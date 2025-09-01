Guía Hell is Us – Soluciones a todos los acertijos de la historia principal

Una de las características más llamativas de este juego de Rogue Factor y Nacon es la forma en que se niega a «llevarnos de la mano». Cuando vamos a resolver los acertijos de Hell is Us, Rémi no va a hablar consigo mismos para darnos pistas de lo que tenemos que hacer ni van a darle ayuda por radio. Eso es algo que muchos jugadores aprecian, pero otros tal vez necesiten algo de ayuda y para eso les tenemos esta guía con la solución a todos los ‘puzles’ de la historia principal.

Bosque Senedra (Acto I)

Los símbolos sobre las ruinas

Tras recuperar el botiquín del campamento (lo encontramos siguiendo los árboles marcados con ‘X’), hablamos con el soldado herido en la entrada de las ruinas y lo intercambiamos por el Mecanismo antiguo. Subimos la escalera, lo insertamos en la piedra y podremos mover los pilares para que muestren ciertos símbolos.

La solución está en la habitación de al lado, pero falta uno de los símbolos. Si quieren descubrirlo ustedes mismos, encontrarán la loza de piedra caída con el símbolo faltante cerca de la escalera.

La solución es Corona – Ojo – Pico.

Tras hacer esto, se abrirá la entrada a las ruinas.

Acertijo circular en la puerta dentro de las ruinas

Después de derrotar al primer enemigo, encontraremos esta puerta en la que debemos alinear ciertos símbolos de acuerdo a una narración palomista que encontramos en las paredes de las habitaciones contiguas.

De arriba hacia abajo, los símbolos que debemos alinear son:

Torre

Serpiente de dos cabezas

Fuego

La puerta se abrirá y podremos continuar.

Esteros de Acasa (Acto I)

Contraseña de la puerta del sótano del herrero Vitalis

Si recorremos la casa, encontraremos tres fotos sobre la vida familiar de Vitalis. Si los acomodamos cerca a la puerta cerrada con clave, descubriremos que cada uno de los autos en las fotos tienen un número. 32 en el primero, 17 en el segundo y el número está tapado en la tercera foto.

Esa foto muestra un carro para niños. Si nos devolvemos al comienzo del sótano, encontraremos dicho carro y veremos que el número que tiene es un 13.

Con este conocimiento, podemos volver a la puerta e ingresar la clave 321713.

Colinas de Vyssa (Acto I)

Acertijo del Nido de los Vigilantes

Si leemos el documento que Vitalis dejó cerca de la entrada del Nido descubriremos que la solución está relacionada con El nombre del fundador de la orden, su título, el año en que la orden fue fundada y el símbolo de la orden.

En el nido encontraremos varias cavidades en las paredes con el símbolo de una flor. Los objetos que podemos poner en ella está en la tumba a la que accedemos a través de la pared derrumbada. Las cuatro cavidades que debemos llenar con las Flores de Cerámica son:

Detrás del tablero, al lado del nombre Algea

A la derecha de la cortina, correspondiente a la fecha 1513

En el símbolo del Pesar (podemos ver el significado de cada símbolo en la tumba)

En el símbolo de la orden al lado del punto de guardar partida.

Si pusimos los objetos en las cavidades correctas, sentiremos un temblor. Bajamos a la tumba y activamos la palanca frente a esta para abrirla y tomar el Pergamino de las Flores azules.

Lago Cynon (Acto I)

Los Pilares del campo de flores azules

Cada uno de los pilares que rodean la piscina tiene un símbolo en su base y se activan al golpearlos. Para que el agua baje tenemos que golpearlos en cierto orden. La pista está en las estructuras con manivelas de los alrededores y en el Pergamino de las Flores azules. Es el siguiente:

Corona Gota de agua Llave Estrella Caliz

Si se hizo correctamente, se abrirá un compartimiento en el que podemos tomar una palanca. La usamos en la manivela que apareció en la piscina y podemos continuar.

Las antorchas en la Forja Límbica

Para conseguir la primera llave tenemos que llegar a esta especie de chimenea. La pista nos habla de las antorchas del norte y de sur.

Eso significa que tenemos que activar solo las antorchas que están en los lados norte y sur de la sala. Son las dos que están a los lados de la chimenea y las dos que están directamente frente a ellas, ignorando las de los lados.

Eso hará que la pared se abra y consigamos la primera llave.

Marastan (Acto II)

Las águilas del cementerio

Después de leer el mural dentro de la cabeza de la estatua y mirar por el telescopio, tenemos que regresar al cementerio que está al lado de la iglesia. Allí tenemos que girar todas las cinco estatuas de águila de modo que queden mirando hacia el este.

Cuando lo hagamos, se abrirá una tumba. Dentro de ese pequeño laberinto lleno de enemigos podremos encontrar las tres partes de la llave para abrir la tumba de la santa en la montaña.

La puerta de la tumba de la Reina

Al llegar a la entrada de la tumba, nos deshacemos del enemigo y ponemos las piezas de la llave que conseguimos en el cementerio en el suelo.

Luego debemos girar los cuatro pilares de acuerdo al símbolo que les señala:

Noreste: Pico

Sureste: Cuerno

Noroeste: Ojo de Sethyris

Suroeste: Planta

Derrotamos al enemigo que emerge de la tumba y podemos entrar.

Acertijo del sarcófago de la Reina en Marastan

Cuando finalmente entremos a la tumba, tenemos que eliminar a un montón de enemigos. Cuando finalmente nos libremos de ellos, podemos observar que cada mural tiene un símbolo.

Al leer sus descripciones, podemos armas una cronología de la vida de la Reina y poner los símbolos en el orden correcto en su sarcófago. Pongan cuidado porque algunos de los símbolos son similares pero no exactos a los de los murales. Tienen que poner los exactos.

La solución, de izquierda a derecha es Espadas – Corona – Ojo de Sethyris – Torre.

Ahora podemos tomar la espada y salir de Marastan.

Lethe (Acto II)

La caja fuerte del Ministerio de Primacía cultural

Para conseguir el Sello de Hierro – Alzamiento y poder continuar la aventura, tenemos que hacer tres cosas específicas en este nivel.

Salvar a la secretaria Encontrar la clave del computador Encontrar la caja fuerte Descubrir la clave de la caja fuerte

La secretaria está en la cafetería. Solo tenemos que eliminar al Ser Hueco que está fuera. Si no tenemos ataques en proyectil para atacarlo, podemos dejarnos caer por el agujero frente a éste, avanzamos por las oficinas y subimos las escaleras para llegar a su lado.

Si nos dejamos caer al piso de abajo, podemos encontrar la billetera del ministro donde está la pista para la clave del PC: «la fecha de coronación del verdadero rey». La respuesta está en uno de los cuadros del ministerio.

La clave es 773.

Para encontrar la caja fuerte tenemos que usar la radio que se encuentra en la misma oficina donde está colgado el ministró. Está en la esquina al lado derecho del cuadro. La pista para activarlo está en el computador de la recepción del mismo piso: tenemos que dejar un segundo el dial en 60FM.

Tras leer los documentos del computador y volver a hablar con la secretaria descubrimos que las pistas de la contraseña de la caja fuerte están en los cuadros sobre el Rey Aster de la oficina. Nos enteramos que siguen cierto orden (de la fecha más reciente a la más antigua), que ignora el cuadro de la coronación y favor de uno sobre una guerra.

Cada cuadro tiene un número además de la fecha. Al organizarlos e ignorar los cuadros mencionados tenemos que la clave es 203279.

Jeljin (Acto II)

Jeljin es todo un gran acertijo que converge en esta estatua del Ojo.

Para resolver el más largo de los acertijos de la historia de Hell Is Us tenemos que visitar cada uno de los cuatro mausoleos marcados con símbolos sobre ellos. Dentro de cada uno de ellos hay una pista sobre los símbolos y números que debemos poner aquí.

Mausoleo de la Paloma

Debemos girar las estatuas de modo que queden mirando como se ve en la imagen:

Estatua de la izquierda: Mirando a la derecha

Estatua del centro: Mirando a la izquierda

Estatua de la derecha: Mirando a la izquierda

El número de la pista es el 30 y se refiere al compromiso de matrimonio entre Vaahn Jehan y Penelo Aster.

Mausoleo de la Rosa

Debemos girar las estatuas de modo que las tres tengan los escudos con la estrella al frente.

El número de la pista es el 24 y se refiere a la boda de Vaahn Jehan y Penelo Aster.

Mausoleo de la daga

Para llegar aquí, primero debemos conseguir las llaves de la grua y activarla para hacernos un camino. Debemos girar las estatuas de modo que las tres miren hacia la izquierda.

El número de la pista es el 33 y se refiere al asesinado de Vaahn Jehan.

Mausoleo del caballo

Debemos girar las estatuas de modo que queden mirando como se ve en la imagen:

Estatua de la izquierda: Mirando a la izquierda

Estatua del centro: Mirando a la derecha

Estatua de la derecha: Mirando a la derecha

El número de la pista es el 90 y se refiere al duelo de Penelo.

Acertijo detrás de la iglesia de Jeljin

Ahora que tenemos todas las pistas podemos ponerlas en la estatua en orden cronólogico de los eventos. De izquierda a derecha tenemos que poner:

Paloma 3 0

Rosa 2 4

Daga 3 3

Caballo 9 0

Ahora podemos entrar al último mausoleo y tomar la segunda llave del Museo Auriga.

Museo Auriga (Acto II)

Entrada al museo

Solo debemos girar las cuatro estatuas de seres huecos para que miren hacia el mural del Rey Aster y así abrir la puerta.

Lethe – Biblioteca Nacional (Acto II)

Esta es una ubicación de Lethe en Hell is Us diferente al Ministerio que visitamos antes y tiene más acertijos.

Clave de la oficina de restauración de libros

Después de hablar con Embry y enterarnos que Locke trató de huir por la cafetería, podemos buscar el cadáver con una chaqueta amarilla y recuperar la pista sobre la clave de la oficina.

La clave que necesitamos son dos números juntos, dos fechas en realidad: La fecha de la fundación de Lethe y la fecha de la creación de la Alianza de Loblina. Ambas se encuentran investigando libros en la biblioteca. Aquí está la ubicación de ambos:

Como pueden ver, la clave es 537734.

Ahora podemos ingresar a la oficina, revisar el libro y tomar la llave de la serpiente de dos cabezas con la que podemos regresar a las Colinas de Vyssa.

