Guía Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, así se desbloquea a Snake fumando en MGS 4: Guns of the Patriots

La Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ya está disponible y con ella por fin Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots está libre de su encierro en Playstation 3. Sin embargo, como era de esperarse, uno que otro contenido que estaba en el juego original —como el modo en línea (MGO) o los podcast HIDECHAN!Radio— no se encuentran incluidos en la versión que vio la luz con la nueva compilación de títulos de la franquicia Metal Gear. Uno de estos contenidos que se han perdido, ha sido la escena que mostraba a Old Snake fumando mientras se instaba Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots —durante aproximadamente una hora— antes de ser iniciado por primera vez en PlayStation 3. Cómo ahora no hay nada que instalar esta pantalla de carga ha quedado obsoleta.

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¿Cómo desbloquear la escena de Old Snake fumando en la versión de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots de la Master Collection Vol. 2?

Esta es la imagen de la versión de PlayStation 3.

Desbloquear la escena de Old Snake fumando en la nueva versión de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots es sencillo. Ya que, para reproducir esta clásica escena durante el inicio del juego, el equipo de desarrollo confirmó que se debe presionar una combinación de botones concreta. Así que, a continuación, les enseñaremos cuál es la combinación de botones necesaria para desbloquear la escena de Old Snake fumando en la versión de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots de la Master Collection Vol. 2 en cada plataforma en la que está disponible el juego:

PlayStation 5: L1 + R1 + Botón X

L1 + R1 + Botón X Xbox Series X|S: LB + RB + Botón A

LB + RB + Botón A Nintendo Switch / Switch 2: L + R + Botón A

L + R + Botón A Teclado (PC): L Shift + L Ctrl + Enter

Versión de la escena de Old Snake fumando en la versión de MGS 4 presente en la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

Guía de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 hecha con una copia digital del juego para Steam provista por Konami.