Guía Hell is Us – Cómo completar todas las «buenas obras»

La guerra civil de Hadea ha causado mucho dolor y sufrimiento. Combatir a los seres huecos que nacen de esta pena no va a arreglar nada, pero unas cuantas buenas acciones pueden comenzar a ayudar. En esta guía de Hell is Us les diremos cómo completar todas las 25 buenas obras que hay en el juego para así obtener múltiples recompensas y completar el logro/trofeo.

Cómo obtener las recompensas por las buenas obras

Una vez lleguemos al Nido de los Vigilantes y resolvamos el acertijo del sarcófago, conoceremos a GIldas Brom.

Cuando completemos Buenas obras y cerremos Bucles temporales, podremos regresar a las Colinas de Vyssa a hablar con él y obtener una nueva recompensa por cada tarea completada. Entre las recompensas se encuentran Signos, Prismas, Reliquias y más.

Todas las «buenas obras» de Hell is Us

Estas son todas las buenas obras del juego en el orden en el que aparecen en la pestaña de exploración del juego.

No necesitan completarlas en un orden específico, pero deben tener en cuenta que algunas de ellas tienen que ser completadas antes de ciertos eventos de la historia principal del juego o fallarán.

El reloj de oro

Tras salir de las ruinas el el Bosque de Senedra al comienzo del juego, nos encontramos en unas trincheras. Si las exploramos encontraremos una carta acompañada de un reloj de oro. Volvemos con Ernest Caddell y se lo entregamos.

Destino desolador

En las ruinas del Bosque de Senedra podemos encontrar una puerta cerrada tras la que hay atrapadas dos personas. Si hablamos con ellas, nos dirán que la persona que les atrapó fue a Talju, pero no regresó.

Vamos a Talju y buscamos un cadáver dentro del edificio Vanderlyn Trust para recibir dos objetos: el mapa de las montañas de Senedra y una reliquia.

Volvemos al bosque de Senedra y usamos la Reliquia para abrir la puerta. Luego les entregamos el mapa a los sobrevivientes.

Debemos completar esto antes de conseguir la última de las llaves de la Forja Límbica en el Acto II.

La tierra prometida

Hay una mujer llamada Judith Karry en los túneles de Jova. Podemos llegar a ella bajando por el poso (camino largo) o cruzando la casa con el grafiti del árbol de los ahorcados, avanzando hasta la casa con el hombre borracho (tiene un punto de grabado afuera y está detrás de una tienda llamada Munch Crunch) y bajando por su sótano.

Judith tiene un bebé que necesita leche. Al lado de ella podemos tomar los Biberones vacíos.

Con los biberones en nuestro poder, volvemos al carro blindado y viajamos a la Granja Cadell en el Bosque de Senedra. Le entregamos los biberones a Ernest para que los llene. Luego volvemos con Judith y se los entregamos.

Debemos entregar los biberones llenos de leche a Judith ANTES de terminar el acto uno del juego o la misión fracasará.

Ama al prójimo

En el árbol de los ahorcados detrás de Jova en Esteros de Acasa podemos encontrar un oso de peluche.

Podemos entregarle el peluche a Thomas en Jova para que nos entregue una foto que luego podemos entregarle a Halie, la mujer abusada, en el mismo pueblo.

Debemos completarla antes de que los soldados abandonen Jova en el Acto II.

En pedazos

Cerca del inicio de Esteros de Acasa encontraremos a un hombre cerca de una fosa común que busca pertenencias de sus familiares fallecidos para poder darles sepultura.

Lo que necesitamos es una carta con un collar que están en Jova, cerca de la mesa con un soldado borracho. Para que sea más claro, está detrás de la casa del Herrero.

Una vez tengamos estos objetos, regresamos al comienzo del nivel y se los entregamos al padre desconsolado. Debemos completarla antes del final del Acto I.

Actuación insuperable

Cerca a la entrada de Jova hay un músico tocando violín sobre un auto que nos pedirá partituras musicales. Podemos encontrar una en la parte oeste de pueblo (cruzando la casa con el grafiti del árbol que esta cerca al pozo) sobre un piano.

La segunda composición se encuentra en las Colinas de Vyssa, en un cofre cerca de la estatua del soldado (mirando hacia la cabeza de la serpiente)

Debemos de entregarle ambas composiciones al músico antes de que los soldados abandonen Jova en el Acto II.

Emboscada

En el Monolito límbico de Esteros de Acasa encontraremos a unos soldados de la ON que están buscando salir del país. Necesitan una radio y medicinas.

Más adelante, cuando pasemos por Lethe – Ministerio de supremacía cultural debemos tomar la tarjeta de acceso del parqueadero (un nivel por debajo de donde aparcamos nuestro vehículo blindado) y con este podemos acceder a la oficina donde está un cadáver de un soldado de la ON la radio.

También debemos ir a Talju y completar el rescate de los sobrevivientes allí. Eso abrirá acceso hacia la farmacia (las llaves están en el puente peatonal entre el ayuntamiento y el parque, cerca al árbol en llamas). Allí encontraremos la medicina.

Les llevamos la radio y la medicina de regreso a los soldados en Esteros de Acasa.

Victor el vigilante

En el balcón de la casa de Vitales en el pueblo de Jova en Esteros de Acasa encontramos unas llaves. Con estas podemos abrir el maletín de un auto semihundido en el pantano detrás de Jova.

En el maletero del auto se encuentra un Colgante y un Tomo de la Forja límbica. Debemos entregárselos a Victor el nuevo herrero.

Anhelo del corazón

En el Acto II podemos visitar Jova en Esteros de Acasa para hablar con la Teniente Zao Rou en la base de la ON detrás de la herrería, que nos hablará de cómo perdió la foto de su hija.

Si volvemos al túnel en el que encontramos a Victor en el Acto I podremos interactuar con el camión que bloquea el paso para encontrar la foto.

Se la entregamos a la Teniente de vuelta en Jova para completar otra de las Buenas Obras de esta guía de Hell is Us.

Corazón de oro

Mientras avanzamos hacía el Nido de los Vigilantes en Colinas Vyssa podemos encontrar a Atticus Cadell, que está buscando las llaves de un camión de la ONU para llevar a los refugiados a un lugar seguro.

Las llaves se obtienen al cerrar el Bucle temporal que se encuentra en las Colinas Vyssa. Para hacerlo primero debemos obtener el Prisma que nos da Gildas Brom en el nido y el detector que nos ayuda a descubrir todos los guardianes que tenemos que eliminar para poder entrar.

Con las llaves en nuestro poder, podemos regresar con Atticus y entregárselas.

A las puertas de la muerte

Al lado de la serpiente de piedra de Colinas Vyssa, justo antes del punto en que se interrumpe con una puerta, podemos conectrar un bote de pastillas.

Vamos al campamento de sobrevivientes (siguiendo el camino de la derecha desde el punto que se ve en la imagen de arriba) y se la entregamos a esta mujer.

El mejor amigo del hombre

En el Acto II, regresamos a Jova en Esteros de Acasa y buscamos al perro que está amarrado detrás de una casa cerca del pozo. Le quitamos el collar.

Ahora vamos a Colinas Vyssa. Desde el punto en que la serpiente se interrumpe (donde está la puerta con el cerrojo de la serpiente), seguimos el camino de la derecha hasta llegar al campamento con los refugiados. Le entregamos el collar a este hombre.

Una luz en la oscuridad (1)

Al lado del Ayuntamiento de Talju encontramos una caja con cuatro bengalas debemos entregárselas a los diferentes supervivientes que están en las casas de la ciudad.

La primera sobreviviente está en la casa de Agatha, frente a la farmacia. llegamos a ella dando la vuelta por el parque.

Debemos hacerlo antes de terminar la misión en Talju, que es cuando el camión con los supervivientes parte de la ciudad.

Una luz en la oscuridad (2)

Al lado del Ayuntamiento de Talju encontramos una caja con cuatro bengalas debemos entregárselas a los diferentes supervivientes que están en las casas de la ciudad.

El segundo sobreviviente es el mecánico que está en el garaje cerca a nuestro auto blindando al comienzo del nivel.

Debemos hacerlo antes de terminar la misión en Talju, que es cuando el camión con los supervivientes parte de la ciudad.

Una luz en la oscuridad (3)

Al lado del Ayuntamiento de Talju encontramos una caja con cuatro bengalas debemos entregárselas a los diferentes supervivientes que están en las casas de la ciudad.

El tercer sobreviviente está en la segunda planta de las oficinas de Vanderlyn Trust al lado del ayuntamiento.

Debemos hacerlo antes de terminar la misión en Talju, que es cuando el camión con los supervivientes parte de la ciudad.

Una luz en la oscuridad (4)

Al lado del Ayuntamiento de Talju encontramos una caja con cuatro bengalas debemos entregárselas a los diferentes supervivientes que están en las casas de la ciudad.

El último de los sobrevivientes está en la granja en el extremo oeste del pueblo, cerca al bucle temporal.

Debemos hacerlo antes de terminar la misión en Talju, que es cuando el camión con los supervivientes parte de la ciudad.

Leña al fuego

Cuando estemos en las cuevas que llevan a la cabeza de la estatua en Marastán, seguimos el camino secundario y salimos cerca de la antena que está transmitiendo mensajes de odio. Aún no podemos apagarla, pero podemos abrir la puerta para acceder desde el otro lado.

Si hablamos con los soldados, nos enteraremos que el oficial que tiene las llaves de la antena salió siguiendo el rio. Si seguimos su camino, encontraremos su cadáver con las llaves.

Ahora podemos ir a la antena y apagarla.

El poder para el pueblo

En Marastan podemos visitar las casas de los habitantes que quedan y hablar con ellos para descubrir que no tienen energía. Si bajamos a hablar con los soldados al pie de la estatua descubrimos que hubo una sobrecarga.

Volvemos al pueblo y pasamos por la casa del mecánico para tomar unos fusibles. Podemos ir a las tres casas a reemplazar los fusibles por los nuevos para completar esta nueva obra.

Las profundidades del infierno

En el muelle del campamento militar que está al pie de la estatua en Marastán encontramos un Contenedor de combustible.

Después de completar la Buena Obra ‘El Poder para el pueblo’, nos enteramos que hay una mujer atrapada en una granja en las afueras del pueblo (usando los radios o hablando con los civiles).

Vamos a la casa azul del pueblo y le entregamos el combustible a su habitante.

Una salida

En el sótano de Lethe – Biblioteca Nacional encontramos la oficina de restauración de libros. Allí está Agathe, una política que quiere sacar de allí a algunos sobrevivientes. Necesitamos entregarle dos objetos, pero ninguno está en ese nivel.

Pero antes de irnos, si terminamos el nivel y recuperamos el libro por el que vinimos como parte de la historia, encontramos un mensaje diciendo que «la clave de la caja fuerte de la oficina 109 es 2703«.

Ahora tenemos que ir a Lethe – Ministerio de supremacía cultural. Explorando el piso inferior a la oficina del secretario (llegamos dejándonos caer por un agujero cerca a un enemigo) encontramos los papeles en blanco y en la oficina 109 una caja fuerte. La abrimos con el código 2703 para conseguir el Sello oficial de Hadea.

Volvemos a la Biblioteca nacional y le entregamos los dos objetos a Agathe.

Incógnito

Explorando las oficinas de Lethe – Ministerio de supremacía cultural encontramos a una soldado de la ON en el mismo cuarto que el punto de grabado. Dice que necesita disfrazarse para poder huir.

Si tomamos la tarjeta de seguridad del garaje (un piso abajo de donde estacionamos nuestro vehículo blindado), podemos acceder a un cuarto de las oficinas en el que se encuentra la Ropa de mujer. La tomamos y se la entregamos a la soldado.

Recuerdos

Después de salvar a Seo Kagin en el Museo Auriga y obtener la tarjeta de acceso azul, pasamos por las celdas, donde podemos recoger dos objetos:

Anillo artesanal en la celda 02

en la celda 02 Pitillera en la celda 04

Podemos averiguar sobre sus dueños en uno de los computadores de los laboratorios de observación de los bucles temporales.

El Anillo se lo debemos entregar al niño en el campamento de los sobrevivientes en Colinas Vyssa (o en la granja Cadell en el Bosque Senedra si ya completamos la buena obra ‘Corazón de oro’)

La Pitillera se la podemos entregar a la mujer rescatada de la granja en Marastan si terminamos la buena obra ‘Las profundidades del infierno’.

Separados

En Jeljin encontramos a una pareja de hermanos que quieren escapar de las criaturas. Una está en una cripta cerca del Mausóleo de la rosa y el otro está en el techo de la iglesia.

Lo único que hay que hacer es eliminar a todos los enemigos que se encuentran en la zona del Mausóleo de la rosa y alrededor de los andamios de la parte norte de la iglesia. Hay un enemigo que se encuentra muy alto y es posible que tengan que activar la grua para llegar a él, pero también lo pueden eliminar con ataques a distancia.

Sin estrenar

De todas las buenas obras de Hell is Us, esta es probablemente la más trágica. Cuando exploramos el subsuelo de Jeljin (accediendo desde la excavación arqueológica) encontramos a un hombre aprisionado por un derrumbe que nos dará la llave de un locker.

Subimos a las tiendas de los arqueólogos y abrimos la casilla indicada.

La carta que encontramos junto a los zapatos nos da la pista de a dónde llevarlos. Volvemos al pueblo de Jova en Esteros de Acasa y entramos a la casa con el grafiti de los colgados cerca al pozo. Dejamos los zapatos en el segundo piso, al lado del peluche del elefante.

Disputa familiar

Cerca del comienzo del nivel de Jeljin podremos hablar con Edwyn Tosan, que nos dirá que quiere recuperar las cenizas de su padre para dejarlas en un mausóleo.

En el segundo piso de una casa cerca a la iglesia de Marastán encontramos una urna con las cenizas del padre de los Tosan.

Cuando le entreguemos la urna a Edwyn nos dirá que el camino hacia el mausóleo está plagado de monstruos. Si eliminamos a los monstruos del área, podemos volver a tomar la Urna y recibiremos también una llave con la que podremos abrir el mausóleo en la parte sur del mapa.

Esas son todas las ‘buenas obras’ que podemos realizar en Hell is Us y esperamos que está guía les haya ayudado a lograrlo para sacar el logro/trofeo.