istian Blainey.

Debemos continuar nuestro camino hasta la primera parte en la que debemos dejarnos caer y un enemigo nos dispara desde arriba. En lugar de seguir, nos giramos y veremos un pequeño acceso en la pared, similar a un desagüe. Seguimos por ahí y llegaremos al bucle temporal de Jeljin.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Rho.

Abadía de Pathem – Esteros de Acasa

En el Acto II, entramos a la Abadía por las cuevas laterales y avanzamos hasta encontrar al Abad Jaffer. Después de hablar con él, seguimos el camino y nos dejamos caer para encontrar el acceso a una habitación llena de luz roja, donde se encuentra el bucle.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Zeta.

Iglesia de Francis – Colinas Vyssa

En el Acto II, después de obtener la llave de la serpiente en Lethe – Biblioteca Nacional, podemos volver a Colinas Vyssa y continuar siguiendo el camino de la serpiente. En lo alto del nivel encontramos una iglesia en ruinas y un bucle en medio de ellas.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Zeta.

Bosque de Senedra

¿Recuerdan las Ruinas que vemos cuando salimos de las trincheras al comienzo del juego? Si las exploramos encontraremos una Puerta límbica. Aquí les decimos cómo abrirla.

En su interior encontramos el bucle.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Sigma.

Torre de Arcas – Bosque de Senedra

En lo alto de la Torre de Arcas. Debemos cerrarlo como parte de la historia.

No se preocupen por el Prisma necesario porque lo encontramos en la entrada.

Templo de los Caídos – Llanuras de la Bruma

En la sala principal del Tempo. Es imposible no verlo porque pasamos a su lado como parte de la historia.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Rho.

Museo Auriga B1

Cuando avanzamos por el piso B1 llegaremos al cuarto de entrenamiento en el que debemos derrotar oleadas de enemigos para poder avanzar. Después de hacerlo, conseguiremos la primera tarjeta de acceso y podremos avanzar hasta el cuarto de observación en que se encuentra otro de los bucles temporales de Hell is Us.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Rho.

Museo Auriga B4

Podemos ver este Bucle temporal cuando llegamos a la parte más baja del museo y somos forzados a enfrentar a varios enemigos para tomar la Llave de la Ira, pero no podemos entrar en ese momento.

Después de tomar la llave de la Ira y subir al primer piso, hablamos con el Dr. Balaam y elegimos la opción de diálogo «Militarización de bucles temporales» para que nos de varios Prismas Amine y la clave del computador del sótano B4 que activará los enfrentamientos finales contra Guardianes para acceder al bucle.

Es 7584.

Cerrarlo requiere un Prisma Amine – Zeta.

Ojo de Dios

El último de los bucles temporales de Hell is Us se debe cerrar como parte de la historia.

Esperamos que esta guía para cerrar todos los bucles temporales de Hell is Us les haya resultado útil.