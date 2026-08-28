Videojuegos

Guía Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, así se desbloquea a Snake fumando en MGS 4: Guns of the Patriots

Fumar se vuelve rutina.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ya está disponible y con ella por fin Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots está libre de su encierro en Playstation 3. Sin embargo, como era de esperarse, uno que otro contenido que estaba en el juego original —como el modo en línea (MGO) o los podcast HIDECHAN!Radio— no se encuentran incluidos en la versión que vio la luz con la nueva compilación de títulos de la franquicia Metal Gear. Uno de estos contenidos que se han perdido, ha sido la escena que mostraba a Old Snake fumando mientras se instaba Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots —durante aproximadamente una hora— antes de ser iniciado por primera vez en PlayStation 3. Cómo ahora no hay nada que instalar esta pantalla de carga ha quedado obsoleta.

¿Cómo desbloquear la escena de Old Snake fumando en la versión de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots de la Master Collection Vol. 2?

¿Cómo desbloquear la escena de Old Snake fumando en la versión de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots de la Master Collection Vol. 2?
Esta es la imagen de la versión de PlayStation 3.

Desbloquear la escena de Old Snake fumando en la nueva versión de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots es sencillo. Ya que, para reproducir esta clásica escena durante el inicio del juego, el equipo de desarrollo confirmó que se debe presionar una combinación de botones concreta. Así que, a continuación, les enseñaremos cuál es la combinación de botones necesaria para desbloquear la escena de Old Snake fumando en la versión de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots de la Master Collection Vol. 2 en cada plataforma en la que está disponible el juego:

- Publicidad -
  • PlayStation 5: L1 + R1 + Botón X
  • Xbox Series X|S: LB + RB + Botón A
  • Nintendo Switch / Switch 2: L + R + Botón A
  • Teclado (PC): L Shift + L Ctrl + Enter
Versión de la escena de Old Snake fumando en la versión de MGS 4 presente en la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.
🎥

Mk. II 2026

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ¿elimina la consola PS3 de MGS4? ¿Pero el comentario Blu-ray de Otacon? ¿Y el DualShock de Snake?
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ¿elimina…
Resoluciones y velocidad de fotogramas (fps) para Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 en PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 y PC
Resoluciones y velocidad de fotogramas (fps) para Metal…
El iPod y las revistas Playboy continúan en la versión de Metal Gear Solid 4 de la Master Collection Vol.2
El iPod y las revistas Playboy…
Película de Metal Gear Solid vuelve a mover los engranajes y ahora estará a cargo de los directores de Final Destination: Bloodlines
Película de Metal Gear Solid vuelve…
Muerde la manzana prohibida con la figura coleccionable de Eva de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Muerde la manzana prohibida con la…

Guía de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 hecha con una copia digital del juego para Steam provista por Konami.

Más de:
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
Los cavernícolas Joe & Mac están de regreso en una genial colección de juegos retro
Star Wars Zero Company – Reseña (PC)
Así luce la skin y alas de Lilith en Fortnite con su apariencia de Borderlands 4
The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered deja ver su jugabilidad para Nintendo Switch 2
¡De milagro no explotó! Así fue como el juego de pelea de Hokuto no Ken se volvió de culto gracias a sus fallas
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Pudimos ver más de la serie animada Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu en Pokémon XP, nuevo tráiler e imágenes
No hay comentarios

Lo último

Pudimos ver más de la serie animada Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu en Pokémon XP, nuevo tráiler e imágenes
Cine y TV
La aplicación de Crunchyroll dejará de funcionar en Nintendo Switch
Tecnología
Estas son las cartas del TCG de One Piece ilustradas por Yoshitaka Amano
Cultura POP
GTA 6: las filtraciones podrían haber llegado a su fin, ya que, Cyberleek ha provocado el colapso de su memecoin
Videojuegos