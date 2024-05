Guía Indika: Cómo sacar todos los logros o trofeos

Esta joven monja rusa va a tener que superar muchos obstáculos para conseguir la redención que desea y no todo lo puede conseguir rezando. Si quieren exprimir al máximo la bizarra experiencia de juego que es Indika, les recomendamos usar esta guía para sacar todos los logros o trofeos, incluyendo el codiciado platino.

Guía: Cómo desbloquear todos los logros o trofeos de Indika

No se preocupen si terminaron el juego y les faltaron algunos logros o trofeos. Indika cuenta con un sistema de selección de capítulo al que podemos recurrir en cualquier momento para comenzar una fase y realizar las tareas que nos quedaron faltando.

Este listado está en el orden en que podemos sacar los logros, no en el orden en que aparecen en PlayStation, Xbox ni Steam.

Sisterly love

«Knock down the ladder the tower»

En el primer capítulo, Monasterio, seguimos el camino de la izquierda hasta un edificio que tiene una escalera de sillas sobre un piano.

Subimos al piano e intentamos subir la escalera para derrumbarla y desbloquear el primero de los logros o trofeos de esta guía de Indika.

Unholy Water

«Drown 5 times in the river»

En el capítulo Tikhon avanzamos hasta el puente que tenemos que activar para cruzar.

Lo que tenemos que hacer es seguir derecho hacia el agua y caer en ella «perder una vida». Repetimos esto cinco veces para conseguir el logro.

Portaitissa

«Find the icon above the cave»

En la fase Tikhon, avanzamos hasta entrar a la cueva y encontrar la escalera. Tomamos la escalera y en lugar de usarla para pasar al otro lado de la puerta cerrada, nos devolvemos a la entrada de la cueva.

y la posicionamos de modo que podamos subir a la entrada. Allí encontraremos el ícono que necesitamos.

True virtue

«Escape the cave with one prayer»

Dentro de la cueva de la fase Tikhon avanzamos hasta el punto en que tratamos de activar el elevador, el demonio comienza a hablar y la cueva se parte en dos. En lugar de devolvernos hacia donde está el puente, avanzamos hacia el final de la cueva, comenzamos a orar y nos dejamos caer. Sin soltar el botón de orar, seguimos avanzando hacia el puente y subimos hasta el punto en que tenemos que soltar el botón para que el puente se parta en dos y podamos subir.

Ahora solo tenemos que avanzar hasta la cabaña del elevador, subir a su techo y dejarnos caer en su interior o al otro lado de la puerta. Eso hará que hayamos resuelto este acertijo rezando una sola vez y nos den el trofeo.

Tribute to the deceased

«Pray for the dying»

En la tercera fase choque de trenes avanzamos hasta hablar con el soldado y luego con los sobrevivientes del choque del tren. Cuando hayan terminado los diálogos, nos acercamos al hombre empalado para presionar el gatillo izquierdo y comenzar a rezar, desbloqueando este logro.

Rachamaninoff

«Hit the piano against the wall 5 times»

Al llegar al techo de la casa derrumbada que tiene una caja fuerte encima. Movemos la caja fuerte de lado a lado para que el piano en el piso inferior se choque múltiples veces contra las paredes.

Otro de los logros o trofeos de Indika se desbloqueará si siguieron esta guía y repiten esto cinco veces.

Piety

«Pray while being chased by a dog»

En el molino, cuando nos persiga el perro, avanzamos hasta el cuarto que podemos cerrar y en el que tenemos que arrastrar la mesa para subirnos en ella y pasar al otro lado de la puerta. Cuando nos subamos a ella, veremos que en una esquina del techo de la habitación hay un ícono religioso.

Nos paramos frente a él y presionamos el gatillo izquierdo para rezar y conseguir el trofeo.

Meticulousness

«Destroy all the boxes at the station»

Cuando estemos operando la grúa en la estación tenemos que romper todas las cajas. Algunas están por fuera del camino a seguir, pero todas están a la vista.

así que es cuestión de no bajarnos de la grúa hasta no recibir la notificación de que obtuvimos el logro o trofeo.

Bream

«Fall in the fish dryer 5 times»

Cuando lleguemos al nivel Psicifactoria avanzamos hasta llegar a la rueda de secado de pescados. Solo tenemos que hacer que los peces nos empujen cinco veces al vacío para sacar otro de los logros.

Jeweler

«Never fall in the fish dryer»

Tras conseguir el logro anterior, reiniciamos la fase Piscifactoría y superamos toda el área de secado de pescados sin dejar que nos empujen.

Si nos caemos aunque sea una sola vez, tenemos que reiniciar la fase y volverlo a intentar.

Abstinence

«No screenshots please»

Al final de la fase Piscifactoría estaremos en una sección en la que Indika e Ilya deben desnudarse para secar sus ropas. Mantengan sus manos alejadas del control para resistir la tentación de tomar una captura.

Cuando la escena termine, recibirán el trofeo o logro.

Josh Damascus

«Cut off Ilya’s hand»

Este es uno de los logros o trofeos de Indika para lo necesitan una guía. Lo recibimos automáticamente al terminar la fase Efecto Estroboscópico.

Desire for a kiss

«Drown 10 times in the pond»

En Estanque, uno de los niveles ‘retro’ del juego, tenemos que caer al agua al menos 10 veces.

Es bastante fácil de lograr «por acciente». No es un nivel sencillo.

Full set

«Find a pair of bast shoes»

Este es uno de los logros o trofeos más difíciles de sacar de Indika así que es normal que necesiten una guía. Poco después de comenzar la fase Spasov avanzamos hasta una torre de madera con un elevador por la que tenemos que subir.

Al llegar a lo más alto, usamos la palanca para dejar el elevador en el punto que indica la flecha, justo encima de la plataforma que se ve a la izquierda.

Bajamos de la plataforma por el lado derecho y damos la vuelta para subir desde el otro extremo al ascensor y así alcanzar el primero de los zapatos de paja.

Continuamos avanzando normalmente por el nivel hasta llegar a este punto.

Tras cruzar ese puente, veremos una puerta cerrada y un objeto interactuable a su lado. Este es el otro zapato. Obtendremos el trofeo al recogerlo solo si tomamos también el primero.

Anectode

«Find an indecent book»

En la fase Iglesia de Juan Damasceno avanzamos hasta llegar al pequeño elevador manual y lo montamos hasta abajo.

Luego usamos el bloque de granito que se ve a la izquierda en la foto para subir al andamio de arriba.

Una vez arriba, giramos hacia la izquierda y seguimos por el pasillo a la derecha de estos contenedores.

Al final del pasillo encontraremos el libro que necesitamos para obtener el logro.

Kudets

«Get the Kudets»

Obtenemos este logro al terminar el juego, si están jugando en PS5 y siguieron esta guía para obtener en orden todos los demás trofeos, obtendrán también Greed, el trofeo de Platino de Indika.