Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Azuria

Adorables marranitos.

Lectura de 4 min

Los adorables cerditos conocidos como Poogies son el principal coleccionable de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection aquí les tenemos una guía con la ubicación de los 25 primeros, los cuáles están repartidos en los dos primeros mapas: Azuria y la Vereda Ceniza.

Contenido:

También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Mapa de Poogies de Azuria

Ahora sí, veamos la guía que indica dónde están todos los Poogies de Azuria y la Vereda Ceniza, los dos primeros mapas de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Dónde están todos los Poogies de Azuria

1 – Bajando al lago que rodea a Azuria cerca del puente sur.

2 – Al lado de un árbol en la Llanura Girasol, cerca del campamento.

3 – Sobre una roca en el lago al noreste de la Llanura Girasol.

4 – En lo alto de las montañas del noreste del mapa, a la derecha del campamento.

5 – En la orilla sur del pequeño lago que está al este del mapa.

6 – Cerca a un cofre en la parte sureste de la Llanura Girasol

7 – En las montañas de la Cuenca Hojaancha, al sureste del mapa.

8 – Cerca a la torre de la parte sur del mapa.

9 – Sobre una de las torres del campo de batalla donde enfrentamos el Glavenus al final del capítulo 1. No aparece hasta no explorar el techo.

10 – En la pequeña península de la parte suroeste del mapa.

11 – Cerca a un árbol en la parte sur del mapa.

12 – Entre las rocas cerca del campamento sur

13 – En el pequeño charco de la isla más grande del Lago del Esplendor.

14 – Entre los árboles al suroeste de la Cuenca Hojaancha.

15 – Tras el Espinas que se esconde en la caverna.

16 – En la subida de la parte oeste del mapa.

17 – En el árbol de los recuerdos de Simon. Solo aparece tras investigar la raíz.

18 – En la sección oeste del mapa.

19 – Escondido en el área donde ronda el Nerscylla salvaje

20 – En una entrada al noroeste del Lago del Esplendor, preferiblemente usando una montura que pueda nadar.

21 – En las montañas de la parte norte del mapa

22 – Para poder conseguir el último de los 22 poogies de Azuria tenemos que avanzar en la trama hasta llegar al Bosque de Canalta, donde conseguiremos un monstie Canyne.

Con un Canyne, podemos ‘excavar’ en la zona indicada por el mapa.

Esto nos llevará a lo alto de la montaña que está al lado, donde encontraremos un adorable poogie.

Mapa con los poogies de la Vereda Ceniza (Bosque de Plagarroca)

Todos los Poogies de la Vereda Ceniza

1 – Sobre un tronco en la Vereda Ceniza (Bosque de Plagarroca). El juego nos advierte que está allí así que no es posible no verlo.

2 – En lo alto de esta zona.

3 – En el lago de la Vereda Ceniza (Bosque de Plagarroca). Pasamos por allí al final del Capítulo 1

Esperamos que esta guía de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection les haya ayudado a encontrar todos los cerditos Poogies de en los mapas Azuria y Vereda Ceniza.

Todos los juegos ganadores en los premios Independent Games Festival 2026 (IGF)
