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Guía Marvel Tōkon: Fighting Souls para desbloquear el séptimo color (7)

Conoce la mejor estrategia para conseguir el séptimo color (7) de todos los personajes de Marvel Tōkon: Fighting Souls.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Actualmente, para desbloquear cualquier clase de contenido en un juego de pelea hay que hacer cualquier cosa menos jugar. Sin embargo, en Marvel Tōkon: Fighting Souls se mantiene viva esta costumbre. Ya que, ofrece recompensas para los jugadores más dedicados. Entre estos incentivos se encuentra la séptima opción del color (7) una de las más codiciadas por los jugadores del nuevo título de pelea de Arc System Works.

Así se desbloquea el séptimo color (7) de Marvel Tōkon: Fighting Souls

Guía Marvel Tōkon: Fighting Souls para desbloquear el séptimo color (7)

A diferencia de las cuatro primeras opciones de color que vienen desbloqueadas por defecto, las variantes alternativas requieren cumplir objetivos específicos. El color 5 se obtiene al completar el Episode Mode, el 6 tras disputar 10 partidas en línea, el 8 al superar los desafíos de combos y action checks, mientras que el 9 es exclusivo de la edición Ultimate.

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Sin embargo, en esta guía les contaremos todo sobre cómo conseguir el séptimo color (7) de para los personajes de Marvel Tōkon: Fighting Souls. La clave para esto está en superar el nivel 100 del modo Survival. Así que no es necesario acumular 100 partidas aleatorias, sino avanzar hasta el nivel cien y derrotar al jefe de Marvel Tōkon: Fighting Souls conocido como The Champion. La gran ventaja es que, al vencerlo, el color 7 y los trajes alternativos se desbloquean automáticamente para todos los luchadores de Marvel Tōkon: Fighting Souls, evitando tener que repetir este proceso.

Estrategias para llegar y superar el nivel 100 del modo Survival de Marvel Tōkon: Fighting Souls

Este vídeo también es una excelente guía para conseguir el séptimo color (7) para los personajes de Marvel Tōkon: Fighting Souls.

Para facilitar la travesía hasta el nivel 100, se recomienda aplicar un truco de guardado. Este es salir y guardar la partida tras cada batalla de jefe, o cerrar el juego directamente si se está a punto de perder para no reiniciar el progreso. Asimismo, la selección de Support Souls prioritaria es Blade, ya que al acumular sus cartas se activa el robo de vida (lifesteal).

Adicionalmente, sugerimos combinarlo con Wolverine para recuperar salud tras un KO e incrementar la barra de habilidad con vida baja. Finalmente, recurrir a luchadores con súper armadura, como Hulk o Carnage, ayuda a soportar los ataques de The Champion. Finalmente, es vital reservar el Assemble Super para la segunda fase de The Champion.

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