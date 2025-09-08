Guía Hell is Us – Dónde están todos los objetos de investigación

No importa si llegan al final de Hell is Us, no van a entender todos los secretos de su trama hasta que no consigan todos los objetos de investigación relacionados con las invasiones límbicas, la conspiración, la guerra civil, la Orden del Ojo, los Vigilantes y la antigua Hadea. Esta guía les ayudará a encontrarlos todos para desbloquear los artículos de Tania y los logros/trofeos Historiador, Juramento de Silencio, Conspiranóico, Caballero erudito, Demonólogo y Corresponsal de guerra. Esto también revelará las ubicaciones y contraseñas de todas las Cámaras de conocimiento prohibido.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego, la guía de acertijos de la historia, de buenas obras y las soluciones a todos los misterios.

Objetos de investigación relacionados con la antigua Hadea

Conseguir todos estos objetos e investigarlos con Tania en el vehículo desbloquea un artículo y el logro/trofeo ‘Historiador’.

Cabecera del Ojo de bronce

Está en Asteros de Acasa. Vamos a la entrada lateral de la Abadía pero en lugar de entrar, seguimos el camino hacia una cerca de madera. La encontramos entre la maleza, al lado de un árbol y de la cerca.

Fragmento de alfarería – El Ojo de Dios

Lo encontramos en el maletero de un auto en Lethe – Biblioteca nacional como parte del Misterio ‘Actividad sospechosa’.

Campana perdida del templo de Palom

Si ignoramos las instrucciones de Ernest Caddell al comienzo de Hell is Us y en lugar de seguir las campanillas nos adentramos en el Bosque de Senedra siguiendo los caminos del lado izquierdo, encontraremos unas ruinas y entre las ruinas uno de los objetos de investigación.

Incesario de unificación

En la entrada principal del pueblo de Jova en Esteros de Acasa. Se encuentra entre un automóvil y una tienda de campaña de los soldados invasores.

Jarrón de la octava tribu

En el Acto II, después de completar la misión principal en la Biblioteca nacional de Lethe regresamos a Colinas Vyssa y podemos subir a lo alto de las montañas siguiendo el camino de la serpiente. Lo encontramos entre las ruinas.

Luz de Sethyris

Está en el subterráneo de la Abadía en Esteros de Acasa. Se encuentra en la misma habitación que el Bucle Temporal, pero para poder tomarlo tenemos que cerrar primero el bucle.

Tesis de Sabin

Tras salir de las trincheras en Bosque de Senedra veremos unas ruinas. Si nos adentramos en ellas encontraremos una Puerta Límbica que se abre con la Vara límbica de la Ira Z (está dentro de la casa de Caspian al norte de Talju) y la Vara límbica de la Ira Y (está en las cuevas que llevan a la cabeza de la estatua en Marastan).

Al otro lado hay un bucle temporal que debemos cerrar para tomar el objeto.

Objetos de investigación relacionados con la Orden del Ojo

Conseguir todos estos objetos e investigarlos con Tania en el vehículo desbloquea un artículo y el logro/trofeo ‘Caballero erudito’.

Medallón de la Orden del Ojo

Muy cerca al comienzo del juego en Bosque de Senedra. Bajamos hasta el río y en vez de seguir el camino, giramos hacia la cascada y tomamos el objeto.

Cuaderno de la congregación de la lucidez

Está en la Forja Límbica del Lago Cynon. Después de obtener la llave del buho, regresamos al cuarto del acertijo de las antorcha y abrimos la puerta cerrada. Seguimos adelante, subimos las escaleras de la derecha y lo encontramos al fondo del cuarto.

Matriz de inversión amine

En Marastan, seguimos el camino a la derecha del vehículo (como si fuéramos a la tumba de la Reina), pero nos desviamos a la izquierda y luego por el camino hacia el noroeste. Veremos un enemigo al lado de una cerca rota. Nos dejamos caer por allí y llegaremos a una cueva donde está este objeto.

Máscara de carnaval

Es una de las recompensas por completar el Misterio ‘Lección de historia’.

Planos del «Altar Eminus»

Cerca a los soldados de la ON que están en una cueva al suroeste de Jova en Esteros de Acasa hay una puerta límbica que abrimos con la Vara límbica Neutral Z (está en los túneles bajo Jova, accediendo desde el sótano del hombre borracho) y la Vara límbica Neutral X (está entre las rocas al norte del Bucle temporal de Esteros de Acasa).

Símbolo de la tregua

Tras completar el Misterio ‘Ganancias malhabidas’ ganaremos acceso a una sección cerrada de las Catacumbas del cementerio de Marastán, donde podemos tomar otro de los objetos de investigación de Hell is Us.

Mapa de bucles temporales

En el Acto II, después de completar la misión principal en Marastan, regresamos a Bosque de Senedra y avanzamos en la Torre de Arcas hasta llegar al acertijo de los paneles de presión que nos lastiman al presionarlos.

Presionamos el marcado con D4 y corremos a la sala principal a activar la palanca antes de que baje la jaula. Eso abrirá una de las puertas laterales y podemos pasar a tomar este objeto.

Cuenco de astillas límbicas usadas

Completamos el Misterio ‘Extorsión’ en Lethe – Ministerio de Primacía cultural y con las varas que obtenemos regresamos a la Forja Límbica en Lago Cynon para abrir la puerta límbica. Detrás de ella está este objeto.

Objetos de investigación relacionados con las invasiones límbicas

Conseguir todos estos objetos e investigarlos con Tania en el vehículo desbloquea un artículo y el logro/trofeo ‘Demonólogo’.

Libro de cuentos de Harvor Raveta

Avanzamos en Marastán hasta llegar a las cuevas que nos llevan a la cabeza de la Estatua de la Reina. Seguimos el camino de la izquierda. Al llegar a un cuarto grande (con una roca rodeada por cadenas), giramos a la izquierda y seguimos el camino secundario hacia otro de los objetos de investigación de Hell is Us.

Llave heráldica de la casa Umbra

En el Museo Auriga, completamos el Misterio ‘Gran responsabilidad’ para acceder a la puerta secreta de la entrada del museo. Allí está este objeto.

Corona de Harvor Raveta

En el Acto II, después de completar la misión principal en Marastan, regresamos a Bosque de Senedra y avanzamos en la Torre de Arcas hasta llegar a lo más alto. Vamos al otro lado del Bucle temporal y subimos a la torre hasta el balcón, donde encontramos un esqueleto con la corona.

Daga de la señora Marguerith

En el Acto II, después de completar la misión principal en Marastan, regresamos a Bosque de Senedra y avanzamos en la Torre de Arcas hasta bajar a lo más profundo en la zona de andamios. Llegamos hasta el elevador y subimos la escalera a su lado derecho. Una vez arriba, nos dejamos caer a la plataforma de en medio y tomamos el objeto.

Orden de la Inquisición

En el Acto II, después de completar la misión principal en Marastan, regresamos a Bosque de Senedra y avanzamos en la Torre de Arcas hasta tomar el elevador. Al encontrar el siguiente punto de grabado, giramos a la izquierda y exploramos las habitaciones.

Calavera de Sophia Morton

En el Templo de los Caídos de las Llanuras de la Bruma. En el cuarto que abrimos cuando completamos el Misterio ‘Juramento asceta’.

Guantelete de la 7.a garra

Al comienzo del nivel Llanuras de la Bruma, avanzamos hasta que podamos tomar un desvío hacia el noreste, en una parte con piso de madera. Nos dejamos caer por el agujero y cuando subamos de nuevo por la escalera, nos dejamos caer hacia el piso intermedio para encontrar otro objeto de investigación.

Ídolo del protomartir

Lo obtenemos al cerrar el Bucle Temporal que se encuentra en lo alto de las Colinas Vyssa, cerca de la Iglesia de Francis.

Objetos de investigación relacionados con los Vigilantes

Conseguir todos estos objetos e investigarlos con Tania en el vehículo desbloquea un artículo y el logro/trofeo ‘Juramento de silencio’.

Diario de Orunwe

En una mesa de la casa de Agatha en Talju. Es la misma casa en la que encontramos una sobreviviente a la que debemos entregarle una bengala y donde completamos el Misterio ‘El refugio’.

Juramento de lágrima de víbora

Recompensa al completar el Misterio ‘Golpe de suerte’ en las Colinas Vyssa.

Vela de la prueba de los Vigilantes

Dentro del cuarto secreto que abrimos al completar el Misterio ‘Linaje Marcial’ en Esteros de Acasa.

Jeringa con veneno de la OMSIF

Siguiendo la cerca que está al lado de la carretera en la que aparecemos la primera vez que llegamos a las Colinas Vyssa.

Copa envenenada de Pentos

Entre las recompensas por cerrar el Bucle temporal de la Forja límbica en Lago Cynon.

Objetos de investigación relacionados con la conspiración

Conseguir todos estos objetos e investigarlos con Tania en el vehículo desbloquea un artículo y el logro/trofeo ‘Conspiranóico’.

Frasco de material límbico

Cerca del comienzo del juego en Bosque de Senedra. Llegamos al campamento de la OMSIF en busca del botiquín que nos pidió el soldado y podemos tomar de una vez uno de los primeros objetos de investigación de Hell is Us.

Pistola de Geryon Yankel

Cuando llegamos por primera vez al Lago Cynon podemos encontrarla en las mesas que están detrás del tablón de anuncios.

Expediente del candidato de la Operación Semilla

En un garaje de una casa en Marastan.

Cronómetro de Ziel

Cuando llegamos a Jeljin, buscamos unas escaleras hacia un pasillo que rodea el área inicial. Lo encontramos allí, sobre una silla.

Fotografía de la cumbre de Zurich

En Lethe – Biblioteca nacional, avanzamos hasta ganar acceso al segundo piso y llegar a la Sala de computadores D. Además de un helicóptero estrellado, también encontramos uno de los objetos de investigación de Hell is Us.

Maletín de Máscaras de Albedo

Durante el Acto II recibiremos una llamada en el vehículo que nos enseñará cómo completar el Misterio ‘Base de observación 08’ en Esteros de Acasa. Una vez en la base, le damos la vuelta a la isla y encontramos el maletín.

Gemelos de Vanderlyn

Lo encontramos en subterraneo en el que estaban atrapadas dos personas en Bosque de Senedra cuando completamos la Buena obra ‘Destino desolador’.

Munición con punta límbica

En el sótano B3 del Museo Auriga entramos a la sala de pruebas del Dron (puerta azul), nos deshacemos de los enemigos e investigamos las puertas de las que estos salieron. Dentro de una de ellas está un cadáver con este objeto.

Objetos de investigación relacionados con la guerra civil

Conseguir todos estos objetos e investigarlos con Tania en el vehículo desbloquea un artículo y el logro/trofeo ‘Corresponsal de guerra’.

Caja de bellotas de bronce

La primera vez que llegamos a Esteros de Acasa avanzamos hasta encontrar una fosa común. Está en el excavador a su lado.

Lazo de la masacre de Yvel

Debajo de un puente roto cerca del Bucle temporal de Esteros de Acasa.

Discurso de Pheneas Bizima

Tan pronto subimos al último piso de Lethe – Ministerio de Primacía Cultural encontraremos un hombre muerto sobre un escritorio. Lo encontramos en el escritorio.

Panfleto de prohibición de celebraciones

Cerca al árbol en llamas en Talju. En el puente peatonal que está entre el ayuntamiento y el parque.

Papeleta del referendo de Jehania

Subimos a los carriles del tren en Talju y seguimos la ruta hasta el final. Voletamos a la izquierda y bajamos unas escaleras que están entre dos casa. Allí encontramos un cuerpo con otro de los objetos de investigación de Hell is Us.

Lotería de reubicación sabiniana

En los mausoleos bajo Jeljin.

Lista de la prisión Silleni

Dentro de la casa que abrimos al completar el Misterio ‘La oficina del capitán’.

Mapa de la Operación Bastión

Tras entrar al edificio al comienzo de Lethe – Biblioteca nacional, giramos a la izquierda y vemos entre unas cajas. Está escondido entre ellas.

Mapa de la Operación Paralela

Cuando tenemos que caer al piso de abajo en Lethe – Ministerio de Primacía Cultural avanzamos hasta una sala con una proyección de un mapa en la pared. Está detrás del escritorio al lado de la pared.

Esperamos que esta guía con todos los objetos de investigación de Hell is Us relacionados con las invasiones límbicas, la conspiración, la guerra civil, la Orden del Ojo, los Vigilantes y la antigua Hadea les haya ayudado y hayan podido desbloquear los logros/trofeos Historiador, Juramento de Silencio, Conspiranóico, Caballero erudito, Demonólogo y Corresponsal de guerra.