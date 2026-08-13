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Guía Marvel Tokon: Fighting Souls: conoce cómo desbloquear al Campeón (The Champion), el personaje 21 del juego

Conoce quién es The Champion o el Campeón del Universo y cómo jugar con el Marvel Tokon: Fighting Souls.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Marvel Tokon: Fighting Souls, el nuevo juego de peleas de Arc System Works ya se encuentra disponible para los jugadores de PlayStation 5 y de PC vía Steam o Epic Games Store. Antes de su lanzamiento oficial, se había anunciado que el plantel base del juego estaría conformado por una lista de 20 personajes: Captain America, Iron Man, Hulk, Black Panther, Storm, Wolverine, Magik, Danger, Spider-Man, Star-Lord, Ms. Marvel, Peni Parker, Dr. Doom, Magneto, Green Goblin, Carnage, Ghost Rider, Blade, Loki y Deadpool. Sin embargo, tras el lanzamiento de Marvel Tokon: Fighting Souls se reveló una sorpresa para la comunidad. Siguiendo una estrategia similar a la vista en Dragon Ball FighterZ, Arc System Works mantuvo oculto a un personaje seleccionable, más precisamente el número 21, el cual es el Campeon del Universo (The Champion).

¿Cómo desbloquear a el Campeón (The Champion) en Marvel Tokon: Fighting Souls?

Cómo desbloquear al el Campeón (The Champion) en Marvel Tokon: Fighting Souls

Para desbloquear a el Campeón (The Champion), el personaje número 21 de Marvel Tokon: Fighting Souls, el método para bastante sencillo. Es así que para desbloquear al Campeón (The Champion) es necesario adentrarse en el modo de un solo jugador principal del título o Modo Episodio. Aquí, los jugadores enfrentan a oponentes controlados por la computadora. El requisito principal consiste en completar el capítulo 11 de la historia con cualquiera de los equipos de Marvel Tokon: Fighting Souls. Esto significa que el jugador debe superar el modo historia completa al menos con una de los cinco equipos disponibles.

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Al finalizar el capítulo 11 de cualquier grupo, el sistema recompensará al jugador desbloqueando variantes de color para los cuatro miembros del equipo seleccionado, además de desbloquear a el Campeón (The Champion) como personaje seleccionable. Una vez cumplimos con el requisito, el juego mostrará un mensaje de confirmación en pantalla informando que la recompensa ha sido habilitada. En dicha notificación se aclara una particularidad de su jugabilidad: a diferencia del resto de la plantilla, Champion no invoca aliados cuando utiliza la mecánica de Assemble Assist, sino que en su lugar ejecuta acciones únicas y exclusivas de su propio estilo de combate.

¿Quién es The Champion o el Campeón del Universo?

El Campeón del Universo o The Champion (cuyo nombre real es Tryco Slatterus) es un personaje del universo de Marvel Comics creado por Tom DeFalco y Ron Wilson en 1982. The Champion pertenece a los Primigenios del Universo, una raza de seres inmortales nacidos poco después del Big Bang. Su única obsesión y propósito de vida es demostrar que es el luchador cuerpo a cuerpo más poderoso del cosmos, por lo que viaja de planeta en planeta desafiando a los guerreros más fuertes en combates donde predomina el estilo del boxeo.

¿Quién es The Champion o el Campeón del Universo?

A diferencia de otros Primigenios, el Campeón canaliza el Poder Primordial exclusivamente para perfeccionar su físico, lo que le otorga fuerza, agilidad y resistencia de nivel cósmico, capaces de rivalizar o superar a personajes como Hulk, Thor o La Mole. Incluso llegó a poseer la Gema del Poder antes de perderla ante Thanos. Aunque no es un villano tradicional, su soberbia lo ha llevado a amenazar planetas enteros —incluyendo la Tierra— para obligar a sus héroes a pelear.

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Vía: Gaming Fight Club

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