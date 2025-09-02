Guía Hell is Us – Soluciones a los Misterios

La cantidad de zonas, misiones y recompensas opcionales que incluye este título es increíble. Muchos de los mejores objetos que podemos conseguir en Hell is Us son recompensas de actividades opcionales como los Misterios, que revelan detalles muy interesantes sobre el ‘lore’ del juego y a veces dan recompensas. Por favor tengan en cuenta que esta guía esta dedicada solamente a los Misterios principales y NO a los cofres y puertas límbicas que requieren varas para abrir. Es posible que los agreguemos en el futuro, pero no estarán inicialmente en la guía.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego, la guía de acertijos de la historia y de buenas obras.

Les recordamos que esta guía se encuentra en construcción.

Bosque de Senedra

El Tesoro de la familia Cadell

En el bosque, la zona en la que seguimos los árboles con las marcas de ‘X’ para encontrar el campamento del soldado al comienzo del juego hay tres cúmulos de piedras de diferentes colores.

A la izquierda del camino hacia el bosque hay uno que nos indica que la llave está con las piedras rojas

Veremos estas rocas sobre una montaña siguiendo el camino marcado por los árboles. Después de encontrar el campamento, podemos desviarnos allí a tomar la llave.

Por un desvío frontal cerca del primer mensaje hay piedras amarillas que dicen que el cofre está con las piedras azules

El cofre está en un claro al que podemos llegar si nos dejamos caer detrás del campamento.

Los secretos del carnero

Mientras exploramos las ruinas encontraremos un Medallón con cabeza de carnero que podemos poner en una de las puertas cerradas, pero requiere una pareja. Cuando salgamos de las ruinas y abandonemos las trincheras, encontraremos el cuerpo de un soldado y solo revisamos encontraremos el segundo.

Ahora podemos regresar a las ruinas por el camino por el que salimos de ellas y volver a la puerta. Al abrirla con los dos medallones podemos encontrar un Signo – Retracción que más adelante podemos equipar a un arma.

Esteros de Acasa

El ermitaño

En la parte este del mapa encontramos a un ermitaño en busca de un lente para tomar mejores fotos de las criaturas.

Podemos encontrar el Teleobjetivo que necesitamos en Talju durante el Acto II. Está en una tienda de fotografía en la calle detrás del ayuntamiento.

Volvemos a Esteros de Acasa y se lo entregamos al ermitaño.

La oficina del Capitán

Dentro de la casa con el grafiti que está al lado del pozo podemos encontrar una botella de hidromiel (debemos entrar usando la rampa para alcanzar el segundo piso).

Le llevamos la botella al soldado borracho, pero nos pedirá más.

A finales del Acto II, cuando volvemos al Lago Cynon, el sacerdote nos abrirá acceso a un nuevo edificio donde encontramos más bebida. Se la llevamos al Soldado borracho en Jova y nos dará la llave a la «oficina» de Vaas.

Completaremos el misterio al acceder a las pertenencias de Vaas.

Base de observación 08

Después de obtener la segunda llave de la Forja límbica, recibiremos una llamada en el vehículo cuando estemos viajando de un mapa a otro. Nos dirán que busquemos bajo los asientos y que podemos usar el código #14 para abrir el campamento de Esteros de Acasa.

Vamos al campamento y usamos la clave #14 de esa lista para abrir el acceso. Cuando eliminemos a los enemigos y revisemos el computador, completamos el misterio.

Linaje marcial

Cuando visitamos el sótano de Vitalis en Jova en el Acto I podemos encontrar una carta que nos da una pista sobre una «sala de entrenamiento de los vigilantes». con la pista de que debemos golpear los pilares en sentido antihorario desde el noreste.

El campo al que se refiere está en la zona este de los pantanos, al sur del tunel con el choque.

El misterio se completará tras revisar los diversos documentos y objetos en su interior

El Protector

En el Acto II, mientras exploramos las cavernas de la Abadía como parte de la historia, podemos encontrar un Trébol de oro.

Vamos al cementerio del pueblo de Jova y allí hay una tumba en la que podemos insertar ese objeto. Eso abrirá una puerta secreta hacia un objeto de investigación.

Iluminación

En las cuevas bajo Jova (accediendo desde el pozo o desde el sótano de la casa del borracho) en Esteros de Acasa hay una puerta misteriosa con cinco símbolos. La pista sobre qué hacemos para abrirlas está en el cuaderno de un cadáver en los pantanos detrás del pueblo.

Cada símbolo representa un lugar de Esteros de Acasa en el que hay un par de antorchas de iluminación que se pueden encender al girarlas. Debemos poner atención a la ubicación del símbolo en la puerta y de acuerdo a su ubicación depende cuál de las dos antorchas debemos girar.

Esta es la ubicación de cada par de antorchas de Iluminación en Esteros de Acasa y cuáles debemos girar para completar este misterio de Hell is Us:

Forma de U punteada : En la sala de entrenamiento de los Vigilantes. Ver Misterio XXXXX en esta misma guía. Hay que activar la antorcha de la izquierda .

: En la sala de entrenamiento de los Vigilantes. Ver Misterio XXXXX en esta misma guía. Hay que . Bombilla continua: Cerca de los soldados de la ON de la buena obra ‘Emboscada’. Debemos girar la de la izquierda .

Cerca de los soldados de la ON de la buena obra ‘Emboscada’. Debemos . Rueda punteada: Bajo la abadía (podemos acceder a ella en el Acto II como parte de la historia), cerca del sacerdote. Debemos activar la de la derecha .

Bajo la abadía (podemos acceder a ella en el Acto II como parte de la historia), cerca del sacerdote. . Forma de V continua y punteada : Bajo la Base de observación 08 que está detrás de Jova. Ver el misterio en esta misma guía. Activar la de la derecha

: Bajo la Base de observación 08 que está detrás de Jova. Ver el misterio en esta misma guía. Ojo continuo: Más adelante en las mismas cuevas bajo Jova en la que está la puerta. Activar el de la izquierda.

Con todos activos, podemos entrar a la puerta bajo Jova a la que accedemos desde el pozo.

Colinas Vyssa

Golpe de suerte

Al explorar las minas es posible encontrar una Llave oxidada.

Con este objeto en nuestro poder, buscamos unas ruinas en el sur del mapa, cerca de la carretera y la cascada, con un cofre. Al abrir el cofre con la llave oxidada obtendremos un objeto de investigación y completaremos el misterio.

Eternidad

En el Acto II, mientras exploramos la parte superior del mapa (cruzando las puertas de la serpiente) encontramos un poema de un Vigilante llamado «Eternidad». Los jugadores de Hell is Us más atentos seguramente notarán que el misterio de ‘Eternidad’ se refiere a uno de los computadores en el Nido del Vigilante.

En construcción

Lago Cynon

Llaves perdidas

Si revisamos el tablero de información que está cerca del inicio de esta zona leeremos un mensaje sobre Samo de Marastan, que perdió sus llaves aquí.

Las llaves las encontramos en el fondo del lago, cerca a la entrada de la Forja Límbica después de drenar el agua por resolver el acertijo.

Cuando visitemos Marastan, encontramos la tienda de Samo (es la misma en que encontramos las llaves de la van para la buena obra ‘Las llaves de Samo’) y en la parte trasera de esta está una caja con una divertida recompensa.

Custodia

Tras encontrar las tres llaves de la Forja Límbica y volver al Lago Cynon, podemos entrar a la fábrica de licor y encontrar un mensaje de un sacerdote con unas llaves que abren una entrada cerca a la abadía.

En construcción

Talju

El Refugio

La casa que está frente a la farmacia pertenece a Agatha Maren, una de las Vigilantes. Si llegamos a ella por la parte de atrás (dando la vuelta por el parque) podemos entrar y encontrar su caja fuerte. La clave es la segunda mitad del número de serie de la identificación que encontramos en las Colinas Vyssa: 34911

Lección de historia

Antes que nada, cuando visitemos el parque podemos encontrar las Llaves de una casa en Talju y la tarjeta con los datos de Lukhan.

Ahora vamos a la casa de Caspian Fran en la parte noreste del mapa y abrimos la puerta con las llaves. En el computador encontramos una pista sobre una contraseña.

Cuando vayamos a Lethe – Biblioteca nacional podemos buscar una contenedor de basura en la parte exterior con una caja fuerte. La clave para abrirla está en los datos de Lukhan.

En construcción.

Cadena de suministros

Para comenzar tenemos que recoger la Llave de la farmacia que se encuentra en el puente peatonal cerca del parque en Talju y la pista que encontramos en el Diario en la estación de transporte público en el puente elevado cerca del comienzo del nivel. Esta dice que el reloj de la farmacia se detuvo misteriosamente entre los números de la clave del computador.

Solo podremos continuar con este Misterio de Hell is Us cuando ayudemos a los habitantes de Talju a huir y se lleven la camioneta que bloqueaba la entrada trasera de la farmacia. La abrimos con las llaves y desbloqueamos el computador usando la contraseña que sugería la pista mirando al reloj. Es 91012.

Marastan

Ganancias ilícitas

Si exploramos el tunel que lleva a la estatua de la reina, podemos encontrar un maletín con unas llaves.

Después de resolver el acertijo de las estatuas de águila en el cementerio y acceder a la tumba secreta, podemos seguir por el lado derecho del laberinto y abrir la puerta cerrada con llave.

En construcción.

Confinamiento

Explorando las ruinas que están circundando el punto del comienzo del nivel podemos encontrar un periódico con unos resultados deportivos.

Si regresamos al comienzo del nivel y seguimos el camino como si fuéramos a abandonar el mapa, encontraremos un peaje. En su interior hay un computador y objetos que indican que la persona que trabajaba allí es fan de los deportes.

Si seguimos las pistas dejadas por la persona, podemos sacar la clave del computador de los resultado del periódico. Es 4132.

Lethe – Biblioteca nacional

La conspiración

Cuando pasamos por el Lago Cynon podemos acercarnos a las mesas que miran hacia el lago para encontrar un mensaje que nos insta a revisar la sala de ordenadores D de la Biblioteca nacional de Lethe.

Si vamos a dicha sala, encontraremos un computador protegido por una contraseña. Las pistas de la clave para resolver este misterio de Hell is Us las encontramos en papeles que emparejan una letra y un número a lo largo de todos los mapas.

En construcción.

Actividad sospechosa

Comenzamos este Misterio al revisar el computador en mitad de la biblioteca. Allí nos enteramos que el código para el cuarto de empleados es 5055.

Volvemos al cuarto del ‘staff’ y allí encontramos una carta y unas llaves de un auto.

Vamos al parqueadero y usamos las llaves para abrir el maletero de un auto azul con una parrilla arriba.

Lethe – Ministerio de Primacía cultural

Extorsión

En la oficina de Marston podemos encontrar las llaves de su auto. Una vez las tengamos, bajamos al parqueadero y abrimos el maletero de su auto para encontrara una vara límbica y un mensaje sobre la adquisición de una segunda vara.

En construcción.

Llanuras de la bruma

Misterio desconocido

En construcción

Jeljin

La familia es lo primero

Cuando estamos explorando la excavación arqueológica en Jeljin, encontramos otro de los intrigantes misterios de esta guía de Hell is Us: una puerta que se abre con un acertijo de símbolos.

La solución a este acertijo se encuentra por partes, con pistas en diferentes casetes de audio de color rojo que hablan sobre la excavación. Están en las siguientes locaciones:

En las tiendas de campaña de los arqueólogos en Jeljin

Se obtiene al cerrar el bucle temporal de Jeljin

En la oficina de Marston en Lethe – Ministerio de supremacía cultural

En construcción.

Museo Auriga

Gran responsabilidad

Después de conseguir la Llave de la Ira, avanzamos por la puerta que se abre y podemos acceder al almacén. Allí encontramos el símbolo de la Corona de Hierro en un cadáver.

Volvemos al comienzo del nivel, donde resolvimos el acertijo de las estatuas de los hombres huecos, y ponemos el símbolo en el espacio en la pared. Esto abrirá una cámara secreta.

Seguridad Laxa

En el piso B4, cuando pasemos por la oficina del departamento técnico, podemos revisar un computador para enterarnos que la clave de la caja fuerte de la sala de observación del bucle temporal del piso B1 es bastante fácil:

Vamos a esa sala y ponemos como clave 77777.

Informantes

En el nivel B4, accedemos a la sala de entrenamiento de drones y eliminamos a todos los enemigos para tomar la Llave de Taquilla del cadáver.

Con esta llave abrimos el casillero que está al comienzo de ese mismo piso y econtraremos una carta sobre un computador que se encuentra en el piso B2 y cuya clave es los números de los equipos desplegados en Lethe, Senedra y Acasa.

Esta información se encuentra en las órdenes de despliegue que encontramos en diferentes lugares (debemos tener los documentos en el inventario) o simplemente poniendo atención a los diálogos que hemos tenido hasta ese momento. Por ejemplo, el número de Senedra está marcado en nuestro vehículo (11) y el de Acasa en el campamento que visitamos detrás de Jova (08)

La clave es 051108

Templo de los caídos

Votos del asceta

En construcción.

Les recordamos que esta guía de Misterios de Hell is Us se encuentra en construcción.